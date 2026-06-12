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Thể thao

Thủ quân Nhật Bản rút ​​khỏi World Cup 2026, từ giã luôn đội tuyển quốc gia

Đặng Lai

TPO - Chỉ vài ngày trước khi chơi trận ra quân ở World Cup 2026, đội tuyển Nhật Bản đã phải đón nhận một tổn thất cực kỳ nặng nề. Đội trưởng Wataru Endo chính thức rút khỏi danh sách tham dự giải đấu do chấn thương không kịp hồi phục.

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Ngôi sao 33 tuổi dính chấn thương mắt cá chân khá nặng từ tháng 2 và phải lên bàn phẫu thuật. Endo thực ra đã đón nhận những tín hiệu lạc quan. Nó cho phép anh ra sân tập và thi đấu 45 phút trong trận giao hữu gặp Iceland vào cuối tháng 5. Nhưng ngay sau đó, Endo bị tái phát cơn đau. Hệ quả là anh đã không vượt qua được các bài kiểm tra thể lực cuối cùng cho một đấu trường khốc liệt như World Cup.

Trong tâm thư đầy cảm xúc chia sẻ trên mạng xã hội X, Endo bày tỏ: “Kể từ khi chấn thương, tôi đã làm tất cả những gì có thể để hồi phục, vì vậy tôi không có gì phải hối tiếc”.

Cùng với thông điệp này, tiền vệ thuộc biên chế Liverpool cũng ngậm ngùi tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Anh tiếp tục: “Dù rất thất vọng khi lỡ mất kỳ World Cup này, nhưng tôi vô cùng tự hào về sự trưởng thành của toàn đội kể từ giải đấu tại Qatar. Bắt đầu từ đây, tôi sẽ chính thức giã từ đội tuyển. Từ nay, tôi sẽ lùi lại và cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản với tư cách là một người hâm mộ nhiệt thành nhất.”

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HLV Hajime Moriyasu đang cực kỳ đau đầu về lực lượng

Sự thiếu vắng "cỗ máy quét" nơi tuyến giữa là đòn giáng mạnh vào tham vọng của HLV Hajime Moriyasu, đặc biệt khi Nhật Bản nằm ở bảng F với sự hiện diện của các đội sừng sỏ là Hà Lan, Thụy Điển, bên cạnh đó là Tunisia đầy gai góc. Ngay lập tức, tiền đạo Shuto Machino đã được triệu tập bổ sung trong khi chiếc băng thủ quân sẽ được chuyển giao lại cho hậu vệ Ko Itakura.

Nhật Bản sẽ tham dự World Cup 2026 với hàng loạt tổn thất. Họ vắng 2 ngôi sao tấn công hàng đầu Takumi Minamino & Kaoru Mitoma, bây giờ là tiền vệ đánh chặn hàng đầu Endo. Xem ra mục tiêu vào tứ kết của Nhật Bản sẽ khó khăn hơn bội phần.

Hàng loạt cầu thủ mất World Cup sát giờ

Sau khi các đội hội quân, đã xuất hiện nhiều trường hợp lên đường dự World Cup nhưng vẫn phải rút tên vì chấn thương. Đó là Balerdi của Argentina, Kart của Đức, Wesley của Brazil. Tuyển Morocco và tuyển Nhật Bản có lẽ là những đội ảnh hưởng nhiều nhất. Morocco mất Abde Ezzalzouli và Nayef Aguerd sát giờ trong khi Nhật Bản thiếu vắng Wataru Endo.

Đặng Lai
#Nhật Bản #World Cup 2026 #Endo #chấn thương #đội tuyển Nhật Bản #Kubo #Mitoma

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