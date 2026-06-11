Elon Musk, Steve Jobs và ông chủ Facebook xuất hiện trong đề Ngữ văn THPT, gợi ý đáp án cho 1,2 triệu học sinh

Chuyên gia tham gia gợi ý giải đề và nhận định đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn:
Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi - Giảng viên khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm TPHCM
Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc Gia TPHCM
Host: Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh
Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc:
Người ra đề có lựa chọn nhất định, chọn những nhân vật đã được thế giới công nhận và độ nhận diện cao.
Các thí sinh sẽ biết đến các nhân vật Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk ở từng lĩnh vực công nghệ khác nhau như mạng xã hội, vũ trụ, điện tử mang đến độ phủ về nhận biết dành cho các bạn trong độ tuổi 16, 17.
Họ nổi tiếng với câu chuyện khởi nghiệp, logic với mạch của đề thi và đây là sự chắt lọc rất phù hợp từ người ra đề.
Giá trị của nó nằm ở sự cống hiến bền bỉ chứ không phải ở những điều phi thường. Đôi khi chính việc đặt ra yêu cầu quá lớn cho bản thân lại khiến chúng ta áp lực, nóng vội và dễ mắc sai lầm hơn.
Vì vậy, dù học giỏi hay chưa giỏi, điều quan trọng là không ngừng tích lũy tri thức, giữ tinh thần học hỏi và kiên trì với con đường mình đã chọn. Tri thức cùng với khát vọng vươn lên sẽ luôn là những công cụ quan trọng nhất giúp mỗi người tạo ra giá trị cho bản thân và cho xã hội.
MC Hà Trúc Linh:
Thưa thầy, việc học tốt môn Ngữ văn và khả năng sử dụng ngôn ngữ có thể hỗ trợ như thế nào cho những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay?
Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi:
Theo tôi, điểm sáng tạo trong bài làm của học sinh thường nằm ở khả năng mở rộng, liên hệ và so sánh. Mỗi người có một cách diễn đạt khác nhau, và chính sự khác biệt đó tạo nên dấu ấn riêng cũng như cơ hội để bài viết đạt điểm cao hơn.
Điều đáng chú ý là đề thi năm nay không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn thể hiện sự quan tâm đến quá trình phát triển con người. Xuyên suốt đề thi là những thông điệp về mở rộng tri thức, nuôi dưỡng khát vọng và xác lập mục tiêu học tập.
Đây đều là những yếu tố quan trọng góp phần hình thành và phát triển con người trong tương lai. Tôi cho rằng trong thời gian tới, các đề thi Ngữ văn có thể sẽ đòi hỏi học sinh nhiều hơn ở khả năng cập nhật thông tin, nắm bắt thời sự và trải nghiệm thực tế.
Bởi việc học không chỉ diễn ra trên sách vở mà còn đến từ những gì đang diễn ra hằng ngày trong đời sống. Khi có vốn sống và vốn hiểu biết xã hội phong phú, học sinh sẽ có thêm chất liệu để liên hệ, so sánh và làm cho bài viết sâu sắc, thuyết phục hơn.
Đối với câu hỏi liệu người học giỏi văn có thể thành công trong lĩnh vực công nghệ hay không, tôi cho rằng hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng. Những người làm báo chí, truyền thông hay những người có khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt thường sở hữu lợi thế về tư duy.
Vấn đề không chỉ là viết đúng hay viết hay, mà còn là khả năng dùng ngôn ngữ để thể hiện tư duy, truyền tải ý tưởng và giải quyết vấn đề. Ngôn ngữ chính là sản phẩm trực tiếp của tư duy, vì vậy người có năng lực ngôn ngữ tốt thường có nền tảng tư duy vững vàng.
Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, chỉ giỏi ngôn ngữ thôi là chưa đủ. Muốn thành công trong lĩnh vực công nghệ hay bất kỳ ngành nghề nào khác, người học cần không ngừng tích lũy tri thức, mở rộng hiểu biết ở nhiều lĩnh vực và đặc biệt phải rèn luyện khả năng phân tích, chọn lọc, xử lý thông tin.
Đó mới là những năng lực cốt lõi giúp mỗi người thích nghi và phát triển trong thời đại số.
MC Hà Trúc Linh:
Thông điệp thật sự mà đề thi muốn gửi đến thí sinh là gì?
Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc:
Khi giảng dạy các bạn sinh viên trong Khoa Báo chí Truyền thông trường Đại học KHXH&NV ĐHQG TPHCM, tôi luôn dành 45 phút đầu giờ để giới thiệu cho sinh viên về sự ra đời của máy in và báo chí.
