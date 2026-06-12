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Thể thao

Triệt phá kho hàng giả các sản phẩm World Cup trị giá hơn 500 tỷ đồng

Đặng Lai

TPO - Chỉ vài giờ trước khi World Cup chính thức khởi tranh, nhà chức trách Hồng Kông Trung Quốc đã triệt phá một đường dây sản xuất hàng giả, thu giữ tới 230.000 mặt hàng. Tổng giá trị của lô hàng khổng lồ này được ước tính lên tới 20 triệu USD (500 tỷ đồng).

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Ông Wayne Chung, thanh tra cấp cao của Cục Hải quan Hồng Kông Trung Quốc, cho biết chiến dịch đã thu giữ khoảng 30.000 chiếc áo thi đấu của các đội tuyển dự World Cup 2026. Điều đáng lo ngại là chúng được làm giả tinh vi và hoàn hảo đến mức gần như không thể phân biệt được với hàng chính hãng.

Đây đa phần là những bản sao của dòng áo "chuẩn cầu thủ". Dòng áo này vốn dĩ sử dụng chất liệu cao cấp, thiết kế tỉ mỉ và có giá thành đắt đỏ hơn hẳn so với loại áo thông thường bán cho người hâm mộ.

Cơ quan chức năng xác định toàn bộ lô hàng nhắm tới thị trường nước ngoài. Đặc biệt, gần 80% trong số đó đang rục rịch được tuồn sang châu Mỹ, nơi Mỹ, Mexico và Canada đang đồng đăng cai VCK World Cup 2026. Có nghĩa các nhóm làm hàng giả muốn "tấn công" trực tiếp vào thị trường 3 nước chủ nhà.

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Không chỉ áo đấu, nhiều loại túi xách giả hàng hiệu cũng bị thu giữ

Chiến dịch càn quét này được ráo riết triển khai từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6. Không dừng lại ở áo đấu, lực lượng chức năng còn phanh phui hàng loạt mặt hàng xa xỉ "dỏm" bao gồm túi xách nhái thương hiệu đình đám Louis Vuitton, đồng hồ Rolex, cho đến giày dép và thiết bị âm thanh.

Theo ông Chung, lượng hàng này có khả năng được tuồn đi để lừa hàng vạn khách du lịch trên toàn thế giới. Qua đây, cơ quan chức năng Hồng Kông Trung Quốc đã đưa ra lời cảnh báo đến NHM rằng hãy cẩn thận với hàng hóa trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Theo luật sở tại, bất kỳ cá nhân nào dính líu đến hành vi buôn bán, tàng trữ hay vận chuyển hàng giả sẽ phải đối mặt với hình phạt tối đa 5 năm tù giam và khoản tiền phạt khổng lồ lên tới 64.000 USD (hơn 1,6 tỷ đồng).

Đặng Lai
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