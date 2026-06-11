Ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ lộ diện

TPO - Doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ - bất ngờ xuất hiện cùng gia đình ở Monaco sau gần nửa năm bị Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) phát lệnh truy nã.

Ngày 9/6, vlogger Class of Palm Beach đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quay trên đường phố Monaco. Trong video, người dẫn chương trình đã phỏng vấn một gia đình xuất hiện với vẻ ngoài sang trọng trên đường phố. Người xem bất ngờ nhận ra nhân vật được phỏng vấn trong đoạn video là doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ.

Trong cuộc gặp gỡ, vlogger đã tiếp cận và hỏi vợ của ông Raul Rocha về trang phục của cô, đồng thời cũng trò chuyện với Raul Rocha về bộ trang phục đắt tiền và chiếc đồng hồ hàng hiệu của ông.

Doanh nhân Raul Rocha xuất hiện trên đường phố Monaco hôm 9/6.

Đoạn phim cũng cho thấy các con của ông Raul Rocha mặc những bộ quần áo hàng hiệu cao cấp. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ sau gần nửa năm bị Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) phát lệnh truy nã vì các tội danh bị cáo buộc về tội phạm có tổ chức, nhằm mục đích buôn lậu vũ khí và nhiên liệu.

Sự xuất hiện của ông Raul Rocha trong đoạn video đã gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ về vẻ ngoài vương giả của gia đình doanh nhân Mexico trong lúc ông vẫn đang bị truy nã.

Lệnh bắt giữ ông Raul Rocha đã được một thẩm phán liên bang tại Querétaro phê duyệt vào ngày 15/12/2025. Tuy nhiên Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) cho biết không xác định được tung tích của doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ. FGR nghi ông Raul trốn ra nước ngoài, cung cấp địa chỉ giả để tránh bị bắt.

“Có thể thấy rằng bị cáo không có nơi cư trú cụ thể, càng không có mối quan hệ thường trú nào được thiết lập, tại các bang Mexico, Querétaro, hoặc thành phố Mexico. Địa chỉ mà anh ta cung cấp đã được điều tra, chưa bao giờ là nơi anh ta ở. Đây là địa chỉ bất hợp pháp được cung cấp để ngăn cản các nhà chức trách tìm thấy anh ta,” lệnh bắt giữ nêu rõ.

Ngoài ra, FGR cho biết ông Raul Rocha thường xuyên rời khỏi đất nước, không rõ tung tích. Theo điều tra của FGR, mối liên hệ của Raul Rocha với các tội phạm có tổ chức đã cho phép ông ta có được các giấy tờ giả mạo để rời khỏi Mexico.

Các cuộc điều tra trước đó đã khẳng định rằng mạng lưới do Raul Rocha cầm đầu đã thực hiện các kế hoạch có hệ thống để trộm cắp và buôn bán nhiên liệu từ Guatemala để cung cấp cho các tổ chức tội phạm Mexico, cũng như tạo điều kiện cung cấp vũ khí cho các băng đảng như Gulf Cartel và Grupo Sombra ở Veracruz.

Việc ông Raul Rocha bị truy nã và không rõ tung tích trong suốt gần nửa năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của tổ chức Miss Universe. Mọi hoạt động của tổ chức này hiện gặp khó khăn do không có CEO.

Raul Rocha sinh ra ở Monterrey (bang Nuevo León, Mexico). Ông từng được gọi với cái tên "vua cờ bạc", sở hữu sòng bạc quy mô lớn Casino Royale. Hiện ông Raul là người đứng đầu Legacy Holding Group USA Inc. - công ty sở hữu các tài sản truyền thông và giải trí.

Năm 2023, ông Raul đã chi 16 triệu USD mua lại 50% cổ phần của JKN Legacy, Inc. (công ty điều hành Miss Universe). Tuy nhiên, dưới sự điều hành của ông Raul Rocha, cuộc thi sa sút và liên tục gặp ồn ào.

​