Hàn Quốc ngược dòng ngoạn mục đánh bại Czech

TPO - Hàn Quốc tạo cú sốc đầu tiên ở World Cup 2026 khi ngược dòng ngoạn mục, đánh bại Czech 2-1 ở trận ra quân bảng A.

foul HẾT GIỜ!!! Hàn Quốc đánh bại CH Czech 2-1 Son Heung-min và các đồng đội đã lội ngược dòng thành công, qua đó giành 3 điểm đầu tay ở World Cup 2026. report CH Czech đẩy mạnh áp lực Phút 90+4: Czech khoét mạnh vào biên phải Hàn Quốc và liên tục nhòi bóng vào trong. Hàn Quốc đang làm mọi thứ để bảo toàn chiến thắng. report KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Hàn Quốc cứu thua Phút 90+3: Michal Sadilek dứt điểm trước vùng cấm và bị thủ môn Hàn Quốc tóm gọn bóng. time 6 phút bù giờ cho nỗ lực giành điểm của CH Czech goal Hàn Quốc thay 2 người Phút 84: Hwang In-beom và Paik Seung Ho rời sân. Kim Jin-gyu và Park Jin-seob vào sân. Hàn Quốc muốn tăng cường chất thép đội hình. goal VÀO!!! Hàn Quốc nâng tỷ số 2-1 Phút 80: Hàn Quốc ghi bàn từ pha tấn công biên ấn tượng. Người ghi bàn là Oh Hyeon-gyu. goal HỦY BÀN THẮNG!!! Cầu thủ CH Czech việt vị Phút 78: Tomas Soucek đánh đầu tung lưới Hàn Quốc nhưng đã rơi vào thế việt vị. Trọng tài nhanh chóng ra quyết định hủy bàn. report 20 phút thử thách cho Hàn Quốc Phút 72: Quãng thời gian còn lại là thách thức thật sự của Hàn Quốc trong việc đua thể lực với CH Czech. Đội bóng châu Âu đã chơi cầm chừng từ đầu trận và chờ đến thời điểm này để gây sức ép. May cho Hàn Quốc khi họ đã gỡ hòa, do đó giải tỏa phần nào áp lực. substitution Son Heung-min rời sân Phút 70: Son được rút khỏi sân vì sa sút thể lực. Oh Hyeon-gyu vào sân. goal VÀO!!! Hàn Quốc gỡ hòa 1-1 Phút 68: Hwang In-beom ghi bàn sau pha xử lý đẳng cấp. Anh ngoặt bóng để loại bỏ thủ môn CH Czech, sau đó dứt điểm tinh tế thành bàn. substitution Hàn Quốc thay người Phút 63: Lee Jae-sung rời sân. Hwang Hee-chan vào sân. goal VÀO!!! CH Czech mở tỷ số Phút 59: CH Czech ghi bàn mở tỷ số từ tình huống bóng chết. Đại diện châu Âu ném biên thẳng vào khu vực trung lộ, sau đó đánh đầu ghi bàn. Người đã đánh đầu ghi bàn là Ladislav Krejc. report KHÔNG VÀO!!! Son bỏ lỡ cơ hội đối mặt Phút 56: Son thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng dứt điểm thất bại. Cú chích mũi giày của thủ quân Hàn Quốc đưa bóng không đi như ý muốn. report Hàn Quốc tiếp tục cầm bóng chủ động Phút 54: CH Czech vẫn triển khai thế trận đầy toan tính và thực dụng. Họ cho Hàn Quốc cầm bóng áp đảo nhưng pressing quyết liệt, khiến các pha triển khai tấn công của Hàn Quốc cũng chưa có nhiều điểm nhấn. ​ report Thêm cơ hội cho Hàn Quốc Phút 50: Hwang In-beom sút xa bất thành, sau đó cầu thủ Hàn Quốc lao vào đá bồi thất bại. ​ start Hiệp hai bắt đầu report HẾT HIỆP MỘT!!! Hàn Quốc 0-0 CH Czech Hàn Quốc chơi áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội trong một một. Một mình Son có tới 4 pha dứt điểm nhưng tất cả đều thất bại. Nhìn về thế trận, mọi thứ đang rất tích cực với đại diện châu Á. report KHÔNG ĐƯỢC!!! Son lại bỏ lỡ cơ hội Phút 45+2: Hàn Quốc phối hợp ấn tượng giữa Son và Lee Jae-sung. Son nhận đường chuyền trả ngược, lao vào băng cắt nhưng không kịp dứt điểm. Nếu Son chạm bóng như ý, khả năng cao sẽ có bàn cho Hàn Quốc. time Hiệp một có 3 phút bù giờ report Thế trận vẫn nghiêng về Hàn Quốc Phút 45: Đại diện châu Á vẫn có thế trận rất tốt trước CH Czech và chỉ thiếu một bàn thắng. Ngược lại, CH Czech cho thấy họ triển khai tấn công bế tắc và nghèo ý tưởng. report KHÔNG VÀO!!! Cú sút thứ 4 của Son Phút 39: Son đâm thẳng vào hàng thủ CH Czech trước khi tìm ra khoảng trống và dứt điểm. Cú sút chân trái của Son đưa bóng đi căng, bất ngờ nhưng vẫn trật mục tiêu. report Son tiếp tục dứt điểm Phút 38: Son sút ngay từ khoảng cách gần 25m ở khu vực "zone 14", bóng đi căng nhưng vọt xà. report CH Czech chấp nhận chơi bị động Phút 27: Đại diện châu Âu để cho Hàn Quốc cầm bóng áp đảo và họ sẽ đợi thời cơ phản công. Tận dụng các tình huống phạt góc, đá phạt cố định là phương án tiếp cận khung thành tiếp theo của CH Czech. Cho đến lúc này, đội bóng áo trắng đang làm tốt đấu pháp của họ. report Sóng gió cho khung thành Hàn Quốc Phút 21: CH Czech tấn công nguy hiểm bằng tình huống dàn xếp phạt góc. Cú sút cuối cùng đi ra ngoài, gây hú vía cho Hàn Quốc. report Hàn Quốc cầm bóng 64% Phút 19: Son và các đồng đội cầm bóng hơn gấp đôi CH Czech và tạo ra 4 pha dứt điểm. Các chân sút Hàn Quốc vẫn chưa giải quyết tốt những pha xử lý cuối cùng. report Thủ môn CH Czech cứu thua Phút 14: Lee Kang-in sút từ khoảng cách hơn 20m, khiến thủ môn CH Czech vất vả cứu thua. 5 phút gần đây, Hàn Quốc liên tục tạo ra cơ hội. Đại diện của châu Á bắt đầu áp đặt thế trận và tấn công chủ động. report Thêm cơ hội cho Hàn Quốc Phút 13: Lee Han-beom đánh đầu đưa bóng đi vọt xà. report Son Heung-min dứt điểm hỏng Phút 12: Cú sút của Son bị hậu vệ CH Czech chặn lại. Đây là pha tấn công có nét đầu tiên của Hàn Quốc. report Hàn Quốc pressing quyết liệt Phút 8: Son và các đồng đội rất chịu khó chạy để pressing ngay khi cầu thủ CH Czech có bóng. report CH Czech chiếm thế chủ động Phút 4: Đại diện châu Âu đang tạm thời cầm bóng áp đảo và chủ động tổ chức tấn công. report Hiệp một bắt đầu report Sân Guadalajara sẵn sàng cho trận đấu Hàn Quốc và CH Czech sẽ đại chiến ở Guadalajara, sân bóng có sức chứa gần 44.000 chỗ ngồi. Guadalajara nằm trong nhóm sân ít chỗ ngồi tại World Cup 2026 nhưng có cơ sở vật chất hiện đại, đặc biệt mặt cỏ tuyệt đẹp. report Dàn sao CH Czech khởi động report Dàn sao Hàn Quốc khởi động, sẵn sàng cho trận đại chiến CH Czech ​ report CĐV Hàn Quốc hâm nóng không khí trước giờ bóng lăn report Đội hình xuất phát CH Czech report Đội hình xuất phát Hàn Quốc

