Elon Musk, Steve Jobs và ông chủ Facebook xuất hiện trong đề Ngữ văn THPT, gợi ý đáp án cho 1,2 triệu học sinh

report Thời đại ngày nay, giỏi ngôn ngữ thôi chưa đủ

MC Hà Trúc Linh:

Thưa thầy, việc học tốt môn Ngữ văn và khả năng sử dụng ngôn ngữ có thể hỗ trợ như thế nào cho những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay?

Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi:

Theo tôi, điểm sáng tạo trong bài làm của học sinh thường nằm ở khả năng mở rộng, liên hệ và so sánh. Mỗi người có một cách diễn đạt khác nhau, và chính sự khác biệt đó tạo nên dấu ấn riêng cũng như cơ hội để bài viết đạt điểm cao hơn.

Điều đáng chú ý là đề thi năm nay không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn thể hiện sự quan tâm đến quá trình phát triển con người. Xuyên suốt đề thi là những thông điệp về mở rộng tri thức, nuôi dưỡng khát vọng và xác lập mục tiêu học tập.

Đây đều là những yếu tố quan trọng góp phần hình thành và phát triển con người trong tương lai. Tôi cho rằng trong thời gian tới, các đề thi Ngữ văn có thể sẽ đòi hỏi học sinh nhiều hơn ở khả năng cập nhật thông tin, nắm bắt thời sự và trải nghiệm thực tế.

Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi nhận định vấn đề không chỉ là viết đúng hay viết hay, mà còn là khả năng dùng ngôn ngữ để thể hiện tư duy, truyền tải ý tưởng.

Bởi việc học không chỉ diễn ra trên sách vở mà còn đến từ những gì đang diễn ra hằng ngày trong đời sống. Khi có vốn sống và vốn hiểu biết xã hội phong phú, học sinh sẽ có thêm chất liệu để liên hệ, so sánh và làm cho bài viết sâu sắc, thuyết phục hơn.

Đối với câu hỏi liệu người học giỏi văn có thể thành công trong lĩnh vực công nghệ hay không, tôi cho rằng hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng. Những người làm báo chí, truyền thông hay những người có khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt thường sở hữu lợi thế về tư duy.

Vấn đề không chỉ là viết đúng hay viết hay, mà còn là khả năng dùng ngôn ngữ để thể hiện tư duy, truyền tải ý tưởng và giải quyết vấn đề. Ngôn ngữ chính là sản phẩm trực tiếp của tư duy, vì vậy người có năng lực ngôn ngữ tốt thường có nền tảng tư duy vững vàng.

Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, chỉ giỏi ngôn ngữ thôi là chưa đủ. Muốn thành công trong lĩnh vực công nghệ hay bất kỳ ngành nghề nào khác, người học cần không ngừng tích lũy tri thức, mở rộng hiểu biết ở nhiều lĩnh vực và đặc biệt phải rèn luyện khả năng phân tích, chọn lọc, xử lý thông tin.

Đó mới là những năng lực cốt lõi giúp mỗi người thích nghi và phát triển trong thời đại số.

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