Các Đại học Việt Nam trên Bảng Xếp hạng Đại học thế giới CWUR 2026

Ngày 1/6/2026, Trung tâm Xếp hạng Đại học Thế giới (CWUR) công bố Bảng xếp hạng Đại học Thế giới CWUR 2026. Bảng Xếp hạng thường niên uy tín năm 2026 liệt kê 2.000 trường đại học hàng đầu trong số 21.291 cơ sở giáo dục được xét xếp hạng, trở thành bảng xếp hạng học thuật lớn nhất đánh giá các trường đại học toàn cầu. CWUR xếp hạng các trường đại học dựa trên 4 nhóm tiêu chí chính: Chất lượng Giáo dục (25%), Khả năng tìm Việc làm của Sinh viên Tốt nghiệp (25%), Chất lượng Giảng viên (10%), Hiệu quả Nghiên cứu Khoa học (40%) gồm: Sản lượng Nghiên cứu, Chất lượng Công bố, Ảnh hưởng Nghiên cứu và Mức độ Trích dẫn.