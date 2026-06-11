Tăng phí đăng ký Hoa hậu Hòa bình All Stars

Trên livestream, ông Nawat - chủ tịch MGI - cho biết sẽ nâng lệ phí đăng ký tham dự cuộc thi MGI All Stars. Ông nói muốn sàng lọc các thí sinh tham gia MGI All Stars. "Tôi không muốn sân khấu này tràn ngập những người chỉ đăng ký cho vui như các thí sinh đến từ Trung Quốc", ông nói.

Khi một fan đặt câu hỏi: "Với mức giá cao như vậy, thậm chí sẽ chẳng có nổi 20 người tham gia đâu, ông biết không?", ông Nawat trả lời: "Hãy nhìn Louis Vuitton, Gucci, Hermes xem. Tại sao họ có thể bán với giá cao như vậy? Bởi vì họ tin tưởng vào thương hiệu của chính mình".

Ông Nawat và người đẹp Colombia - Vanessa Pulgarin, người chiến thắng MGI All Stars mùa giải đầu tiên.

Ông nói thêm: "Nó đắt là vì cái tên. Nếu bạn tự tin vào thương hiệu của mình, cứ bán giá cao thôi. Nếu bán rẻ, bạn sẽ chỉ thu hút những kiểu khách du lịch đến chơi cho vui".

Phát biểu của ông Nawat gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Một số ý kiến cho rằng bước đi của ông Nawat táo bạo, cho thấy MGI đã nâng tầm đẳng cấp như các thương hiệu xa xỉ thế giới. Nhưng nhiều người khác lại tỏ ra mỉa mai.

Các fan sắc đẹp cũng đã tính toán thử chi phí của một thí sinh khi tham dự MGI All Stars. Với việc tăng phí đăng ký lên mức 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng), cộng thêm chi phí bình chọn, trang phục dạ hội và các chi phí khác, một thí sinh cần phải chuẩn bị một triệu baht (khoảng 800 triệu đồng) nếu muốn góp mặt tại MGI All Stars.

Dù tốn khá nhiều tiền nếu muốn thi MGI All Stars nhưng nhiều người cho rằng trải nghiệm tại cuộc thi này không xứng đáng khi thí sinh phải đối mặt với những phần thi gây tranh cãi như mặt mộc và vị giám khảo đầy thị phi.

Sau những phát ngôn của ông Nawat, fan sắc đẹp khẳng định MGI All Stars là cuộc chơi chỉ dành cho những thí sinh giàu có. Chính ông Nawat cũng từng tiết lộ đại diện Việt Nam - Hương Giang đã được người hâm mộ cùng các nhà tài trợ bỏ ra hơn 5 tỷ đồng để giúp cô chiến thắng ở các phần bình chọn và giành được thành tích á hậu 2.

Trong khi đó, những thí sinh không có kinh phí và đến từ những quốc gia ít chuộng hoa hậu như đại diện Ghana, Cộng hòa Czech từng bày tỏ sự ngậm ngùi vì không thể địch được về lượng vote với những thí sinh đến từ các quốc gia ưa chuộng thi sắc đẹp.

Á hậu 1 MGI All Stars 2026 - Maria Faith Porter (đại diện Ghana) - gây chú ý với câu chuyện không đủ tiền thuê ê-kíp trang điểm, phải nhờ bạn thi là hai người đẹp Anh và Mexico chỉnh trang trong hậu trường đêm chung kết trước khi lên sân khấu.

Dù không có kinh phí nhưng Maria Faith Porter vẫn giành được thành tích á hậu 1. Khán giả cho rằng nếu thí sinh không có tiền thì phải thật sự xuất sắc như Maria Faith Porter mới có thể giành được thứ hạng cao ở MGI All Stars.

Hôm 6/6, ông Nawat đã thông báo về kế hoạch tổ chức mùa giải MGI All Stars thứ hai. Theo đó, cuộc thi diễn ra vào tháng 12, chỉ 6 tháng sau khi mùa một kết thúc.

Các thí sinh có thể bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi trên ứng dụng từ ngày 6/6. Năm nay, ban tổ chức dự kiến nhận khoảng 70 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự.

Khán giả cho rằng việc tổ chức hai mùa giải All Stars trong cùng một năm khiến cuộc thi mất sức hút. Việc tổ chức liên tiếp nhiều cuộc thi trong thời gian ngắn khiến khán giả bội thực và nghi ngờ về chất lượng của công tác tổ chức.