Carlo Ancelotti và điều ước cho Brazil trong ngày sinh nhật

TPO - Một ngày trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh, Carlo Ancelotti đón sinh nhật tuổi 67 bằng một trải nghiệm chưa từng có trong đời cầm quân. Ông ước gì trong thời khắc đó? Phải chăng là lời nguyện cầu cho Brazil vô địch?

HLV Ancelotti tươi cười đi qua "đường hầm sinh nhật" trước sự phấn khích của học trò.

Sinh nhật đặc biệt trước “giờ G”

Sáng ngày 10/6, tại trung tâm huấn luyện của New York Red Bulls ở ngoại ô New Jersey, HLV Carlo Ancelotti bước ra sân tập trong tiếng hò reo của toàn đội tuyển Brazil. Tất cả đội hình Selecao - ngoại trừ Neymar đang chấn thương - xếp thành hai hàng dài, chờ sẵn để tổ chức màn “đường hầm sinh nhật” truyền thống cho vị HLV người Ý vừa tròn 67 tuổi.

Về phần mình, nhà chiến lược vốn hướng nội đã tạm gác vẻ điềm đạm quen thuộc để lao vào “đường hầm” trong tiếng cười không ngớt của các cầu thủ. Những cái vỗ vai tinh nghịch, những lời trêu đùa suồng sã từ dàn sao xứ Samba đã tạm thời xóa nhòa ranh giới giữa người thầy và học trò, giữa một vị HLV trưởng quyền lực và tập thể vốn quy tụ nhiều cá tính lớn.

Khoảnh khắc ấm áp ấy cho thấy năng lực quản trị nhân sự tài tình - thứ vũ khí đã giúp Ancelotti đi vào ngôi đền của những huyền thoại. Sau hơn hai thập kỷ chinh chiến, ông là HLV duy nhất trong lịch sử thâu tóm danh hiệu tại cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu và sở hữu kỷ lục 5 chức vô địch Champions League. Từ AC Milan, Chelsea, PSG cho đến Real Madrid, nơi nào Ancelotti đi qua cũng để lại những chiếc cúp danh giá và sự nể phục tuyệt đối từ các siêu sao.

Tuy nhiên, việc nhận lời dẫn dắt Brazil - đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá thế giới - lại là một chương hoàn toàn khác trong sự nghiệp của Ancelotti. Nhà cầm quân người Ý đến với Selecao trong bối cảnh áp lực của chức vô địch World Cup đè nặng lên đội tuyển này hơn bao giờ hết. Đã 24 năm trôi qua, Brazil chưa từng được tận hưởng trở lại cảm giác hạnh phúc của việc nâng cao chiếc cúp vàng danh giá.

Nụ cười tại khu doanh trại của đội tuyển Brazil cũng chỉ tạm thời che lấp đi thực tế rằng, Ancelotti đang bước vào chiến dịch World Cup đầu tiên trong sự nghiệp với một hành trang đầy âu lo. Chỉ 48 giờ trước trận mở màn gặp Morocco tại sân MetLife (New Jersey), những mảng tối trong lối chơi của Selecao vẫn hiển hiện một cách rõ nét, đặc biệt là ở hệ thống phòng ngự.

Hành trang vẫn còn ngổn ngang

Ancelotti luôn nhấn mạnh rằng sự vững chắc của hậu phương là chìa khóa vạn năng cho các giải đấu ngắn ngày như World Cup. Ông hiểu rất rõ hai chức vô địch gần nhất của Brazil vào năm 1994 và 2002 đều được xây dựng trên nền tảng phòng ngự kiên cố, trước khi tính đến sự bùng nổ của các vũ công trên hàng công.

Đội tuyển Brazil tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân gặp Morocco.

Nhưng hiện tại, đội bóng của ông đang đi ngược lại triết lý đó. Trong 7 trận đấu gần nhất, mành lưới của Brazil đã rung lên tới 10 lần. Những đối thủ như Nhật Bản ghi vào lưới họ 3 bàn, Panama hay Pháp cũng có 2 lần xé toạc hệ thống phòng ngự áo vàng xanh, trong khi Tunisia, Croatia và Ai Cập đều tìm thấy đường vào khung thành của Alisson.

Senegal là cái tên duy nhất không thể ghi bàn vào lưới Brazil trong chuỗi trận này. Đáng ngại hơn, thủ thành số một Alisson Becker lại không có được điểm rơi phong độ lý tưởng sau khi phải nghỉ thi đấu một thời gian dài tại Liverpool do chấn thương.

