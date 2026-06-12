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Chuyên gia Việt: Chủ nhà Mỹ lấy 3 điểm trước Paraguay

Vĩnh Xuân

TPO - Đội tuyển Mỹ được dự đoán sẽ giành trọn 3 điểm trong trận ra quân trước Paraguay ở bảng D, World Cup 2026.

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Tuyển Mỹ sẽ có 3 điểm trước Paraguay?

"Với tư cách chủ nhà World Cup, đội tuyển Mỹ đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng về nhân sự và chiến thuật. Tại bảng D, các đối thủ của Mỹ đều không quá vượt trội. Đây là cơ hội để họ có thể vượt qua vòng đấu bảng. Tôi cho rằng dù không dễ dàng nhưng đội tuyển Mỹ sẽ có nhiều cơ hội hơn so với Paraguay để giành 3 điểm"-HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc đánh giá.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, tuyển Mỹ có nhiều tiến bộ thời gian qua. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino, Mỹ chơi thứ bóng đá giàu năng lượng, kiểm soát bóng tốt và có khả năng chuyển trạng thái tấn công tốc độ cao.

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Đội tuyển Mỹ vừa có màn cọ xát chất lượng với Đức trước thềm World Cup 2026

Ở trận giao hữu với Đức cách đây không lâu, Mỹ cho thấy họ có khả năng khiến các đối thủ mạnh phải kiêng nể. Lợi thế chủ nhà cũng sẽ giúp đội tuyển Mỹ tự tin hơn khi đối đầu Paraguay. Dù vậy, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng tính chất trận mở màn có thể khiến 2 đội chơi thận trọng, đội nào giữ được sự tỉnh táo sẽ chiếm lợi thế.

Cặp đấu còn lại của bảng D là Australia và Thổ Nhĩ Kỳ, theo HLV Hoàng Văn Phúc dù được đánh giá cao hơn nhưng không dễ để Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng. "Thổ Nhĩ Kỳ đã không còn mạnh như trước đây, hay nói đúng hơn là họ đã sa sút nhiều. Trong khi đó Australia có lợi thế ở "cửa dưới" nên sẽ thoải mái hơn về tâm lý. Dù không phải thế lực mạnh, Australia đôi khi để lại dấu ấn đáng nể tại World Cup. Đội nào thi đấu tập trung, quyết tâm hơn sẽ có cơ hội chiến thắng"-HLV Hoàng Văn Phúc nói.

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Paraguay có hàng thủ chơi kỷ luật và chặt chẽ

Theo cựu HLV trưởng đội tuyển Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng, tuyển Mỹ nắm lợi thế sân nhà và có sự chuẩn bị kỹ cho World Cup 2026. Tuy nhiên Paraguay sở hữu hàng thủ chắc chắn nên để giành 3 điểm, Mỹ buộc phải rất sắc bén trong tấn công. HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết:

"Mỹ có lối chơi hiện đại, giàu năng lượng và cũng rất quyết tâm khi là chủ nhà World Cup. Nhưng trận khai mạc luôn tạo nên sức ép lớn nên vấn đề tâm lý đặc biệt quan trọng. Hàng phòng ngự Paraguay chơi chắc chắn và có kỷ luật sẽ là thách thức với tuyển Mỹ". HLV Nguyễn Đức Thắng dự đoán Mỹ giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Vĩnh Xuân
#Bảng D World Cup 2026 #đội tuyển Mỹ #HLV Pochettino #Paraguay #HLV Hoàng Văn Phúc

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