Áo đấu World Cup 2026 của đội tuyển Haiti bị cấm trước giờ xung trận

TPO - Ngay trước thềm trận ra quân World Cup 2026, đội tuyển Haiti phải thay đổi trang phục thi đấu do FIFA từ chối phê duyệt mẫu áo có hình ảnh gắn liền với cuộc đấu tranh giành độc lập của quốc gia Caribe này.

Trang phục thi đấu của đội tuyển Haiti do hãng thể thao Saeta (Colombia) thiết kế ban đầu có hình minh họa trận chiến quyết định trong cuộc Chiến tranh giành độc lập của Haiti năm 1803.

Tuy nhiên, FIFA cho rằng hình ảnh này không phù hợp với các quy định về tính trung lập chính trị trong bóng đá quốc tế và yêu cầu đổi trang phục trước khi giải đấu khởi tranh.

Trong thông báo phát đi ngày 11/6, Saeta cho biết sẽ chấp hành quyết định của FIFA, dù khẳng định thiết kế hoàn toàn không mang mục đích chính trị.

“Đây là sự tri ân dành cho thế hệ đang góp phần xây dựng tương lai Haiti mỗi ngày, chứ không phải một tuyên bố chính trị”, hãng sản xuất nhấn mạnh.

Theo Saeta, màu xanh trên áo tượng trưng cho biển cả bao quanh quốc đảo Caribe, trong khi màu đỏ đại diện cho sức mạnh, lòng dũng cảm và niềm đam mê của người dân Haiti.

Đội tuyển Haiti từng mặc mẫu áo này trong trận giao hữu gặp Peru tuần trước, trước khi FIFA đưa ra quyết định cuối cùng. Hiện phiên bản gốc đã được bán hết trên cửa hàng trực tuyến của hãng.

Đây không phải lần đầu tiên Haiti vướng tranh cãi liên quan đến các quy định về biểu tượng chính trị trong thể thao quốc tế.

Trước đó vài tháng, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cũng yêu cầu đoàn thể thao Haiti chỉnh sửa trang phục dành cho lễ khai mạc Olympic mùa Đông 2026 khi bộ trang phục xuất hiện hình ảnh của Toussaint Louverture - vị anh hùng dân tộc của cuộc cách mạng Haiti.

IOC cho rằng hình ảnh này vi phạm quy định cấm các biểu tượng chính trị tại Olympic. Để đáp ứng yêu cầu, nhà thiết kế Stella Jean đã phải phủ kín hình chân dung Louverture, chỉ giữ lại hình con ngựa giữa khung cảnh cây lá nhiệt đới.

Dù vậy, phiên bản nguyên bản sau đó lại nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Stella Jean đã cho ra mắt một bộ sưu tập thương mại riêng, với hình ảnh đầy đủ của vị anh hùng dân tộc Haiti.

“Có lẽ Haiti đang lập một kỷ lục đặc biệt khi chỉ trong vài tháng đã hai lần bị các cơ quan thể thao quốc tế lớn nhất thế giới nhắc nhở về vấn đề tương tự”, Stella Jean chia sẻ với AP.

Bất chấp những tranh cãi ngoài sân cỏ, Haiti vẫn đang hướng sự tập trung vào chiến dịch World Cup 2026. Đại diện vùng Caribe sẽ ra quân bằng cuộc đối đầu với Scotland vào ngày 13/6 tại Foxborough (Massachusetts). Sau đó, họ lần lượt gặp Brazil ngày 19/6 ở Philadelphia và Morocco ngày 24/6 tại Atlanta.

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