Bù lại cho nỗi lo phòng ngự, Ancelotti đang sở hữu một băng ghế dự bị vô cùng khát khao và giàu sức bật. Sự xuất hiện của những nhân tố trẻ như Endrick, Rayan hay Danilo Santos đang tạo ra một cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt với các " công thần".

Thực tế từ hai trận giao hữu tổng duyệt cuối cùng đã chứng minh giá trị của chiều sâu đội hình này. Trong chiến thắng 6-2 trước Panama, đội hình chính thức chỉ giúp Brazil dẫn trước 2-1 trong hiệp một, nhưng khi Igor Thiago, Endrick, Lucas Paqueta và Rayan được tung vào sân ở hiệp hai, thế trận đã hoàn toàn thay đổi với một cơn mưa bàn thắng.

Kịch bản tương tự diễn ra trước Ai Cập: khi tỷ số đang là 1-1, chính thần đồng Endrick đã vào sân từ ghế dự bị để ghi bàn thắng quyết định mang về thắng lợi 2-1. Sự năng nổ của những phương án B đang khiến vị chiến lược gia 67 tuổi phải đau đầu trong việc lựa chọn bộ khung đá chính.

Một biến số khác cũng đang thu hút mọi sự chú ý tại đại bản doanh của Brazil là Neymar. Quyết định điền tên tiền đạo của Santos vào danh sách dự giải trong bối cảnh anh vẫn chưa bình phục chấn thương là một canh bạc mang đậm dấu ấn của Ancelotti.

Neymar đã bỏ lỡ cả hai trận giao hữu với Panama và Ai Cập, khả năng ra sân của anh trước Morocco vẫn còn bỏ ngỏ. Kể từ sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào tháng 10 năm 2023, cựu sao PSG vẫn chưa một lần xỏ giày ra sân trong màu áo đội tuyển.

Tuy nhiên, giá trị của ngôi sao đang khoác áo Santos không nằm ở khía cạnh chuyên môn thuần túy. Sự hiện diện của anh tại khu huấn luyện nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các “công thần” như Casemiro và có tác dụng giải tỏa áp lực tâm lý cực lớn cho những ngôi sao trẻ đang gánh vác hàng công như Vinicius Junior hay Raphinha. Neymar giống như một tấm lá chắn truyền thông, thu hút mọi sự chú ý về phía mình để các đồng đội tập trung vào chuyên môn.

Chờ duyên đấu cúp của Ancelotti

Thách thức ngay trước mắt Brazil tại bảng C là không hề nhỏ khi các đối thủ của họ đều đang có phong độ rất cao. Ngoại trừ Haiti bị đánh giá thấp hơn hẳn, cả Scotland và Morocco đều sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

Scotland vừa có bước chạy đà hoàn hảo với 8 bàn thắng sau hai trận thắng Curacao (4-1) và Bolivia (4-0). Trong khi đó, Morocco - đối thủ duyên nợ trong trận mở màn - đang thể hiện một phong độ hủy diệt kể từ sau vòng chung kết Cúp bóng đá châu Phi đầy biến động.

Đội bóng Bắc Phi liên tiếp đè bẹp Burundi 5-0, Madagascar 4-0, chia điểm 1-1 trước Ecuador và đặc biệt là cầm hòa tuyển Na Uy của Erling Haaland với tỷ số 1-1. Trận ra quân gặp Morocco tại New Jersey sắp tới sẽ là liều thuốc thử đầu tiên cho tham vọng của thầy trò Ancelotti.

Cách dụng nhân tài tình đã giúp Ancelotti gặt hái được nhiều danh hiệu lớn khi dẫn dắt các CLB ở châu Âu.

Hành trình chinh phục cúp vàng thế giới của chiến lược gia người Ý khởi đi với những tiếng cười rộn rã trong ngày sinh nhật đặc biệt, nơi những rào cản về thứ bậc và giao thức tạm thời bị xóa nhòa. Bản lĩnh của một nhà quản trị hàng đầu đã giúp ông tạo nên mối liên kết tinh thần mạnh mẽ ấy với các học trò ngay trước giờ xuất trận.

Và giữa những hoài nghi về hàng thủ sa sút và bài toán nhân sự chưa có lời giải đáp, người hâm mộ xứ Samba vẫn đặt trọn hy vọng vào Ancelotti, một nhà cầm quân không chỉ tài ba mà còn có cái duyên chiến thắng tại các đấu trường cúp.

Chức vô địch World Cup là mảnh ghép duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu của HLV người Ý. Liệu Ancelotti có thể hoàn thiện sự nghiệp huy hoàng của mình trên đất Bắc Mỹ hay không? Đó sẽ là một trong những câu chuyện đáng chờ đợi nhất của giải đấu năm nay.