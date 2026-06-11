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Ninh Bình đại thắng Thể Công Viettel, vào chung kết cúp Quốc gia

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đóng góp 1 bàn thắng khi Ninh Bình đánh bại Thể Công Viettel 4-1 ở bán kết cúp Quốc gia 2025/26. Đối thủ ở trận chung kết của Ninh Bình là Công an TPHCM, đội cũng vượt qua Thép Xanh Nam Định với tỷ số 4-2 trong cuộc đối đầu diễn ra chiều tối nay.

foul HẾT GIỜ!!! Ninh Bình đại thắng 4-1, giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia

Gia Hưng, Hoàng Đức, Bảo Toàn và Friday là những cầu thủ ghi bàn cho Ninh Bình. Bàn thắng của Lucao trên chấm 11m chỉ mang tính chất danh dự cho Thể Công - Viettel.

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time Hiệp hai có 5 phút bù giờ
goal VÀO!!! Friday nâng tỷ số 4-1

Phút 90: Friday cần 2 pha dứt điểm để đánh bại Văn Việt. Đây là dấu chấm hết cho Thể Công - Viettel. Bên cạnh một bàn, Friday có 2 pha kiến tạo ở trận này và anh sẽ đoạt danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận".

goal VÀO!!! Bảo Toàn đưa Ninh Bình nâng tỷ số 3-1

Phút 87: Bảo Toàn cầm bóng xộc thắng vào khu vực cấm địa Thể Công - Viettel, tự tì đè và xử lý trước khi dứt điểm chéo góc ghi bàn.

report 10 phút là đủ để Thể Công - Viettel gỡ hòa

Phút 85: Tính cả thời gian bù giờ, Thể Công - Viettel sẽ còn khoảng 10 phút. Bàn thắng của Lucao đã níu kéo hy vọng cho đội khách. Ngược lại, Ninh Bình bất ngờ bị đẩy vào thế khó và tội đồ của họ lại chính là Lê Phát - cầu thủ vừa vào sân thay người.

goal VÀO!!! Thể Công - Viettel gỡ 1-2

Phút 84: Lucao sút thành công trên chấm 11m, giúp Thể Công - Viettel níu kéo hy vọng gỡ hòa.

report Phạt đền cho Thể Công - Viettel

Phút 82: Tuấn Tài bị Lê Phát phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Trọng tài dứt khoát thổi phạt đền cho đội khách.

report Lê Phát vào sân

Phút 80: Lê Phát vào sân thế chỗ Quốc Việt. Đây là cơ hội để tuyển thủ U23 Việt Nam thể hiện bản thân.

report KHÔNG VÀO!!! Văn Lâm cứu thua xuất thần

Phút 78: Lucao đánh đầu ngược khó chịu nhưng Văn Lâm cứu thua xuất sắc. Ninh Bình vẫn bảo toàn tỷ số.

report Thể Công - Viettel lại bỏ lỡ cơ hội

Phút 72: Xuân Tiến bắt volley đưa bóng đi vọt xà. Thêm một cơ hội của Thể Công - Viettel bị bỏ lỡ.

report Văn Lâm cứu thua

Phút 71: Cầu thủ Thể Công - Viettel sút thẳng từ chấm phạt góc nhưng Văn Lâm chơi tập trung để cứu thua.

report Văn Khang rời sân

Phút 66: Nhật Nam vào sân thế chỗ. HLV Popov đã tung hết quân bài chiến lược vào sân.

report Lucao không thể dứt điểm

Phút 65: Lucao tự cầm bóng xoay xở trong khu vực cấm địa nhưng cú sút của anh bị hậu vệ Ninh Bình chặn lại.

substitution Ninh Bình thay 3 người

Phút 59: Geovane, Thái Bình và Bảo Toàn vào sân Thanh Thịnh, Văn Thuận và Gia Hưng rời sân.

