HLV Pochettino tuyên bố 'tuyển Mỹ có thể vô địch World Cup' vì sợ tổng thống Trump?

TPO - Trước trận ra quân gặp Paraguay vào rạng sáng 13/6, HLV Mauricio Pochettino đã có buổi trao đổi rất thẳng thắn trên tờ El Pais. Ông nói về áp lực tại đội tuyển Mỹ, về những trải nghiệm theo ông là rất khác biệt với nền bóng đá xứ cờ hoa.

Đầu tiên, Mauricio Pochettino được hỏi rằng dựa vào đâu mà ông lại tuyên bố đội tuyển Mỹ “đủ khả năng vô địch World Cup 2026”? Vị HLV người Argentina trả lời: “Tôi trả lời như vậy trước hết vì tôi tin vào điều đó. Thứ hai, người đại diện cao nhất của một quốc gia (tổng thống Mỹ - Donald Trump) đã hỏi tôi câu hỏi đó…

Nếu tôi là tổng thống và HLV không trả lời dứt khoát là có, tôi sẽ sa thải ông ta. Bạn sẽ làm gì với một HLV nghi ngờ về cơ hội của chính đội nhà? Ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã chấp nhận thử thách này. Khi ấy tôi đã nói: bất kể áp lực nào, hãy biến nó thành nguồn năng lượng để thúc đẩy bản thân.

Chúng tôi không phải đối diện với áp lực vô địch vì không ai nói về Mỹ như một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch cả. Nhưng chúng tôi đã nói: 'Tại sao không?' Nếu bạn phân tích các kỳ World Cup khác, bạn sẽ thấy những trường hợp như Morocco năm 2022 hoặc Hàn Quốc năm 2002. Họ là những đội đã lọt vào bán kết”.

Mauricio Pochettino cũng thẳng thắn nói về tư tưởng theo ông là “có chút vấn đề” của các cầu thủ Mỹ. Vì theo nhà cầm quân này, nhiều tuyển thủ xứ cờ hoa mang theo tâm lý thoải mái quá mức, và điều đó rõ ràng không tốt cho sự phát triển của họ.

“Tôi chấp nhận sự kiêu ngạo của các đội tuyển như Tây Ban Nha, Argentina, Anh, Pháp... Nhưng khi tôi thấy sự kiêu ngạo ở đội tuyển Mỹ, tôi nghĩ hình như họ nhầm lẫn thì phải. Mỹ có thể là giỏi nhất ở các môn như bóng rổ và khúc côn cầu nhưng với bóng đá, đã lâu rồi họ không thắng”, HLV Pochettino nhấn mạnh.

“Tôi nghĩ trong bóng đá, đang sự không phù hợp giữa những gì họ nghĩ về bản thân và thực tế họ đang có. Tôi hy vọng chúng ta có thể thắng. Nhưng điều quan trọng nhất là phải tạo ra sự cân bằng. Bởi vì đôi khi tôi gặp nhiều người tin rằng Mỹ phải thắng trong bóng đá vì “chúng tôi là giỏi nhất trong bóng rổ và khúc côn cầu”.

Văn hóa của họ rất vui tươi. Họ thích chơi bóng và hưởng thụ. Tôi thường nói với họ: "Các bạn, chơi bóng đá là một chuyện, thi đấu đỉnh cao là chuyện khác". Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Họ lớn lên trong một nền văn hóa ưa trình diễn và hưởng thụ.

Nếu bạn thành lập một đội bóng ở MLS (giải Nhà nghề Mỹ) và 3 tháng sau bạn không thắng được trận nào, đang ở vị trí cuối bảng thì bạn cũng chẳng việc gì phải lo. Vì giải đấu đó không có thăng hạng, xuống hạng. Thể thao Mỹ lại trọng thưởng kẻ thua cuộc! Nếu đội bóng của tôi thua, chuyện gì xảy ra? Chẳng có gì cả. Họ chỉ sa thải HLV. Ngoài ra, cầu thủ Mỹ rất kỷ luật. Nhưng họ có thái độ tự mãn không tốt cho bóng đá. Tôi đã mất 1 năm rưỡi để thay đổi tâm lý đó”.