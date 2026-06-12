Đường đến World Cup 2026 của Croatia: Cơ hội cuối của Thế hệ vàng

TPO - Đây sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của Luka Modric, Ivan Perisic... Với những lão tướng này, chắc chắn tuyển Croatia muốn khép lại một giải đấu thành công để hoàn tất cuộc chuyển giao thế hệ một cách êm đẹp, giúp bóng đá Croatia tiếp tục cất cánh.

Tiêu chí

Thông tin chi tiết

Vị trí trên BXH FIFA

11

Liên đoàn trực thuộc

UEFA (Châu Âu)

HLV trưởng

Zlatko Dalic

Đội trưởng

Luka Modric

Số lần dự World Cup

8 lần (tính cả World Cup 2026)

Thành tích tốt nhất

Á quân (2018)

Thành tích World Cup gần nhất

Hạng ba (2022)

Cách giành vé dự VCK

Đứng thứ nhất vòng loại khu vực châu Âu

Ngôi sao đáng chú ý

Luka Modric, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic

Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026

Tứ kết



Chặng đường vượt qua vòng loại khu vực châu Âu của Croatia không hề trải hoa hồng, phản ánh đúng giai đoạn chuyển giao đầy nhạy cảm mà đội bóng này đang trải qua. Dù được đánh giá là hạt giống ở bảng đấu của mình nhưng thầy trò Zlatko Dalic đã có những thời điểm phải trầy trật trước các đối thủ chơi tử thủ và giàu thể lực. Sự vắng mặt của một số trụ cột do chấn thương cùng sự suy giảm thể lực của các lão tướng khiến Croatia đôi lúc đánh mất vị thế.

Tuy nhiên, bản lĩnh của một đội bóng lớn luôn lên tiếng đúng lúc. Bằng kinh nghiệm dày dạn và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu tuyệt vời, Croatia đã giành những điểm số tối quan trọng ở các trận cầu đinh.

Những chiến thắng chật vật nhưng đầy thực dụng trước CH Séc hay San Marino, những pha tỏa sáng cá nhân từ tuyến tiền vệ hay hàng phòng ngự đã giúp họ tích lũy đủ điểm số. Dù không phô diễn sức mạnh hủy diệt như Anh hay Pháp, Croatia vẫn cán đích an toàn để giành tấm vé trực tiếp tới Bắc Mỹ, tiếp tục khẳng định vị thế của một "khách quen" ở các giải đấu lớn.

Lối chơi của Croatia dưới thời Zlatko Dalic là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật cá nhân điêu luyện của bóng đá Nam Tư cũ và tính kỷ luật, thực dụng của bóng đá hiện đại. Mặc dù sơ đồ chủ đạo vẫn là 4-3-3, nhưng cách vận hành của Croatia lại vô cùng linh hoạt và xoay quanh khả năng kiểm soát của tuyến giữa.

Croatia hiếm khi dồn ép đối thủ bằng nhịp độ dồn dập mà họ chọn cách "ru ngủ" và kiểm soát trận đấu bằng những đường ban bật ngắn, giữ cự ly đội hình cực tốt. Tuyến tiền vệ của họ là những bậc thầy trong việc thoát pressing và tịnh tiến bóng. Khi đối phương mất kiên nhẫn và bộc lộ khoảng trống, Croatia sẽ tung ra những đường chuyền xuyên tuyến sát thủ hoặc triển khai bóng nhanh ra hai biên.

Bên cạnh đó, sự lỳ lợm trong phòng ngự khu vực và khả năng chịu đựng áp lực cực tốt giúp họ đứng vững trước những hàng công mạnh mẽ nhất. Khi trận đấu bước vào thế giằng co hoặc kéo dài sang hiệp phụ, sự bền bỉ về mặt tâm lý của Croatia sẽ trở thành vũ khí sắc bén nhất.

Luka Modric: Dù đã bước sang tuổi tứ tuần, "người không tuổi" Modric vẫn là linh hồn, là trái tim của đội tuyển Croatia. Nhãn quan chiến thuật sắc bén, những cú vẩy má ngoài trivela ma thuật và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu của anh vẫn ở đẳng cấp thế giới. World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối cùng để người hâm mộ được chứng kiến những bước chạy miệt mài và tài năng hào hoa của Quả bóng vàng 2018 trên sân khấu lớn nhất.