Nhà phát minh đã dựa trên cách vận hành từ máy ép rượu nho để phát triển máy in. Khi máy in ra đời thì các cuốn sách được in ấn, từ Kinh thánh đến sách triết học.
Sự vĩ đại của chiếc máy in không chỉ mang đến ảnh hưởng lớn tới ngành xuất bản mà còn ảnh hưởng đến ngành báo chí, thành tựu báo chí đến từ các tác phẩm báo chí vĩ đại được phát hành nhờ có máy in, các thành phố đều phấn đấu có chiếc máy in để sử dụng, sản xuất.
Trước khi máy in ra đời, giá của một quyển sách rất đắt, nhưng sau khi máy in ra đời thì người không có điều kiện vẫn có thể tiếp cận tri thức. Đề thi không chỉ mang đến câu chuyện về công nghệ mà kể câu chuyện về phát triển con người.
Chỉ cần các bạn có ước mơ, có kỷ luật, có sự chăm chỉ thì bạn sẽ đạt được mục tiêu đề ra, trở thành một ai đó trong 5 đến 10 năm nữa, có thể không vĩ đại như Steve Jobs nhưng vẫn thành công trong lĩnh vực của riêng mình.
Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi:
Với phần nghị luận xã hội về hành trình trở thành “phiên bản tốt nhất của chính mình”, ngoài các yêu cầu cơ bản về bố cục, dung lượng và nêu rõ vấn đề trong phần mở bài, học sinh có thể triển khai theo ba hướng.
Trước hết, cần xác định mục tiêu rõ ràng và gắn mục tiêu đó với đam mê cùng khát vọng mạnh mẽ. Tiếp theo, phải biết tận dụng thế mạnh của công nghệ trong thời đại số.
Cuối cùng, cần tìm kiếm những người đồng hành có thể chia sẻ, hỗ trợ và cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Riêng đối với câu nghị luận văn học phân tích bài thơ Những chiếc lá, điều quan trọng là học sinh phải làm rõ cả giá trị nội dung lẫn giá trị nghệ thuật.
Về nội dung, tác giả có cách tiếp cận đề tài rất mới mẻ khi mượn hình tượng chiếc lá để nói về đời người, từ quá trình sinh thành đến khi hoàn tất hành trình cống hiến. Qua đó, bài thơ ca ngợi sự dâng hiến âm thầm và truyền tải một thông điệp nhân văn sâu sắc.
Về nghệ thuật, học sinh cần chỉ ra đặc điểm của thể thơ tự do với giọng điệu linh hoạt, hình tượng chiếc lá mang tính biểu tượng, cùng việc sử dụng hiệu quả các biện pháp tu từ, ngôn ngữ giàu sức gợi và kết cấu giàu chiều sâu suy tưởng.
Nếu học sinh khá, giỏi có thể nhận ra phong cách thơ đặc trưng của nhà thơ thì bài làm sẽ càng có chiều sâu hơn. Theo tôi, đây là một bài thơ có vẻ ngoài giản dị nhưng hàm chứa chiều sâu tư tưởng đáng kể, và nếu cảm nhận được điều đó, học sinh sẽ có cơ hội đạt điểm cao.
Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi:
Câu 1 và câu 2 tương đối dễ.
Với câu 1, căn cứ vào đoạn văn bản, có thể xác định trước năm 1440, tri thức được lưu giữ trong các thư viện, tu viện và phòng chép sách của các lâu đài, dưới dạng những cuốn sách chép tay trên da cừu có giá trị rất lớn.
Câu 2 yêu cầu tìm bằng chứng về vai trò của máy in đối với các tác phẩm của William Shakespeare, đáp án nằm ở câu cuối của đoạn văn, khi tác giả khẳng định rằng nếu không có cuốn First Folio xuất bản năm 1623 thì nhiều vở kịch kinh điển của Shakespeare có thể đã biến mất. Đây là hai câu hỏi học sinh hoàn toàn có thể đạt điểm tối đa.
Đến câu 3, mức độ phân hóa cao hơn. Cụm từ “tài sản đóng băng” là cách diễn đạt mang tính ẩn dụ nhằm nhấn mạnh tình trạng tri thức bị hạn chế khả năng lan truyền trước khi máy in ra đời.
