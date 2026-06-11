Thạc sĩ, Á hậu Phương Anh giải câu hỏi ‘Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?’

TPO - Trong khi Hoa hậu Bảo Ngọc và Á hậu Kiều Loan đưa ra nhận định về đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 thì Thạc sĩ, Á hậu Phương Anh lại trực tiếp đưa ra những gợi ý trả lời cho câu hỏi “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”.

Steve Jobs trở thành từ khóa gây tranh luận sau khi xuất hiện trong đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026. Trong phần nghị luận xã hội, đề thi gợi dẫn về những nhân vật như Steve Jobs, Mark Zuckerberg hay Elon Musk - những người tạo ra sản phẩm, ý tưởng và công nghệ góp phần thay đổi thế giới. Từ đó, thí sinh được yêu cầu trình bày suy nghĩ về việc làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam”.

Câu hỏi lập tức tạo nên nhiều luồng ý kiến và thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Nhiều hoa hậu, á hậu cũng đã bình luận về đề Ngữ văn năm nay. Thạc sĩ, Á hậu Phương Anh còn gợi ý một số câu trả lời cho câu hỏi này, nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

Hà Trúc Linh: 'Đề Ngữ văn khiến người trẻ suy nghĩ nhiều hơn về khát vọng đổi mới'

Hoa hậu Trúc Linh với vai trò đại sứ chương trình Tiếp sức mùa thi 2026.

Sáng 11/6, Hoa hậu Hà Trúc Linh đảm nhận vai trò host trong livestream "Gợi ý giải đề và nhận định đề thi tốt nghiệp THPT 2026" môn Ngữ văn do báo Tiền Phong tổ chức.

Trong phần nghị luận xã hội, Trúc Linh cho biết cô đặc biệt ấn tượng với câu hỏi: "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?". Ngay trên sóng trực tiếp, cô cũng mạnh dạn nhận thử thách từ Thạc sĩ Bích Ngọc - Giảng viên Đại học Quốc tế và Thạc sĩ Bảo Khôi - Giảng viên Đại học Sư phạm TPHCM khi trực tiếp trả lời câu hỏi ứng xử này trước hàng nghìn khán giả theo dõi.

Trúc Linh chia sẻ: "Trong hành trình phát triển ở tương lai, chúng ta không cần phải đặt mình là một ai đó quá lớn lao. Đôi khi những tấm gương như vậy sẽ giúp chúng ta có thêm nguồn cảm hứng và thúc đẩy đam mê để chúng ta luôn nuôi dưỡng ước mơ và hướng về phía trước. Khi chúng ta làm điều gì đó phải xuất phát từ đam mê nhưng đam mê đó phải mang tính thực tế và có ích lợi gì cho cộng đồng hay không. Có thể tôi sẽ không thể trở thành một nhân vật quá vĩ đại nhưng ít ra trong suy nghĩ tôi luôn cố gắng bước về phía trước và nuôi dưỡng đam mê, từ đó truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Chúng ta cố gắng làm tốt vai trò của mình cũng là một sự cống hiến rồi".

Trúc Linh cũng cho rằng điều thú vị nhất không nằm ở việc tìm ra một đáp án đúng hay sai, mà ở chỗ đề thi đã mở ra cơ hội để người trẻ suy nghĩ nhiều hơn về khát vọng đổi mới, tinh thần dám khác biệt và trách nhiệm đóng góp cho xã hội.

"Bởi để có những Steve Jobs Việt Nam, có lẽ trước hết cần một thế hệ trẻ dám ước mơ, dám hành động và không ngừng học hỏi để biến ý tưởng thành hiện thực", người đẹp chia sẻ.

Á hậu Phương Anh gợi ý giải đề Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026

Á hậu Phương Anh gợi ý giải đề Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026.

Trong khi Hoa hậu Bảo Ngọc và Á hậu Kiều Loan đưa ra nhận định về đề thi Ngữ văn thì Thạc sĩ, Á hậu Phương Anh lại trực tiếp đưa ra những gợi ý trả lời cho câu hỏi “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”.

Phương Anh cho rằng đây là câu hỏi lớn, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống giáo dục, gia đình và xã hội. “Dưới góc độ của một giảng viên, tôi tin rằng cội nguồn của sự kiến tạo nằm ở tư duy giáo dục đổi mới. Trước hết, chúng ta cần mạnh dạn bước ra khỏi những khuôn mẫu của việc học vẹt, học tủ để tiến tới việc dung dưỡng tư duy phản biện và sự khai phóng. Một Steve Jobs không bao giờ lớn lên từ việc tuân rập những gì có sẵn, mà khởi nguồn từ lòng can đảm dám nghĩ khác và đặt ra những câu hỏi mang tính phá vỡ giới hạn”, cô chia sẻ.

