Đánh bại Nam Định, CA TP.HCM vào chung kết Cúp Quốc gia

TPO - Dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, Thép Xanh Nam Định bất ngờ thua 2-4 trước CA TP.HCM, qua đó ngậm ngùi nhìn đối thủ giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26.

Được thi đấu trên sân Thiên Trường và sở hữu lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, Nam Định chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Dù vậy, khi bàn thắng vẫn chưa đến, đội chủ nhà bất ngờ phải nhận gáo nước lạnh.

Phút 19, trong tình huống phản công nhanh của CA TP.HCM, Utzig tận dụng sai lầm trong hệ thống phòng ngự Nam Định để dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số trận đấu. Bàn thua sớm khiến đội chủ sân Thiên Trường rơi vào thế khó.

Những phút tiếp theo chứng kiến sự lúng túng của hàng thủ Nam Định, đặc biệt trong các tình huống chống bóng bổng. Phút 24, Matheus Felipe nhân đôi cách biệt cho đội khách, sau pha phạt góc khi các hậu vệ chủ nhà không theo sát người.

Dẫn trước hai bàn, các học trò của HLV Phùng Thanh Phương chơi ngày càng hưng phấn. Phút 36, Lee Williams đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 44, Khổng Minh Gia Bảo tiếp tục ghi bàn từ một pha không chiến, khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước tới 4-0 cho CA TP.HCM.

Bước sang hiệp hai, HLV Vũ Hồng Việt thực hiện nhiều sự điều chỉnh nhằm tăng cường sức tấn công. Nam Định dồn đội hình lên cao và tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng liên tiếp không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Patrik Lê Giang.

Trong thế trận bế tắc, khoảnh khắc ngôi sao của Nguyễn Xuân Son đã thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà. Phút 71, từ quả tạt bên cánh trái, tiền đạo nhập tịch khống chế bóng bằng ngực trước khi thực hiện pha ngả người dứt điểm đầy ngẫu hứng. Bóng đập đất, dội xà ngang rồi bay vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 cho Nam Định.

Bàn thắng đẹp mắt giúp tinh thần của Nam Định được cải thiện đáng kể. Phút 79, Lý Công Hoàng Anh ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt còn 2-4 cho Nam Định.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà làm được. Trong quãng thời gian còn lại, CA TP.HCM duy trì cự ly đội hình hợp lý, bảo vệ thành công lợi thế và khép lại trận đấu với chiến thắng 4-2.

Thắng lợi thuyết phục ngay trên sân Thiên Trường giúp CA TP.HCM giành quyền vào chung kết Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26. Trong khi đó, Nam Định khép lại mùa giải bằng nỗi thất vọng khi tiếp tục trắng tay ở đấu trường cúp.

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