Trong khi đó, cách gọi tri thức là “nhiên liệu của kỷ nguyên” lại thể hiện vai trò thúc đẩy sự phát triển của xã hội và văn minh nhân loại. Học sinh cần chỉ ra được sự đề cao vai trò của máy in trong việc phổ biến tri thức, đồng thời làm nổi bật sự khác biệt giữa hai giai đoạn trước và sau khi công nghệ in xuất hiện.
Đây không chỉ là câu hỏi về kiến thức tiếng Việt mà còn đòi hỏi người làm bài phải lý giải được dụng ý, tình cảm và thái độ của người viết. Với câu 4, theo tôi, luận đề xuyên suốt của văn bản là đề cao vai trò của máy in đối với tri thức nhân loại.
Luận đề này được triển khai qua nhiều luận điểm như: sự hạn chế của tri thức trước thời đại máy in; sự phát huy giá trị mạnh mẽ của tri thức khi máy in xuất hiện; và những minh chứng lịch sử cho thấy việc ngăn cản phổ biến tri thức có thể dẫn đến những hệ quả tiêu cực.
Các luận điểm đó góp phần làm sáng tỏ và tăng sức thuyết phục cho luận đề trung tâm của văn bản. Đối với câu hỏi bàn về việc sống và cộng hưởng cùng trí tuệ nhân tạo (AI), đây là dạng câu hỏi mở nên mỗi học sinh có thể có cách trả lời khác nhau.
Tuy nhiên, có thể gợi ý ba giải pháp chính. Thứ nhất, cần tận dụng khả năng phân tích và nguồn dữ liệu phong phú mà AI sở hữu. Thứ hai, phải luôn kiểm chứng thông tin do AI cung cấp, không phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ.
Thứ ba, người học cần rèn luyện kỹ năng đặt câu lệnh hiệu quả, bởi chất lượng kết quả phụ thuộc rất lớn vào cách đặt yêu cầu.
Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi:
Một trong những điều đáng giá của đề thi năm nay là không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn khơi gợi ở học sinh những khát vọng và định hướng phát triển bản thân. Đề thi đã đưa ra những hình mẫu, những tấm gương thành công để các em suy ngẫm và học hỏi.
Trước khi có thể trở thành người thành công, mỗi người đều phải trải qua hành trình dài để trưởng thành. Con đường ngắn nhất không phải là sao chép thành công của người khác, mà là học hỏi từ những tấm gương, những kinh nghiệm và giá trị tích cực mà họ để lại.
Đó cũng là cách để các em hình thành mục tiêu, nuôi dưỡng ước mơ và tạo động lực cho chính mình. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, những nhân vật và ví dụ được đề cập trong ngữ liệu phần lớn đều gắn với lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Điều đó cho thấy người ra đề muốn gửi đến học sinh thông điệp về tinh thần học tập không ngừng, khả năng thích ứng với thời đại số và biết tận dụng công nghệ như một công cụ để phát triển bản thân.
Vì vậy, tôi cho rằng điều quan trọng nhất mà đề thi gợi mở không chỉ là cách làm bài, mà còn là cách mỗi học sinh nhìn nhận tương lai của mình.
Các em cần biết khai thác hiệu quả những thành tựu công nghệ, biến tri thức thành động lực phát triển và từng bước trưởng thành trên con đường mà mình lựa chọn. Đây cũng chính là giá trị giáo dục sâu sắc mà đề thi năm nay hướng tới.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-TPHCM:
Phần viết của bạn quá dài nhưng khi bạn đọc đề bạn cần chú ý đến câu 2 điểm chỉ khoảng 200 chữ, ước chừng 1/2 đến 2/3 trang giấy thi dù bạn có chữ viết lớn hay nhỏ.
Phần nghị luận 600 chữ thì gấp 3 lần, bạn sẽ biết được lượng chữ bao nhiêu để đầu tư công sức vào, theo dõi để phân bổ thời gian làm bài. Nếu viết quá dài thì do thí sinh chưa chú ý kỹ số chữ yêu cầu.
Đối với các thầy cô, yếu tố này cũng vô cùng quan trọng, dung lượng chỉ có thể vượt 10%, nếu vượt quá nhiều sẽ dễ bị trừ điểm.
Hy vọng thí sinh có thể trình bày đúng với phương pháp các thầy cô đã dạy trên trường và phù hợp với barem điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu.
Nếu bạn không đạt được 6 điểm phần viết thì cũng nhận được 4-5 điểm. Thật ra, vì môn thi đã kết thúc nên các bạn nên tập trung sức lực để làm bài môn Toán tốt hơn.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trường Đại học Quốc tế ĐHQG - TPHCM
Năm nay, nếu các bạn không làm được câu số 3 thì câu số 4 cũng khó có thể làm được. Với các bạn xem thời sự, đọc báo Tiền Phong thì sẽ làm bài dày dặn hơn, đưa được những dữ liệu, số liệu vào bài thi.