Josko Gvardiol: Nếu Modric là hiện tại và quá khứ, thì Gvardiol chính là tương lai của bóng đá Croatia. Trung vệ đang khoác áo Man City đã vươn mình trở thành một trong những hậu vệ toàn diện nhất thế giới. Không chỉ sở hữu thể hình lý tưởng, sức mạnh và khả năng không chiến tuyệt vời, Gvardiol còn cực kỳ điềm tĩnh trong việc cầm bóng và phát động tấn công từ phần sân nhà.

Mateo Kovacic: Trong bối cảnh Modric phải chia sức và Marcelo Brozovic đã luống tuổi, vai trò của Kovacic trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sự năng nổ, khả năng kéo bóng đột phá qua các tuyến và kỹ năng thu hồi bóng xuất sắc giúp anh trở thành cỗ máy đếm nhịp hoàn hảo, gánh vác khối lượng công việc khổng lồ ở khu trung tuyến.

Bản lĩnh thép và tinh thần không bỏ cuộc: Rất hiếm có đội bóng nào trên thế giới sở hữu tinh thần thi đấu ngoan cường như Croatia. Họ là "vua" của những hiệp phụ và loạt sút luân lưu. Áp lực tâm lý dường như không tồn tại với các cầu thủ áo sọc caro. Càng trong hoàn cảnh khó khăn, họ càng gắn kết và thi đấu với sự lạnh lùng đáng sợ.

Tuyến giữa đẳng cấp và hàng thủ vững chãi: Sự kết dính của hàng tiền vệ cùng phong độ chói sáng của thủ thành Dominik Livakovic kết hợp với "hòn đá tảng" Gvardiol tạo nên một bức tường phòng ngự kiên cố. Croatia rất khó bị đánh bại trong thời gian thi đấu chính thức bởi họ biết cách phong tỏa các ngòi nổ của đối phương thông qua việc kiểm soát không gian.

Điểm yếu và dấu hỏi

Nỗi nhớ một "số 9" đẳng cấp: Kể từ khi Mario Mandzukic giã từ sự nghiệp quốc tế, Croatia vẫn mỏi mắt đi tìm một trung phong cắm có khả năng độc lập tác chiến và dứt điểm đa dạng. Andrej Kramaric hay Bruno Petkovic đều có những phẩm chất riêng nhưng thường thiếu đi sự ổn định và tàn nhẫn trong các trận cầu lớn. Việc thiếu một sát thủ vòng cấm khiến Croatia đôi khi cầm bóng nhiều nhưng bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Gánh nặng tuổi tác và sự mong manh của lực lượng dự bị: Việc quá phụ thuộc vào những trụ cột lớn tuổi là một con dao hai lưỡi. Ở một giải đấu kéo dài và có sự khắc nghiệt về thời tiết, múi giờ như tại Bắc Mỹ, thể lực sẽ là bài toán cực kỳ nan giải. So với các ông lớn khác, chiều sâu đội hình của Croatia không đủ tốt. Khoảng cách trình độ giữa đội hình chính và băng ghế dự bị vẫn còn khá lớn.

Lịch thi đấu bảng L của Croatia

17/06/2026: Croatia vs Anh (sân Dallas)

23/06/2026: Panama vs Croatia (sân Toronto)

27/06/2026: Croatia vs Ghana (sân Philadelphia)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Với thực lực hiện tại, việc vượt qua vòng bảng để góp mặt ở vòng 32 đội hoặc vòng 16 đội là mục tiêu hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò Zlatko Dalic. Tuy nhiên, để tái lập kỳ tích lọt vào bán kết hay chung kết như hai kỳ World Cup trước đó sẽ là một thử thách vô cùng khắc nghiệt, đòi hỏi phong độ xuất thần, sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân và cả một chút may mắn.

Mục tiêu thực tế và hợp lý nhất đối với Croatia tại giải đấu lần này là lọt vào vòng tứ kết. Đây sẽ là một lời chia tay đẹp dành cho lứa cầu thủ vàng đã cống hiến trọn vẹn thanh xuân để mang lá cờ Croatia tung bay kiêu hãnh trên đỉnh cao của bóng đá thế giới.