Hàn Quốc và CH Czech chuẩn bị bước vào trận mở màn rực lửa tại bảng A World Cup 2026 trên sân vận động Guadalajara. Đại diện châu Á sở hữu hành trang ấn tượng khi duy trì mạch bất bại suốt chiến dịch vòng loại và vừa đè bẹp Trinidad & Tobago 5-0 ở loạt trận giao hữu.

HLV Hong Myung-bo đặt trọn niềm tin vào người đội trưởng mẫu mực Son Heung-min, chân sút chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của quê nhà đúng 2 pha lập công. Lối chơi tốc độ cùng các miếng phối hợp nhóm nhỏ sẽ là vũ khí giúp "Các chiến binh Taegeuk" áp đặt thế trận, bất chấp việc trung vệ Cho Yu-min phải vắng mặt vì chấn thương.

Phía bên kia chiến tuyến, CH Czech cũng đánh dấu sự trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau hai thập kỷ chờ đợi bằng chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp. Đoàn quân của chiến lược gia lão luyện Miroslav Koubek vượt qua vòng play-off đầy kịch tính và vừa tiếp tục hạ gục Guatemala 3-1 để khẳng định sức mạnh.

Đội bóng xứ pha lê sở hữu lợi thế cực lớn về mặt thể hình cùng thứ vũ khí bóng chết đầy rẫy hiểm họa, nơi một nửa số bàn thắng của họ ở vòng loại xuất phát từ các tình huống cố định. Sự đối lập giữa lối đá ban bật biến hóa của Hàn Quốc và phong cách thực dụng, bóng dài trực diện từ CH Czech hứa hẹn tạo nên màn so tài nghẹt thở.

Độ cao 2.000 mét so với mực nước biển tại Guadalajara chắc chắn sẽ thách thức tối đa nguồn thể lực và khả năng phân phối sức của cầu thủ đôi bên trong 90 phút sắp tới. Trên mặt trận tấn công, tiền đạo Patrik Schick gánh vác trọng trách xuyên phá hàng thủ do Kim Min-jae chỉ huy, dưới sự tiếp bóng từ nhạc trưởng Pavel Sulc và tân đội trưởng Ladislav Krejci.

Lịch sử đối đầu giữa hai quốc gia đang ở thế cân bằng tuyệt đối khi mỗi bên đều sở hữu một chiến thắng trong quá khứ. Đội nào thích nghi nhanh hơn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và chắt chiu tốt hơn các cơ hội sẽ giành lấy lợi thế vô giá để mở toang cánh cửa đi tiếp.