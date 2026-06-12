Hàn Quốc, chuyên gia ngược dòng ở World Cup

TPO - Dù bị dẫn trước bởi cú đánh đầu sấm sét của Ladislav Krejci, Hàn Quốc vẫn xuất sắc đánh bại Czech với tỷ số 2-1 trong trận ra quân tại World Cup 2026. Một lần nữa, các chiến binh xứ kim chi lại chứng tỏ được bản lĩnh ngược dòng ở sân chơi thế giới.

Hàn Quốc (áo đỏ) và Czech là cặp đấu cân sức cân tài.

Màn ngược dòng ấn tượng

Sau khi Mexico đánh bại Nam Phi dễ dàng ở trận khai mạc, cuộc đọ sức tiếp theo của bảng A giữa Hàn Quốc và Czech đã “bù lại” cho người hâm mộ một trận cầu cân sức cân tài hơn hẳn.

Czech có ưu thế thể hình với chiều cao trung bình lên đến 1m85,7 (cao thứ 4 tại giải) cùng tinh thần hưng phấn sau khi liên tiếp đánh bại Kosovo và Guatemala trước ngày khai màn.

Nhưng Hàn Quốc cũng không kém cạnh với nhiều ngôi sao thi đấu tại châu Âu cùng kinh nghiệm dạn dày khi đây đã là lần thứ 11 liên tiếp, đội bóng xứ kim chi tham dự các VCK World Cup, tính từ năm 1986.

Thực tế trận đấu đã diễn ra cực kỳ cân bằng trong hiệp 1, đúng như tương quan “tám lạng nửa cân” giữa đôi bên. Bước sang hiệp 2, ưu thế thể hình của đội bóng châu Âu đã lên tiếng: Czech dẫn trước 1-0 ở phút 59 bằng cú đánh đầu của đội trưởng Ladislav Krejci sau một pha ném biên dài vào khu cấm địa Hàn Quốc.

Các CĐV Czech ăn mừng điên cuồng. Nhưng họ quên mất rằng, bàn thua ấy đã kích hoạt một phẩm chất đặc biệt của đội tuyển Hàn Quốc: khả năng lội ngược dòng. Đội bóng xứ kim chi vùng lên chiến đấu dữ dội để ghi liền 2 bàn ở các phút 67 và 80 để thắng ngược Czech với tỷ số 2-1.

Căn tính của một nền bóng đá

Thắng lợi này một lần nữa khẳng định tinh thần chiến đấu đáng ngưỡng mộ của Hàn Quốc. Trong tổng số 8 chiến thắng mà đại diện châu Á giành được tại các VCK World Cup, có tới 4 trận kết thúc với tỷ số 2-1 sau khi họ bị đối phương ghi bàn mở tỷ số, bao gồm cả trận gặp Czech hôm nay.

Thắng ngược Czech 2-1, Hàn Quốc đã có lần thứ 4 ngược dòng đánh bại đối thủ ở các kỳ World Cup.

Một trong những màn ngược dòng ấn tượng nhất của Hàn Quốc diễn ra tại World Cup 2022 ở Qatar, khi họ bị Bồ Đào Nha dẫn bàn chỉ sau 5 phút thi đấu. Nhưng lần lượt các bàn thắng của Kim Young-gwon và Hwang Hee-chan đã giúp đội bóng xứ kim chi thắng ngược 2-1 để giành vé vào vòng 1/8.

Nhìn rộng ra châu Á, đội gần nhất có thể so sánh là Nhật Bản - họ từng thực hiện hai màn lội ngược dòng thần thánh liên tiếp tại World Cup 2022 khi hạ cả Đức lẫn Tây Ban Nha từ thế bị dẫn trước. Nhưng đó là thành tích rực rỡ của một kỳ giải duy nhất, không phải bản năng được tích lũy qua nhiều thập kỷ.

Saudi Arabia cũng có một màn ngược dòng chấn động khi hạ Argentina 2-1 ở chính giải đấu đó. Song chưa có đội châu Á nào biến lội ngược dòng thành mô thức lặp đi lặp lại xuyên suốt lịch sử World Cup như người Hàn Quốc.

Vậy điều gì đã tạo nên năng lực đó của đội bóng xứ kim chi?

Một phần đến từ kỷ luật thể lực - các cầu thủ Hàn Quốc thường duy trì cường độ cao đến tận những phút cuối, thứ mà không phải đội châu Á nào cũng làm được ở đấu trường World Cup.

Một phần nữa là nhân tố con người. Trong trận thắng Czech, Hwang In-beom trở thành cầu thủ Hàn Quốc thứ ba ghi được cả bàn thắng lẫn đường kiến tạo trong một trận World Cup, tiếp nối Choi Soon-ho năm 1986 và Hong Myung-bo năm 1994. Những người hùng bất ngờ xuất hiện trong nghịch cảnh như vậy đã trở thành “đặc sản” của Hàn Quốc ở các sân chơi lớn.

Hwang In-beom tung cú sút gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc giữa vòng vây của các cầu thủ Czech.

Nhưng phần quan trọng nhất còn lại, có lẽ, là tâm lý. Một đội không hoảng loạn khi bị dẫn bàn là một đội đã học được cách coi bất lợi như điểm xuất phát, không phải điểm kết thúc.

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc đã khởi đầu chiến dịch của mình đúng theo cách đó: phản ứng bình tĩnh sau khi bị dẫn bàn, tuân thủ tuyệt đối ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện, và giành chiến thắng.

Bốn trên tám. Tỷ lệ 50%. Khi một đội bóng đạt được hiệu suất ngược dòng như vậy tại giải đấu cao nhất của bóng đá thế giới, những con số đó không chỉ là thống kê nữa. Đó là căn tính của bóng đá Hàn Quốc rồi.