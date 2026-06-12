Nhận định bảng L World Cup 2026: Tuyển Anh áp đảo phần còn lại?

TPO - Bảng L gồm Anh, Croatia, Ghana và Panama. Tuyển Anh được đánh giá cao nhất nhờ đẳng cấp vượt trội và dàn sao đắt giá đang thi đấu đỉnh cao tại châu Âu. Tuy nhiên, sự hiện diện của một Croatia đầy bản lĩnh và một Ghana giàu thể lực sẽ khiến hành trình vòng bảng của Tam sư không hề đơn giản.

THÔNG TIN NHANH BẢNG L WORLD CUP 2026 Các đội: Anh, Croatia, Ghana, Panama Đội được đánh giá cao nhất: Anh Ẩn số đáng chú ý: Ghana Trận đáng xem: Croatia vs Ghana; Anh vs Croatia, Anh vs Ghana Ngôi sao nổi bật: Jude Bellingham, Harry Kane, Josko Gvardiol, Antoine Semenyo Dự đoán đội đi tiếp: Anh, Croatia, Ghana

Bảng L có sự hiện diện của tuyển Anh, đội bóng được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vị nhất bảng. Với dàn sao trải đều ở cả ba tuyến, đặc biệt là hàng công đang làm mưa làm gió tại các giải VĐQG hàng đầu, Tam sư có nền tảng sức mạnh nhỉnh hơn phần còn lại.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa các đội ở nhóm bám đuổi lại khá thú vị khiến bảng đấu này tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Croatia sở hữu lối đá thông minh, kiểm soát tuyến giữa cực tốt cùng bản lĩnh đáng gờm ở các kỳ World Cup, trong khi Ghana lại là đối thủ đặc biệt khó chịu nhờ ưu thế về thể lực, tốc độ và lối chơi ngẫu hứng đặc trưng của bóng đá châu Phi. Panama bị đánh giá thấp hơn hẳn, nhưng trong một giải đấu ngắn ngày, họ vẫn có thể mang đến những rắc rối nếu nhập cuộc với tâm thế lùi sâu phòng ngự số đông.

Điểm hấp dẫn của bảng đấu này nằm ở chỗ Anh có thể mạnh nhất, nhưng chưa chắc dễ dàng giành trọn 9 điểm trước những đối thủ có lối đá rát và kỷ luật. Cuộc đua cho vị trí thứ hai nhiều khả năng sẽ phụ thuộc rất lớn vào trận đối đầu trực tiếp mang tính chất "sống còn" giữa Croatia và Ghana.

Tuyển Anh bước vào World Cup 2026 với vị thế ứng viên nặng ký nhất bảng L. Việc rơi vào một bảng đấu có các đối thủ chiếu dưới, đội bóng xứ sương mù được kỳ vọng sẽ dễ dàng giành vé vào vòng trong và nhắm đến chiếc cúp vô địch mà họ đã chờ đợi nhiều thập kỷ.

Điểm mạnh lớn nhất của họ là chất lượng đội hình có chiều sâu cực tốt và sức trẻ kết hợp cùng kinh nghiệm. Họ có khả năng áp đặt thế trận, sở hữu những ngòi nổ đa năng có thể tự mình định đoạt trận đấu.

Jude Bellingham và Harry Kane chắc chắn là những nhân tố chủ chốt đóng vai trò thủ lĩnh ở cả khâu kiến thiết lẫn dứt điểm. Bellingham với sự toàn diện ở tuyến giữa, cùng khả năng săn bàn nhạy bén của Kane sẽ là nỗi khiếp sợ cho bất kỳ hàng thủ nào. Dù vậy, tuyển Anh vẫn luôn có những dấu hỏi cố hữu. Đầu tiên là áp lực khổng lồ từ truyền thông quê nhà khiến đôi chân các cầu thủ thường xuyên căng cứng ở những thời khắc quyết định. Bên cạnh đó, lối chơi đôi khi tỏ ra quá an toàn và thiếu đột biến trước các khối đội hình lùi sâu cũng có thể khiến họ trả giá.

Cơ hội đi tiếp: Cao Mục tiêu hợp lý: Ngôi đầu bảng Rủi ro lớn nhất: Áp lực tâm lý và sự bế tắc khi đối mặt với các hàng thủ tổ chức chặt chẽ.

