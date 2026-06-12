Mexico hạ Nam Phi 2-0 trong trận mở màn World Cup 2026 có 3 thẻ đỏ

7 phút bù giờ không thay đổi cục diện. Mexico đã hài lòng với chiến thắng nên không tấn công còn Nam Phi đương nhiên là không thể tấn công. Họ chấp nhận thua 0-2 trong trận mở màn World Cup 2026.
90'+2: Mortes truy cản đối thủ vừa thô bạo vừa ở vị trí nhạy cảm. Trọng tài không chần chừ rút thẻ đỏ cho hậu vệ Mexico. Đây đã là tấm thẻ đỏ thứ 3 trong trận.
89': Dẫn trước 2 bàn và hơn 2 người, thực sự mọi thứ đang quá ủng hộ chủ nhà Mexico. Những phút cuối, họ đang nhẹ nhàng đưa trận đấu về đích.
83': Trong nỗ lực qua người, Zwane đã có động tác thừa khi tung tay đánh vào đầu đối thủ. Trọng tài xem VAR và quyết định phạt thẻ đỏ thứ 2 cho tuyển Nam Phi.
79': Trong thế trận quá lép vế như thế này, Nam Phi khó tránh bàn thua thứ 3 chứ không nói gì đến việc tấn công để ghi bàn danh dự.
73': Raul Jimenez lướt đi, xâm nhập vòng cấm. Anh đã ngã ra sau pha va chạm với hậu vệ Nam Phi. Nhưng trọng tài không cắt còi.
68': Bóng được căng vào từ cánh phải. Các hậu vệ áo vàng không thể theo kèm Jimenez và chân sút này dễ dàng đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Mexico coi như nắm chắc chiến thắng.
65': Mexico hơn người nhưng không tấn công mạnh mẽ, trong khi Nam Phi muốn cũng không thể tấn công. Thế trận thử thách sự kiên nhẫn của NHM và thực tế là các CĐV tại Azteca đang huýt sáo la ó chính đội bóng của họ.
58': Với lợi thế sân nhà cũng như quân số, Mexico dễ dàng áp đặt thế trận. Các pha tấn công được họ tạo ra nhưng phải thừa nhận đội bóng này vẫn chưa thực sự tạo nên những tình huống hãm thành chất lượng.
52': Raul Jimenez tung cú đá cực mạnh ở góc chính diện. Tiếc rằng bóng bay thẳng vào hàng rào.
50': Hậu vệ Nam Phi bắt việt vị lỗi và Guiterrez băng xuống đối mặt thủ môn. Anh bị Sithole kéo rất kín nhưng trọng tài vẫn phát hiện ra, rút thẻ đỏ trực tiếp cho hậu vệ Nam Phi.
46': Các hậu vệ Nam Phi lại chơi bóng phiêu lưu, và đó là cơ hội dành cho Quinones. May mắn cho đội khách là mành lưới họ chưa rung lên lần 2.
45 phút đầu đã diễn ra với ưu thế vượt trội từ Mexico. Họ thi đấu có đường nét hơn, chỉn chu hơn và cũng sắc bén hơn. Tỷ số 1-0 là xứng đáng với nỗ lực của chủ nhà và nếu gặp may, có lẽ Mexico đã dẫn 2-0.
42': Trong vòng vài phút, hàng thủ Nam Phi đã trải qua những phen lúng túng. Đầu tiên là tình huống đánh đầu cực hiểm từ Raul Jimenez. Sau đó, Quinones tung ra cú đặt lòng gọn gàng nhưng bóng lại đập trúng cột dọc bật ra.
35': Hàng loạt tình huống đan bóng đưa bóng xuống đáy biên. Sau đó, Fidalgo chờ sẵn bên trong. Tuy nhiên, thủ môn Nam Phi đã kịp bay người cản bóng.
30': Từ một tình huống tổ chức bên cánh trái, Jimenez đã lừa được hậu vệ áo vàng rồi tung ra cú sút cực căng. Bóng đập chân hậu vệ Nam Phi. Đây đã là pha dứt điểm thứ 6 của chủ nhà trong khi Nam Phi vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
24': Nam Phi đang mất sự kết nối trong các pha lên bóng. Họ gần như chỉ biết trông chờ vào các tình huống bóng chết để tìm cơ hội tiếp cận khung thành đối thủ.
20': Mexico có pha lên bóng mềm mại. Bóng được trả cho Quinones. Tiền đạo này tung ra cú sút cực căng nhưng bóng đi chệch cột.
14': Bàn thắng mở tỷ số giúp đội chủ nhà Mexico giảm tốc độ lại, chủ động làm chủ cuộc chơi. Nam Phi gần như không thể lên bóng quá nửa sân trong thế trận này.
9': Mexico đã ghi bàn sau một pha pressing tầm cao, khiến hậu vệ Nam Phi lúng túng. Cầu thủ áo xanh cướp bóng rồi Julian Quinones tung ra cú sút cực căng, bóng đi sệt làm tung lưới.
