Những sắc màu rực rỡ ở lễ khai mạc World Cup 2026

TPO - Sự xuất hiện của "Nữ hoàng nhạc Latin" để trình diễn ca khúc chủ đề "Dai Dai' làm bùng nổ lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico.