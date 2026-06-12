Pulisic sẵn sàng gánh vác kỳ vọng của tuyển Mỹ tại World Cup 2026

TPO - Trước trận ra quân World Cup 2026 gặp Paraguay, ngôi sao Christian Pulisic khẳng định anh không cảm thấy bị áp lực bởi vai trò đầu tàu của tuyển Mỹ, đồng thời tin rằng sự trưởng thành và chất lượng của tập thể hiện tại sẽ giúp đội chủ nhà tiến sâu tại giải đấu.

​

Khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh tại Bắc Mỹ, mọi ánh mắt của người hâm mộ Mỹ lại hướng về Christian Pulisic, cầu thủ xuất sắc và nổi tiếng nhất của bóng đá xứ cờ hoa.

Trong lịch sử World Cup hiện đại, không nhiều cầu thủ phải gánh trên vai sự kỳ vọng lớn lao của cả một nền bóng đá khi được thi đấu tại ngày hội lớn nhất hành tinh trên sân nhà.

Những trường hợp tương tự có thể kể đến Zinedine Zidane cùng tuyển Pháp năm 1998, Michael Ballack với tuyển Đức năm 2006 hay Neymar trong màu áo Brazil tại World Cup 2014.

Giờ đây, Pulisic là cái tên tiếp theo bước vào thử thách đó.

Tuyển Mỹ sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu Paraguay vào sáng 13/6 (giờ Việt Nam). Trước trận đấu, đồng đội Tyler Adams thừa nhận anh không thể hình dung hết sức ép mà Pulisic đang phải đối mặt.

"Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi sức nặng đang đè lên vai Pulisic. Cậu ấy còn rất trẻ, đã là niềm hy vọng của bóng đá Mỹ", Adams nói.

Tuy nhiên, trái với những suy nghĩ về áp lực khổng lồ, Pulisic cho biết anh đang cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với các giai đoạn trước trong sự nghiệp.

"Tôi không cảm thấy áp lực nặng nề hơn. Thực sự có thể còn ít hơn trước. Xung quanh tôi có rất nhiều cầu thủ giỏi. Tôi không nghĩ mình phải tự làm mọi thứ. Tôi sẽ cống hiến hết khả năng để giúp đội bóng, nhưng những người đồng đội bên cạnh khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều", tiền vệ 27 tuổi chia sẻ.

Niềm hy vọng số một của bóng đá Mỹ

Khi FIFA trao quyền đăng cai World Cup 2026 cho Mỹ, Canada và Mexico cách đây 8 năm, Pulisic đã là gương mặt được kỳ vọng nhất của bóng đá Mỹ. Sau gần một thập kỷ, vị thế ấy gần như không thay đổi.

Trong bối cảnh bóng đá Mỹ nhiều năm chưa thể sản sinh đều đặn những ngôi sao đẳng cấp thế giới, Pulisic nổi lên như một trường hợp đặc biệt. Từ cậu bé lớn lên ở Hershey (bang Pennsylvania), anh đã xây dựng sự nghiệp thành công tại châu Âu và trở thành biểu tượng của thế hệ vàng mới.

Dù tuyển Mỹ chưa đạt được những bước tiến tương xứng trong giai đoạn vừa qua, Pulisic vẫn luôn là cầu thủ tạo khác biệt lớn nhất. Điều này càng đáng chú ý khi anh vừa chấm dứt chuỗi 18 tháng không ghi bàn cho đội tuyển quốc gia bằng pha lập công ngày 31/5 vừa qua.

HLV Mauricio Pochettino khẳng định Pulisic vẫn là nhân tố quan trọng nhất trong hệ thống chiến thuật của tuyển Mỹ, nhưng nhấn mạnh đội bóng không được phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân.

"Dĩ nhiên cậu ấy phải là một cầu thủ quan trọng của chúng tôi tại giải đấu này. Nhưng điều chúng tôi học được trong một năm rưỡi qua là biểu tượng trên ngực áo và văn hóa của đất nước này quan trọng hơn bất kỳ cái tên nào, bất kỳ cầu thủ hay HLV nào. Đó là nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi", nhà cầm quân người Argentina nói.

Từ thần đồng tuổi 17 đến thủ lĩnh World Cup

Tyler Adams là người chứng kiến gần như toàn bộ hành trình trưởng thành của Pulisic trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Anh vẫn nhớ thời điểm Pulisic ra mắt tuyển Mỹ ở tuổi 17 vào cuối năm 2016. Dù đó là giai đoạn bóng đá Mỹ trải qua cú sốc không thể giành vé dự World Cup 2018, Pulisic nhanh chóng trở thành trung tâm trong kế hoạch tái thiết đội tuyển.

"Cậu ấy là cầu thủ hay nhất trên sân khi mới 17 tuổi và là người mà mọi người đều trông cậy. Từ thời điểm đó đến nay, đội tuyển luôn dựa vào cậu ấy", Adams nhớ lại.

Tiền vệ của AFC Bournemouth cho rằng tuyển Mỹ hiện nay đã có nhiều phương án tấn công hơn để giảm tải áp lực cho người đồng đội.

"Bây giờ chúng tôi có thêm nhiều vũ khí xung quanh để giảm bớt gánh nặng cho Pulisic. Nhưng cậu ấy là một ngôi sao. Không chỉ của tuyển Mỹ mà còn của bóng đá thế giới. Chúng tôi cần cậu ấy trong những thời khắc quan trọng, nhưng tôi hy vọng cậu ấy không cảm thấy phải gánh cả đội trên vai".

Kỳ World Cup của sự chín muồi

Pulisic bước ra ánh sáng của bóng đá thế giới khi chuyển từ Borussia Dortmund sang Chelsea năm 2019, ở tuổi 21. Hai năm sau, anh trở thành cầu thủ người Mỹ thứ hai trong lịch sử giành chức vô địch UEFA Champions League cùng Chelsea.

Năm 2023, ngôi sao sinh năm 1998 chuyển sang AC Milan và tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng tại một trong những CLB giàu truyền thống nhất châu Âu.

World Cup 2026 là lần thứ hai Pulisic góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại Qatar 2022, anh ghi 1 bàn thắng và có 1 kiến tạo, góp công giúp tuyển Mỹ vượt qua vòng bảng trước khi dừng bước ở vòng 1/8.

Bước vào giải đấu trên sân nhà, Pulisic tin rằng kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm thi đấu đỉnh cao sẽ giúp anh giữ được sự bình tĩnh.

"Cảm giác khá giống lần trước, nhưng có thêm sự thoải mái khi được thi đấu trên đất Mỹ. Thật tuyệt khi được ở gần những người mình yêu thương. Điều đó khiến trải nghiệm này trở nên đặc biệt hơn rất nhiều", anh chia sẻ.

Dưới thời HLV Pochettino, tuyển Mỹ đang hướng tới lối chơi tấn công chủ động hơn, trong đó Pulisic là hạt nhân sáng tạo. Hai tiền đạo đang thi đấu tại châu Âu là Folarin Balogun và Ricardo Pepi được kỳ vọng sẽ san sẻ trách nhiệm ghi bàn với đội trưởng tuyển Mỹ.

Dẫu vậy, trong trận ra quân gặp Paraguay, đối thủ nổi tiếng với nền tảng thể lực sung mãn và tổ chức phòng ngự chặt chẽ, Pulisic vẫn sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý.

"Chắc chắn đây là cảm giác của một trận đấu lớn. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi cảm thấy thoải mái hơn vì mình đã từng trải qua điều này. Kinh nghiệm giúp tôi bình tĩnh hơn rất nhiều", ngôi sao 27 tuổi khẳng định.

Với Pulisic ở độ chín của sự nghiệp, World Cup 2026 không chỉ là cơ hội để tuyển Mỹ tiến xa trên sân nhà, mà còn là sân khấu lớn nhất để thủ lĩnh của bóng đá Mỹ khẳng định mình trước cả thế giới.