5': Raul Jimenez băng lên tung cú sút trái phá. Bóng bay cực căng nhưng thủ môn Nam Phi vẫn đổ người xuất sắc cứu thua.
3': Những phút đầu, Nam Phi đang gặp áp lực nghẹt thở. Mexico dâng đội hình lên pressing tầm cao. Bóng gần như không lăn quá nửa sân.
Quốc gia cuồng nhiệt bóng đá Mexico không hề xa lạ với World Cup. Đội tuyển quốc gia Mexico đang chuẩn bị cho lần thứ 17 tham dự vòng chung kết. Sân vận động khổng lồ Azteca sẽ đi vào lịch sử khi trở thành sân đầu tiên tổ chức 3 trận khai mạc FIFA World Cup (1970, 1986 và 2026).
Lợi thế sân nhà và thứ hạng FIFA cao hơn giúp Mexico trở thành ứng cử viên sáng giá tại bảng A. Nhưng với hơn 80.000 khán giả dự kiến tham dự, đội chủ nhà đang chịu áp lực phải mang về chiến thắng đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.
Mexico bất bại trong 8 trận gần nhất, san bằng kỷ lục chuỗi trận bất bại dài nhất mà họ từng có trước một kỳ World Cup. Đó là động lực cho đội bóng của Javier Aguirre. Nhưng liệu họ có thi đấu như kỳ vọng?
Hậu vệ trái Modiba từng gặp vấn đề về chấn thương trước trận đấu, nhưng hiện đã đủ thể lực để có mặt trong đội hình xuất phát của Bafana Bafana.
Không có gì bất ngờ đối với đội hình chủ nhà. Raul Jimenez sẽ đá chính như dự kiến. HLV Javier Aguirre chỉ thực hiện 1 sự thay đổi so với trận đấu khởi động gần nhất, khi Israel Reyes vào thay Jorge Sanchez.
5 kỳ gần nhất, các trận khai mạc World Cup thường có nhiều bàn thắng, thậm chí có trận xuất hiện tới 6 bàn (kỳ 2006 giữa Đức và Costa Rica).
Sau những ca sĩ của chủ nhà, nữ hoàng nhạc Latin, Shakira xuất hiện trên sân khấu với ca khúc "Dai Dai" cùng Burna Boy. Sau ca khúc này, lễ khai mạc ngắn tại Mexico cũng kết thúc.
Tại sân Azteca, hàng trăm vũ công, ban nhạc và nghệ sĩ đang trình diễn một show ca nhạc đậm chất văn hóa Maya.
Đội tuyển Mexico bước vào giải đấu với phong độ vô cùng ấn tượng. Dưới triều đại của HLV Javier Aguirre, sơ đồ 4-3-3 thiên về kiểm soát bóng đang được "El Tri" vận hành trơn tru. Những ngôi sao kỳ cựu như tiền đạo Raul Jimenez hay bộ đôi tiền vệ Orbelin Pineda và Alvaro Fidalgo sẽ là chìa khóa định đoạt trận đấu.
Mexico đang sở hữu chuỗi thành tích bất bại kể từ tháng 10 năm ngoái và vừa có màn chạy đà hoàn hảo khi hủy diệt Serbia tới 5 bàn không gỡ. Việc thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà là động lực vô giá giúp họ tự tin giành trọn vẹn 3 điểm.
Ở bên kia chiến tuyến, Nam Phi dù xuất sắc đứng đầu bảng ở vòng loại nhưng lại đang để lộ những điểm yếu chí mạng nơi hàng phòng ngự. Họ thường xuyên để thủng lưới ngay cả trước những đối thủ yếu hơn. Lối đá ban bật và chuyển đổi trạng thái nhanh của "Bafana Bafana" có thể gây khó dễ trong vài thời điểm, nhưng thực tế họ rất bế tắc khi phải chạm trán các thế lực mạnh hơn.
Phong độ của Nam Phi cũng rất đáng báo động với chỉ vỏn vẹn 1 chiến thắng trong 4 trận giao hữu gần nhất. Ngay cả trận gặp Nicaragua yếu hơn rất nhiều, họ cũng chỉ có được trận hòa 0-0. Cả trận đội bóng này sút 15 lần nhưng chỉ trúng đích 1 quả.
Với tương quan ấy, Mexico hoàn toàn đủ sức giành một chiến thắng cách biệt và tạo nên cơn mưa bàn thắng trong trận khai màn. Lịch sử cho thấy 3/5 trận khai mạc World Cup gần đây đều khép lại với từ 3 bàn trở lên. Sự cuồng nhiệt từ các khán đài sẽ thôi thúc đội chủ nhà dâng cao tấn công liên tục. Và sự cuồng nhiệt ấy cũng sẽ được đền đáp bằng cơn mưa gôn ở Azteca.