Cô cho rằng ở Việt Nam, áp lực đồng trang lứa và sự kỳ vọng đôi khi khiến người trẻ sợ sai. “Nhưng hãy nhớ rằng, bản thân Steve Jobs từng bị sa thải khỏi chính công ty do mình lập ra trước khi trở lại đỉnh cao”, cô viết.

Cuối cùng, Phương Anh cho rằng không cần thiết phải tạo ra một bản sao của Steve Jobs tại Việt Nam.

“Thay vào đó, hãy trao quyền, cung cấp bệ phóng công nghệ và truyền cảm hứng để các bạn trẻ tự do theo đuổi đam mê, kết hợp tri thức hiện đại với bản sắc văn hóa và sự nhạy bén của con người Việt Nam. Khi mỗi cá nhân được tạo điều kiện để trở thành phiên bản xuất sắc nhất, độc bản nhất của chính mình, Phương Anh tin rằng đất nước chúng ta sẽ không chỉ có một, mà là rất nhiều những nhà kiến tạo lỗi lạc mang vóc dáng và trí tuệ Việt Nam”, người đẹp khẳng định.

Hoa hậu Bảo Ngọc: ‘Đề mở, có sự kết nối thú vị’

Hoa hậu Bảo Ngọc ấn tượng với đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026.

Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết đề Ngữ văn THPT quốc gia năm nay khiến cô ấn tượng vì không chỉ kiểm tra kiến thức, mà còn khuyến khích học sinh suy nghĩ về những vấn đề rất gần với cuộc sống hiện đại.

Đặc biệt, câu hỏi “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?” là đề bài mở, cho phép mỗi bạn trẻ bày tỏ góc nhìn riêng về sự sáng tạo, đổi mới và khát vọng tạo ra giá trị cho xã hội.

“Điều tôi thích nhất là đề không yêu cầu chúng ta ngưỡng mộ một cá nhân nổi tiếng, mà đặt ra câu hỏi lớn hơn đó là Việt Nam cần làm gì để nuôi dưỡng những con người dám nghĩ khác, dám thử và dám tạo nên những đột phá mới. Từ câu chuyện về Gutenberg trong phần đọc hiểu đến hình tượng Steve Jobs ở phần nghị luận xã hội, đề thi năm nay có sự kết nối rất thú vị giữa tri thức, công nghệ và vai trò của thế hệ trẻ trong việc tạo nên tương lai”, cô viết.

Người đẹp gửi gắm: “Chúc các bạn thật bình tĩnh, tự tin và giữ vững phong độ cho những môn thi tiếp theo. Mỗi môn thi hoàn thành là bước tiến gần hơn tới cánh cửa mình mong muốn”.

Á hậu Kiều Loan: ‘Đề thi Ngữ văn có sự phân hóa cao’

Theo Á hậu Kiều Loan, đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm nay có sự phân hóa cao.

Theo Á hậu Kiều Loan, đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm nay vừa khó lại vừa dễ, vừa xa lại vừa gần, đặc biệt rất thực tế, ưu tiên tư duy sáng tạo và có độ phân hóa cao.

Kiều Loan cho rằng với đề thi này, thí sinh sẽ rất khó để trúng tủ. “Nhìn chung các bộ đề năm trước tuy có cái khó riêng nhưng chung quy vẫn có thể khoanh vùng tủ, còn năm nay thì thật sự không thể tủ vì bài thơ ngoài sách giáo khoa và cụm từ Steve Jobs Việt Nam khá rộng nên dễ lan man, lạc đề”, cô chia sẻ.

Kiều Loan cho rằng các vấn đề mang tính thời sự như Gutenberg đến AI nếu không theo dõi hay tự thân sử dụng thì rất ít ý để khai thác vào bài. “Đề này sẽ khó hơn một chút với những bạn ít kiến thức và sự quan tâm xã hội nhưng sẽ là bầu trời cho các bạn cập nhật các vấn đề hot của xã hội”, cô viết.

Cái dễ của đề thi Ngữ văn theo Kiều Loan là chủ đề mở, học sinh có thể cảm thấy gần gũi, không quá học thuật. “Với những bạn có chính kiến cá nhân và lập luận trung bình khá thì tôi nghĩ cũng có thể dễ đạt được điểm trên 5. Chung quy lại, tôi nghĩ điểm 5 và 6,5 sẽ nhiều, khá và từ 9 điểm trở lên sẽ rất ít”, Kiều Loan nhận định.