report Quốc Việt sút bay cơ hội của Ninh Bình

Phút 57: Đến lượt Quốc Việt sút bóng lên trời. Tuyển thủ U23 Việt Nam tự cầm bóng xử lý và dứt điểm nhưng cú tiếp bóng quá thiếu chính xác.

substitution Thể Công - Viettel tăng cương hàng công

Phút 55: Damian Vũ vào sân thay Nhâm Mạnh Dũng.

report Thêm cơ hội cho Gia Hưng

Phút 53: Cú sút bằng chân trái của Gia Hưng đưa bóng đi ra ngoài. Friday chưa thể có hat-trick kiến tạo ở trận này.

report Lucao sút lên trời

Phút 49: Lucao có cơ hội hiếm hoi để dứt điểm nhưng bỏ lỡ.

report KHÔNG VÀO!!! Friday bỏ lỡ cơ hội đối mặt

Phút 46: Friday đối mặt Văn Việt, sút cực căng nhưng bóng đi vào giữa khung thành.

start Hiệp 2 bắt đầu
foul HẾT HIỆP MỘT!!! Ninh Bình 2-0 Thể Công - Viettel
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time Hiệp một có 2 phút bù giờ
goal VÀO!!! Hoàng Đức nhân đôi cách biệt cho Ninh Bình

Phút 42: Hoàng Đức dứt điểm ấn tượng bằng chân không thuận, dù góc sút không thuận lợi. Thủ quân của Ninh Bình không ăn mừng khi chọc thủng lưới đội bóng cũ.

report KHÔNG VÀO!!! Văn Việt cứu thua

Phút 38: Quốc Việt đánh đầu bất ngờ nhưng phản xạ của Văn Việt đã cứu thua cho Thể Công - Viettel.

report Văn Thuận phung phí cơ hội của Ninh Bình

Phút 37: Hoàng Đức thả quả bóng ấn tượng cho Văn Thuật thoát xuống. Pha đỡ bước một hỏng của tuyển thủ U23 Việt Nam khiến cơ hội của đội chủ nhà trôi qua đáng tiếc.

report Nhịp độ trận đấu chậm rãi

Phút 35: Với lợi thế dẫn bàn, Ninh Bình chủ động giảm nhịp độ trận đấu, buộc Thể Công - Viettel cầm bóng và đội chủ nhà sẽ đợi thời cơ phản công. Đội khách đang cầm bóng nhiều nhưng triển khai tấn công chưa có tính đột phá.

report Bóng dội xà Thể Công - Viettel

Phút 29: Hoàng Đức sút thẳng từ chấm phạt góc, đưa bóng dội mép trên đi ra ngoài.

report Suýt có bàn thứ 2 cho Ninh Bình

Phút 28: Gia Hưng dứt điểm sau tình huống lộn xộn trong khu vực cấm địa của Thể Công - Viettel và không ghi bàn.

Sau đó, trọng tài tham vấn tổ VAR để xác định tình huống phạm lỗi. Không có phạt đền cho Ninh Bình.

report KHÔNG VÀO!!! Văn Khang đánh đầu hỏng

Phút 23: Lucao tạt bóng ấn tượng cho Văn Khang lao vào đánh đầu. Phía trước Văn Khang chỉ còn thủ môn Ninh Bình nhưng cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà.

report KHÔNG VÀO!!! Ninh Bình liên tục dứt điểm hỏng

Phút 21: Ninh Bình gây sức ép liên tục trong 2 phút, tung ra 2 cú sút nhưng chưa ghi được bàn thắng nhân đôi cách biệt.

report Vào bóng nguy hiểm

Phút 19: Nhâm Mạnh Dũng va chạm mạnh với Dụng Quang Nho. Quang Nho nằm sân lăn lộn và gào thét vì đau đớn.

report Lucao dứt điểm hỏng

Phút 17: Thể Công - Viettel tấn công trực diện với đường chuyền chuyển trạng thái của Viết Tú và Lucao lao vào đánh đầu. Cú dứt điểm cuối cùng của Lucao không như ý.

