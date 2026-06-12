Những sắc màu rực rỡ ở lễ khai mạc World Cup 2026

TPO - Sự xuất hiện của "Nữ hoàng nhạc Latin" để trình diễn ca khúc chủ đề "Dai Dai' làm bùng nổ lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico.
Gần 80.000 cổ động viên đổ đến sân Azteca để theo dõi lễ khai mạc. Chính phủ Mexico triển khai lực lượng an ninh hàng người, bao bọc quanh sân để đảm bảo trật tự.
Sức chứa 80.000 chỗ ngồi của sân Azteca quá ít để đáp ứng nhu cầu của cổ động viên Mexico. Nhiều người tụ tập quanh sân để cùng tận hưởng không khí lễ hội của World Cup.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có mặt ở hàng ghế VIP. Ngồi cạnh ông Infantino là Phó Chủ tịch FIFA kiêm Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mexico Mikel Arriola.
Sân khấu đầy ý nghĩa của giọng ca Opera huyền thoại Andrea Bocelli. Xung quanh ông là quốc kỳ của 48 quốc gia tranh tài ở World Cup 2026.
Chủ nhà Mexico huy động hơn 500 nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia biểu diễn khai mạc. Đạo diễn Marco Balich - bàn tay phù thủy đứng sau nhiều sân khấu đình đám - chọn concept chính là sự hòa quyện giữa di sản văn hóa bản địa Mexico và dòng chảy hiện đại. Đó là sự pha trộn giữa âm nhạc truyền thống, trang phục truyền thống và các điệu nhảy mang đậm bản sắc Mexico.
"Nữ hoàng nhạc Latin" Shakira bước ra sân khấu khai mạc trong tiết mục được khán giả toàn cầu mong chờ nhất. Tại World Cup 2026, Shakira hát ca khúc chủ đề Dai Dai. Những cú lắc hông của Shakira ở khai mạc World Cup 2026 tạo nên cơn sốt mạng, vốn là điều thường thấy trong những sân khấu của cô.
J Balvin là nghệ sĩ đình đám tiếp theo khuấy động sân khấu World Cup 2026.