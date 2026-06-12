Nhận định Canada vs Bosnia-Herzegovina, 02h00 ngày 13/6: Trận cầu bản lề

TPO - Nhận định bóng đá Canada vs Bosnia-Herzegovina, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nằm chung bảng với những đối thủ đầy thách thức là Thụy Sỹ (ứng viên số một cho ngôi đầu) và Qatar, cả hai đội đều hiểu rõ: một chiến thắng trong ngày ra quân sẽ là bước đệm mang tính sống còn cho tấm vé đi tiếp.

Canada đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho VCK World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jesse Marsch, Canada đang sở hữu chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp trong loạt giao hữu quốc tế. Mới nhất, họ nhẹ nhàng vượt qua Uzbekistan 2-0 và cầm hòa Ireland 1-1. Dù những kết quả này chưa thực sự quá ấn tượng vì các đối thủ của Canada cũng chỉ ở tầm trung bình khá, song đội bóng Bắc Mỹ vẫn mang lại những tín hiệu tích cực.

Sơ đồ 4-4-2 đang được vận hành trơn tru bởi những ngôi sao đẳng cấp. Trên hàng công, bộ đôi Cyle Larin và Jonathan David đang tìm được sợi dây liên kết bền chặt. Họ hứa hẹn sẽ bùng nổ ở World Cup 2026. Đặc biệt, Jonathan David đang có phong độ rất cao khi ghi bàn ở cả 2 trận gần nhất.

Tuyến giữa của Canada với sự góp mặt của Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio và Ismael Kone mang lại khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng. Và cuối cùng, ưu thế từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà tại Toronto sẽ trở thành nguồn động lực cực lớn để Canada áp đặt thế trận.

Nếu như Canada không phải thi đấu vòng loại vì là chủ nhà thì đối thủ của họ lại phải lách qua khe cửa rất hẹp để có mặt ở ngày hội lớn. Hành trình đến với World Cup 2026 của Bosnia-Herzegovina mang đậm màu sắc kịch tính.

Đội tuyển có biệt danh "Những chú rồng" đã tạo nên điều khó tin tại vòng play-off khu vực châu Âu bằng 2 chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu trước Xứ Wales và Italia.

Tuy nhiên, giai đoạn khởi động tiền giải đấu của họ lại khá nhạt nhòa với các trận hòa trước Bắc Macedonia (0-0) và Panama (1-1). Đây đều là những đối thủ yếu hơn họ khá nhiều song Bosnia-Herzegovina không thắng nổi trận nào.

Điểm đáng lo ngại nhất của Bosnia-Herzegovina là phong độ cực kỳ tệ hại mỗi khi phải thi đấu xa nhà. Thống kê chỉ ra rằng họ đã không thắng ở 5 trên 7 chuyến làm khách gần nhất. Bên cạnh đó, một điểm yếu của họ hàng công đang phụ thuộc quá nhiều vào lão tướng 40 tuổi Edin Dzeko.

Bất chấp đẳng cấp và kinh nghiệm dày dặn, việc để một tiền đạo đã 40 tuổi làm trung tâm của mọi đợt lên bóng có thể khiến Bosnia dễ dàng rơi vào bế tắc nếu Canada chơi áp sát và bọc lót tốt. Dzeko chỉ không chiến tốt. Trong các pha xoay sở trong vòng cấm, Dzeko thực sự thất thế trước các hậu vệ nhanh nhẹn bên phía đối thủ.

Với tương quan như hiện tại, có thể khẳng định Canada sẽ biết cách giải quyết đối thủ châu Âu, dĩ nhiên là nếu như họ đạt được 100% phong độ.