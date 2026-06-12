Mexico hạ Nam Phi 2-0 trong trận mở màn World Cup 2026 có 3 thẻ đỏ

report Mexico, nước đồng chủ nhà, đang đối mặt với áp lực phải mang lại thành công

Quốc gia cuồng nhiệt bóng đá Mexico không hề xa lạ với World Cup. Đội tuyển quốc gia Mexico đang chuẩn bị cho lần thứ 17 tham dự vòng chung kết. Sân vận động khổng lồ Azteca sẽ đi vào lịch sử khi trở thành sân đầu tiên tổ chức 3 trận khai mạc FIFA World Cup (1970, 1986 và 2026).

Lợi thế sân nhà và thứ hạng FIFA cao hơn giúp Mexico trở thành ứng cử viên sáng giá tại bảng A. Nhưng với hơn 80.000 khán giả dự kiến ​​tham dự, đội chủ nhà đang chịu áp lực phải mang về chiến thắng đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

Mexico bất bại trong 8 trận gần nhất, san bằng kỷ lục chuỗi trận bất bại dài nhất mà họ từng có trước một kỳ World Cup. Đó là động lực cho đội bóng của Javier Aguirre. Nhưng liệu họ có thi đấu như kỳ vọng?