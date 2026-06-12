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Cảnh sát hỗn chiến hàng trăm người quá khích ở địa điểm khai mạc World Cup 2026

Hương Ly

TPO - Tuyển Mexico xuất sắc hạ Nam Phi 2-0 trong ngày khai mạc World Cup 2026. Thế nhưng, làn sóng biểu tình bạo lực và đụng độ dữ dội ngay bên ngoài chảo lửa Azteca đã biến ngày hội bóng đá thành điểm nóng an ninh.

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Cảnh sát Mexico hỗn chiến với nhóm người quá khích.

Theo Lực lượng An ninh Công dân Mexico City, cảnh sát chống bạo động đã can thiệp mạnh tay để khống chế nhóm 200 đối tượng trùm kín mặt và nhiều sinh viên quá khích liên tục gây rối. Căng thẳng leo thang buộc ban quản lý đóng cửa hàng loạt trạm tàu điện ngầm và nhanh chóng giải tán một vụ lộn xộn tại khu vực fanzone. Trước đó, Chính phủ Mexico huy động hàng nghìn cảnh sát và nhân viên an ninh để thiết lập nhiều vòng vây trước địa điểm tổ chức khai mạc World Cup 2026 (sân Azteca).

Căn nguyên của vụ hỗn loạn xuất phát từ cuộc đình công, đã bước sang ngày thứ 10, của Nghiệp đoàn Giáo viên Mexico (CNTE). Tổ chức này huy động đám đông xuống đường yêu cầu Chính phủ hủy bỏ Đạo luật hưu trí ISSSTE 2007 và đòi tăng 100% lương. Đầu tháng 6, họ từng xịt hơi cay, đốt cháy các bức tượng cầu thủ bằng nhựa và tự ý phong tỏa giao thông - vụ việc khiến Tổng thống Claudia Sheinbaum mắc kẹt, không thể di chuyển đến Cung điện Quốc gia Mexico.

Tổ chức CNTE còn tuyên bố tuần hành để ủng hộ gia đình của 130.000 nạn nhân mất tích do các vụ bạo lực băng đảng ở Mexico Ngay trước thềm giải đấu, nhóm người này còn chặn đứng tuyến đường huyết mạch dẫn vào sân Azteca cùng biểu ngữ "FIFA hãy về nhà". Để đối phó với những hành động bốc đồng của CNTE, Mexico khẩn cấp ban bố lệnh đình chỉ mọi hoạt động trường học tại thủ đô trong ngày khai mạc World Cup 2026.

Mexico đang đối mặt thách thức an ninh cực lớn trong thời gian diễn ra World Cup. Hồi tháng 2, quân đội Mexico tiêu diệt trùm ma túy Nemesio Ruben Oseguera Cervantes trong một chiến dịch truy bắt. Cái chết của ông trùm lập tức châm ngòi cho hàng loạt vụ bạo loạn đẫm máu trên toàn quốc. Sự việc càng đáng lo ngại khi địa điểm diễn ra chiến dịch quân sự trên chỉ cách thành phố Guadalajara, nơi đăng cai bốn trận đấu World Cup, chưa đầy hai giờ chạy xe.

World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên quy tụ 48 đội tuyển, dự kiến đón lượng CĐV kỷ lục đổ về. Chủ nhà Mỹ lo ngại nguy cơ vỡ trận an ninh vì phải kiểm soát quá nhiều địa điểm cùng lúc. Do đó, Nhà trắng sớm chỉ đạo và lên kế hoạch thiết lập trận địa an ninh từ vài tháng trước. Gần đây, vụ nổ súng ở Kansas, nơi tuyển Anh và Argentina đóng quân, gây hoang mang dư luận.

Hương Ly
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