Nếu Anh là ứng viên số một, Croatia nhiều khả năng là đội có cơ hội lớn nhất để cạnh tranh vị trí đi tiếp, thậm chí là sẵn sàng đe dọa ngôi đầu của Tam sư. Đại diện vùng Balkan đã chứng minh ở các kỳ World Cup gần nhất rằng họ là những chuyên gia đá cúp đích thực và không bao giờ run sợ trước các ông lớn.

Croatia thường chơi dựa trên khả năng kiểm soát nhịp độ tuyệt vời của hàng tiền vệ, những đường chuyền sắc lẹm và sự lì lợm đáng kinh ngạc. Lối đá giàu tư duy chiến thuật này thường xuyên phát huy tác dụng, giúp họ vắt kiệt sức lực và sự kiên nhẫn của đối phương.

Dù bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng, Croatia vẫn sở hữu một trục xương sống cực kỳ chất lượng. Josko Gvardiol sẽ là hòn đá tảng vững chắc ở hàng phòng ngự, trong khi Mateo Kovacic lĩnh xướng tuyến giữa. Trận đấu then chốt của Croatia chắc chắn sẽ là cuộc chạm trán với Ghana. Một chiến thắng trước đại diện châu Phi sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp.

Cơ hội đi tiếp: Khá cao Mục tiêu hợp lý: Vị trí thứ 2 Rủi ro lớn nhất: Đội hình đang trong giai đoạn chuyển giao có thể gặp vấn đề về duy trì nền tảng thể lực trước các đối thủ trẻ, khỏe.

Ghana: Ẩn số khó lường và giàu thể lực

Ghana không phải đội được đánh giá cao nhất bảng, nhưng tuyệt đối không thể bị xem nhẹ. "Những ngôi sao đen" có những điểm mạnh đáng gờm: tốc độ xé gió, nền tảng thể lực sung mãn, và khả năng tạo đột biến từ những tình huống phản công nhanh. Đây là những "vũ khí" rất lợi hại để chọc thủng các hàng phòng ngự dâng cao.

Điểm đáng chú ý của Ghana là họ có thể thi đấu cực kỳ thăng hoa nếu có bàn thắng dẫn trước. Ngôi sao Semenyo, với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng bùng nổ, sẽ là mũi nhọn nguy hiểm mà Anh hay Croatia đều phải cắt cử người theo kèm sát sao.

Nếu muốn đi tiếp, Ghana buộc phải giành được kết quả có lợi trước Croatia trong cuộc chiến tay đôi, đồng thời không được phép sảy chân trước Panama. Việc đánh rơi điểm số trước đối thủ yếu nhất bảng sẽ đẩy họ đến bờ vực bị loại sớm.

Cơ hội đi tiếp: Trung bình Mục tiêu hợp lý: Cạnh tranh vị trí thứ hai hoặc suất vé vớt cho đội đứng thứ ba xuất sắc. Rủi ro lớn nhất: Tính kỷ luật chiến thuật đôi khi bị phá vỡ, dẫn đến những khoảng trống chết người ở hàng thủ.

Panama: 'Mỏ điểm' của bảng

Panama bị đánh giá thấp nhất bảng L do chênh lệch lớn về mặt trình độ bóng đá cũng như việc thiếu vắng những cá nhân mang đẳng cấp thế giới. Dù vậy, đại diện của khu vực CONCACAF sẽ đến giải đấu với tâm lý vô cùng thoải mái.

Với vị thế của đội yếu nhất, Panama gần như chắc chắn sẽ chọn cách đá tử thủ, lùi toàn bộ đội hình về phần sân nhà để bảo vệ khung thành và chờ đợi cơ hội từ những tình huống cố định. Cách tiếp cận này vô cùng thực dụng nhưng là phương án duy nhất khả dĩ khi họ phải đối đầu với sức mạnh của Anh hay sự tinh quái của Croatia.

Cơ hội của Panama thực sự rất hẹp. Nếu xuất sắc kiếm được một trận hòa trước bất kỳ đối thủ nào, đó đã được xem là một thành công lớn. Việc giành tấm vé vượt qua vòng bảng với đội bóng Trung Mỹ này có lẽ là một nhiệm vụ bất khả thi.