goal VÀO!!! Ninh Bình mở tỷ số 1-0

Phút 14: Gia Hưng dứt điểm cận thành chuẩn xác mang về bàn mở tỷ số cho Ninh Bình. Trước đó, Friday chuyền cho Gia Hưng, mở ra khoảng trống mênh mông để tuyển thủ Việt Nam thoải mái ngắm nghía và dứt điểm.

report Thể Công - Viettel chiếm thế chủ động

Phút 13: 5 phút gần nhất, bóng chỉ lăn ở phần sân của Ninh Bình. Đội khách đang tập trung bóng nhiều ở cánh phải, nơi có Khuất Văn Khang và cho thấy hiệu quả tấn công khá tốt.

report Văn Lâm tiếp tục cứu thua

Phút 11: Lucao khống chế bóng tốt trong khu vực cấm địa và dứt điểm nhưng không thắng Văn Lâm. Sau đó, trọng tài nổi còi thổi việt vị.

report Văn Khang dứt điểm

Phút 9: Văn Khang dứt điểm ở góc cực khó và gây bất ngờ cho Văn Lâm.

report Cơ hội đầu tiên cho Thể Công - Viettel

Phút 8: Đội khách thực hiện quả đá phạt nhưng cú treo bóng của Khuât Văn Khang đi quá sâu. Sau đó, Colonna bị thổi lỗi.

report Nhập cuộc chậm rãi

Phút 3: Hai CLB đang bình tĩnh thăm dò nhau trước khi tăng áp lực tấn công.

start Hiệp một bắt đầu
report Đội hình xuất phát Thể Công - Viettel
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report Đội hình xuất phát Ninh Bình
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report Ninh Bình FC đến sân
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report Ninh Bình Arena trước giờ bóng lăn
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Khép lại V.League 2025/26, Thể Công Viettel xuất sắc cán đích ở vị trí á quân, xếp trên Ninh Bình với khoảng cách 3 điểm. Với đội bóng Cố đô, việc chỉ về đích thứ ba được xem là một thất bại. Do đó, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải dốc toàn lực đoạt chức vô địch Cúp Quốc gia để giải tỏa áp lực. Ở chiều ngược lại, đoàn quân của HLV Popov cũng đang khát khao hướng tới một danh hiệu để khép lại mùa giải trọn vẹn.

Trận bán kết sắp tới sẽ là màn va chạm nảy lửa giữa hai trường phái bóng đá đối lập. Nắm lợi thế sân nhà, Ninh Bình nhiều khả năng sẽ triển khai lối đá tấn công áp đặt mang đậm triết lý của tân HLV Chu Đình Nghiêm. Đội bóng này sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội cùng dàn sao đã dạn dày kinh nghiệm ở các trận cầu đỉnh cao như thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức hay ngoại binh Geovane.

Ở thái cực ngược lại, HLV Popov vẫn trung thành với thứ vũ khí làm nên thương hiệu của Thể Công Viettel trong những trận đánh lớn. Họ sẽ ưu tiên tổ chức đội hình kỷ luật, phòng ngự lùi sâu nhiều lớp để làm nản lòng những nỗ lực hãm thành của đối phương. Ngay khi đoạt được quyền kiểm soát, Thể Công Viettel sẽ lập tức tung ra các đòn chuyển trạng thái trực diện, chớp nhoáng với điểm đến quen thuộc là tiền đạo chủ lực Lucao.

Thống kê đối đầu mùa này chỉ ra sự ngang tài ngang sức khi cả hai đều cầm chân nhau 1-1 ở hai lượt trận V.League. Về phong độ, Ninh Bình đang khởi sắc với hai chiến thắng liên tiếp trước Hà Tĩnh và Thanh Hóa, trong khi Thể Công Viettel cũng kịp hạ gục CAHN để hâm nóng tinh thần. Tuy nhiên, ở một trận chiến sinh tử mang tính loại trực tiếp, thống kê chỉ là thứ yếu, đẳng cấp của các ngôi sao mới là yếu tố định đoạt tấm vé vào chung kết.

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Hương Ly
Tiểu Phùng
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