Có 3 câu hỏi từ trung bình đến khó, các bạn thí sinh phải viết liên tục mới có thể giải quyết được trong vòng 120 phút. Thí sinh cần phân bổ thời gian hợp lý, dành thời gian để thực hiện câu 4 điểm.
Nếu dùng điểm này để xét vào Đại học thì các trường Đại học cũng dễ dàng phân hóa thí sinh. Nếu bạn dùng điểm môn Văn để xét vào Đại học Sư phạm TPHCM cũng khá khó.
Khi phân tích một bài thơ hay bài có trích thơ nhiều, các bạn dễ bị sa đà vào phân tích thủ pháp nghệ thuật nhiều hơn là viết về nội dung.
Với bài thơ Những chiếc lá, đề thi yêu cầu bạn dùng khả năng của mình để chuyển giá trị từ bài thơ sang lập luận cho bài nghị luận xã hội và viết gọn trong 600 chữ. Đây là điều rất khó để các bạn có thể đạt thang điểm 8.
MC Hà Trúc Linh:
Nhiều thí sinh cho rằng đề thi năm nay xuất hiện khá nhiều khái niệm khó như “tài sản bị giam cầm”, “nhiên liệu”, hay “sự cộng hưởng trí tuệ”. Theo thầy, những từ khóa này có gây trở ngại cho thí sinh không và mức độ phân hóa của phần đọc hiểu được thể hiện như thế nào?
Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi:
Nếu xét về mức độ phân hóa, câu 1 và câu 2 chủ yếu ở mức độ nhận biết, thí sinh chỉ cần tìm và tái hiện thông tin từ văn bản nên không quá khó. Tuy nhiên, từ câu 3, câu 4 đến câu 5, độ khó tăng lên rõ rệt, trong đó tôi cho rằng câu 3 và câu 4 là những câu có tính phân hóa cao nhất.
Điểm đáng chú ý nằm ở cách tác giả sử dụng các khái niệm như “tài sản bị giam cầm” và “nhiên liệu”.
Thực chất, cả hai đều hướng đến tri thức, nhưng việc lựa chọn những cách diễn đạt khác nhau nhằm làm nổi bật vai trò của máy móc và trí tuệ nhân tạo trong việc khai thác, vận hành và phát huy giá trị của tri thức.
Để trả lời tốt câu hỏi, học sinh phải nhận ra được sự khác biệt trong cách dùng từ cũng như dụng ý của tác giả đằng sau những khái niệm đó. Điều hay là các câu hỏi trong đề được thiết kế có tính liên kết rất cao.
Nếu thí sinh giải quyết tốt câu 3 thì sẽ thuận lợi hơn khi làm câu 4, bởi nội dung các câu có sự kế thừa và bổ trợ lẫn nhau. Ngược lại, nếu gặp khó ở một câu, khả năng cao sẽ ảnh hưởng đến các câu tiếp theo. Tôi đặc biệt ấn tượng với khái niệm “cộng hưởng trí tuệ”.
Thông điệp ở đây không phải là phủ nhận vai trò của con người hay lệ thuộc hoàn toàn vào trí tuệ nhân tạo, mà là tìm cách để con người và công nghệ phối hợp hiệu quả, phát huy những thế mạnh của nhau.
Phổ điểm khoảng 5-7 điểm, ít điểm giỏi
MC Hà Trúc Linh:
Thưa cô Bích Ngọc, là một người từng trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT dù đã khá lâu rồi nhưng ngay lúc này, Trúc Linh vẫn muốn nghe cảm xúc của cô?
Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trường Đại học Quốc tế ĐHQG - TPHCM:
Đề thi dài so với thời gian làm bài 120 phút nhưng quan trọng là các bạn có phân bổ được thời gian làm bài để nhận được số điểm đúng như kỳ vọng hay không. Đề năm nay mang tính thời sự, đề cập đến từ khóa phát triển công nghệ - không chỉ có học sinh mà những người làm giáo dục cũng quan tâm đến.
Gần đây, Chính phủ ra Nghị định, Nghị quyết 57 và tất cả mọi người đều quan tâm đến công nghệ nước nhà. Từ đó các thí sinh có thể liên hệ để bài thi có chiều sâu hơn.
