Báo Hàn Quốc chỉ ra bước ngoặt thắng trận ra quân World Cup

TPO - Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho rằng HLV Hong Myung-bo ra quyết định đặc biệt dũng cảm khi rút Son Heung-min khỏi sân và thay bằng Oh Hyeon-gyu.

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"Bước ngoặt của trận đấu đến từ quyết định thay người táo bạo của HLV Hong Myung-bo. Phút 69, ông dũng cảm rút ngôi sao số một Son Heung-min ra nghỉ để nhường chỗ cho Oh Hyeon-gyu. Canh bạc này lập tức phát huy tác dụng. Đúng 11 phút sau khi góp mặt, Oh Hyeon-gyu ập vào dứt điểm cận thành dũng mãnh từ đường căng ngang dọn cỗ của Hwang In-beom, ấn định chiến thắng bùng nổ 2-1 cho chúng ta", Yonhap viết.

"Chiến thắng này mang ý nghĩa lịch sử cực lớn khi đánh dấu lần đầu tiên sau 16 năm (kể từ World Cup 2010), tuyển Hàn Quốc mới lại ca khúc khải hoàn trong trận ra quân World Cup. Với 3 điểm làm vốn, cánh cửa vượt qua vòng bảng đang rộng mở trước mắt thầy trò Hong Myung-bo. Theo thể thức mới 48 đội, chỉ cần có được 2 chiến thắng, xác suất lọt vào vòng knock-out có 32 đội gần như là tuyệt đối", kênh truyền thông số 1 Hàn Quốc nhận định.

Yonhap đánh giá Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn trước CH Czech chơi thực dụng, có thể hình và thể lực tốt. Thách thức cho Son và đồng đội nhân lên gấp 2 khi CH Czech ghi bàn mở tỷ số từ pha dàn xếp ném biên. Tuy nhiên, đó cũng là lúc đại diện châu Á cho thấy bản lĩnh và giành chiến thắng ngược cảm xúc.



"Đội tuyển của chúng ta đã giành 3 điểm quý giá, là nguồn động viên lớn trước khi chạm trán đối thủ mạnh nhất bảng A là Mexico. Với đội trưởng Son và ngôi sao Lee Kang-in, Hàn Quốc chơi tốt hơn và tạo nhiều cơ hội trong hiệp một nhưng không ghi bàn. Sang hiệp 2, các cầu thủ chúng ta bị dẫn bàn nhưng không từ bỏ tham vọng ép sân, sau đó vượt lên và thắng ngược", bản tin của Đài truyền hình KBS bình luận.

Oh Hyeon-gyu mang về chiến thắng cho Hàn Quốc.

Trang iNew24 nhận định: "Hwang In-beom lần đầu ghi bàn tại World Cup và đây là pha lập công mang tính bước ngoặt, đưa cục diện trận đấu xoay chuyển. Sau đó là Oh Hyeon-gyu, tiền đạo dự bị của Hàn Quốc đã khẳng định tài năng. Bàn thắng của Oh Hyeon-gyu quý giá như vàng cho Hàn Quốc".

Trước CH Czech, Hàn Quốc không ngại chọn cách tiếp cận trận đấu chủ động. Đại diện châu Á cầm bóng hơn 60% trong hiệp một và áp đảo về số lần dứt điểm. Nếu Son hay Lee Kang-in sắc bén hơn trong pha dứt điểm, Hàn Quốc đã mở tỷ số từ hiệp một.

CH Czech gần như chỉ trông chờ vào các pha cố định. Từ một quả ném biên thẳng vào vùng cấm địa, CH Czech ghi bàn. Sau đó, đại diện châu Âu lại ghi bàn từ pha dàn xếp đá phạt cố định nhưng không được trọng tài công nhận. Khi CH Czech rơi vào thế rượt đuổi tỷ số, họ gần như bế tắc trước Hàn Quốc.

Ngày 19/6, đội bóng xứ Kim chi đụng độ Mexico ở lượt trận 2 bảng A. Đây gần như là trận đấu phân định vị trí nhất bảng.