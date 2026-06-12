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Thể thao

Độc lạ World Cup 2026: CĐV đội khách đông áp đảo chủ nhà trong trận khai mạc

Đặng Lai

TPO - Theo kênh RTN Toronto, nhiều khả năng sẽ có tới 30.000 CĐV Bosnia & Herzegovina xuất hiện trên khán đài sân Toronto để theo dõi trận đấu giữa Bosnia & Herzegovina và Canada. Số lượng CĐV hùng hậu này có thể giúp đại diện châu Âu áp đảo chủ nhà Canada.

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RTN Toronto kết luận như vậy sau khi thăm dò các hoạt động của lực lượng CĐV đến từ vùng Balkan trong những ngày qua. Ngoài ra, họ cũng thu thập thông tin từ Đại sứ quán Bosnia & Herzegovina ở Canada và hoạt động bán vé của FIFA.

Được biết, Hiệp hội người Bosnia-Canada đang tổ chức một loạt sự kiện từ ngày 11 đến 13/6 nhân dịp trận Canada vs Bosnia & Herzegovina. Ước tính khoảng 25.000 người Bosnia và các thành viên cộng đồng người Bosnia ở nước ngoài từ châu Âu, Mỹ, Canada và thậm chí cả Australia sẽ tập trung tại khu vực Toronto để xem trận đấu.

Hầu hết trong số họ đã săn lùng tấm vé xem đội nhà từ nhiều tuần trước. Cộng với lực lượng CĐV từ quê nhà, RTN Toronto ước tính số lượng NHM Bosnia trên sân có thể lên tới 3 vạn.

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Các khu xem bóng đá công cộng tại Bosnia đã sẵn sàng

“Nếu những ước tính này là chính xác, người hâm mộ Bosnia & Herzegovina có thể chiếm một phần lớn khán giả tại sân vận động có sức chứa 45.000 chỗ ngồi trong trận khai mạc", RTN Toronto viết.

Khi được phỏng vấn, nhiều CĐV đến từ Bosnia tỏ ra rất háo hức trước viễn cảnh xem đội nhà tranh tài ở kỳ World Cup thứ 2 trong lịch sử. Hai anh em Adis Mrakovic và Amir Mrakovic, những người đã sang Canada từ bé, vừa treo trước nhà quốc kỳ Bosnia & Herzegovina bên cạnh cờ Canada. Cả hai anh em làm nghề bán đồ ăn. Và họ dự tính sẽ bỏ hẳn công việc để theo chân đội tuyển. Rất nhiều CĐV đang sinh sống ở xứ lá phong cũng tuyên bố gác lại tất cả để vào sân cổ vũ đội nhà.

Trong khi đó ở quê nhà Bosnia, bầu không khí cũng đang nóng dần. Hàng chục nơi xem bóng đá công cộng được dựng lên. Công sở, trường học dường như đều gác lại tất cả công việc để đón xem màn thể hiện của đội nhà trong trận ra quân vào rạng sáng 13/6 theo giờ Việt Nam.

Đặng Lai
#Bosnia & Herzegovina #cổ động viên #Canada #World Cup #Toronto #bóng đá #tin tức World Cup #World Cup 2026

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