Câu 2 điểm cũng có nhiều điểm kết nối với phần đọc - hiểu phía trên với câu hỏi thú vị “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”
Steve Jobs là anh hùng công nghệ xuất sắc trên thế giới nhưng chỉ có một thôi, không sản xuất theo lô nhưng quan trọng, đề thi mong mỏi tinh thần, ý chí phấn đấu, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Phổ điểm năm nay sẽ rơi vào 5-7 điểm, sẽ ít có điểm giỏi.
Trần Ngọc Phương Yên - Bộ phận chuyên môn Công ty Gia sư eTeacher - đánh giá:
Đề thi Ngữ văn THPT năm 2026 bám sát tinh thần Chương trình GDPT 2018, chú trọng đánh giá năng lực đọc hiểu, tư duy xã hội và khả năng vận dụng của thí sinh. So với năm 2025, đề có độ phân hóa cao hơn, đặc biệt ở các câu vận dụng của phần Đọc hiểu và câu nghị luận xã hội 200 chữ.
Câu viết 200 chữ là điểm nhấn của đề, đòi hỏi thí sinh không chỉ có kỹ năng lập luận mà còn cần vốn hiểu biết xã hội, tư duy độc lập và sự nhạy bén trước các vấn đề thời đại. Chủ đề về công nghệ và đổi mới sáng tạo mang hơi thở của cuộc sống hiện đại, tạo điều kiện để học sinh bộc lộ chính kiến và chiều sâu nhận thức.
Ở phần nghị luận văn học, việc sử dụng một văn bản ngoài sách giáo khoa tiếp tục khẳng định định hướng đánh giá năng lực thực chất. Để làm tốt, thí sinh cần có kỹ năng đọc hiểu, cảm thụ và phân tích tác phẩm thay vì dựa vào văn mẫu hay học thuộc.
Nhìn chung, đây là một đề thi hay, có tính thời sự, được đầu tư cả về nội dung lẫn cấu trúc. Đề vừa đảm bảo khả năng phân hóa, nhưng cũng là thách thức với các sĩ tử khi đặt ra yêu cầu cao hơn về tư duy xã hội, khả năng đọc nhanh, hiểu sâu và lập luận thuyết phục.
MC Trúc Linh: Thưa thầy, đề thi Ngữ văn năm nay được đánh giá là khá bất ngờ. Thầy nhận định như thế nào về cấu trúc, mức độ yêu cầu cũng như khả năng phân hóa của đề thi?
Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi:
Điều đầu tiên tôi muốn nói là đề thi năm nay gây bất ngờ lớn. Nhiều giáo viên và học sinh dự đoán đề đi theo định dạng quen thuộc gồm đọc hiểu văn bản văn học, viết đoạn văn nghị luận văn học và bài văn nghị luận xã hội. Tuy nhiên, đề thi lại lựa chọn định dạng khác, tạo nên yếu tố bất ngờ nhất định về mặt tâm lý cho thí sinh.
Dù vậy, tôi cho rằng người ra đề đã lựa chọn ngữ liệu hay và có giá trị. Văn bản nghị luận về vai trò của tri thức cùng bài thơ Chiếc lá đều chứa đựng những thông điệp sâu sắc. Chính điều đó cũng làm tăng tính phân hóa của đề. Để trả lời tốt các câu hỏi đọc hiểu, cũng như phân tích được giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ, thí sinh cần có năng lực cảm thụ và tư duy khá tốt, nhất là trong điều kiện thời gian làm bài chỉ 120 phút.
Câu nghị luận xã hội với yêu cầu bàn về việc làm thế nào để có những “số đẹp” của Việt Nam là câu hỏi mở, thú vị nhưng không dễ. Muốn làm tốt, thí sinh phải biết khai thác những gợi ý từ phần đọc hiểu phía trên để tìm ra các khía cạnh phù hợp, từ đó tiết kiệm thời gian triển khai bài viết.
Điều tôi băn khoăn nhất là trong khoảng thời gian tương đối ngắn, các em có đủ điều kiện để phân tích sâu thông điệp của bài thơ và nhận diện được những đặc sắc nghệ thuật nổi bật hay không. Nếu chỉ dừng ở việc chỉ ra các biện pháp tu từ thì sẽ chưa khai thác hết giá trị của ngữ liệu. Vì vậy, dù đánh giá đề thi hay, tôi vẫn có chút dè dặt. Theo tôi, đây không phải là đề thi dễ đạt điểm cao và số lượng bài làm thực sự nổi bật có thể sẽ không nhiều.
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