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Giáo dục

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Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý nguyên tắc xử lí tình huống bất thường

Nghiêm Huê

TPO - Khi xảy ra sự cố bất thường trong phòng thi, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn yêu cầu giám thị trước khi đưa ra phương án xử lí phải đặt quyền lợi chính đáng của thí sinh lên đầu tiên.

Lời nhắn gửi của Bộ trưởng

Đến thăm và làm việc tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai (Hà Nội), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn gặp gỡ, động viên các thí sinh đang làm thủ tục dự thi. Bộ trưởng ân cần chúc các em giữ bình tĩnh, tự tin, không tự tạo áp lực cho bản thân để hoàn thành tốt nhất bài thi.

"Các em hãy động viên, nhắc nhở nhau giữ tinh thần thoải mái để làm bài thật tốt. Hãy chủ động đến điểm thi sớm trong các ngày thi chính thức", Bộ trưởng chia sẻ.

Người đứng đầu ngành Giáo dục khẳng định, điều toàn ngành đặc biệt quan tâm lúc này là bảo đảm mọi thí sinh đều đến điểm thi đúng giờ, tuyệt đối không để các em ở vùng sâu vùng xa hoặc gặp khó khăn về đi lại bị bỏ lại phía sau.

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Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn động viên đội học sinh tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai, Hà Nội. Ảnh: Nghiêm Huê

Đánh giá về những đổi mới trong những năm gần đây, đặc biệt là khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với những điều chỉnh về cấu trúc đề thi, số môn thi, Bộ trưởng nhìn nhận kì thi tốt nghiệp THPT ngày càng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm áp lực đáng kể cho xã hội và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh. Để có được kết quả này là cả một quá trình chuẩn bị công phu, từ sớm, từ xa của toàn ngành cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương.

Đặt quyền lợi thí sinh lên hàng đầu

Dù ngành giáo dục đã có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn vẫn đặc biệt lưu ý các cán bộ làm thi tuyệt đối không được chủ quan. Thực tế, tại mỗi điểm thi vẫn luôn có những cán bộ lần đầu tham gia, do đó việc nắm vững quy chế, quy trình và các tình huống phát sinh là yêu cầu bắt buộc.

Đối với công tác coi thi, Bộ trưởng đề nghị các giám thị tập trung cao độ vào việc phòng ngừa vi phạm, nhất là nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và hành vi làm lộ, lọt đề thi.

Bộ trưởng nhấn mạnh, với quy mô tiêu chuẩn khoảng 24 thí sinh và 2 giám thị mỗi phòng, nếu cán bộ coi thi thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quan sát chặt chẽ và chủ động phòng ngừa thì hoàn toàn có thể kiểm soát tốt các nguy cơ phát sinh.

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Giám thị hướng dẫn thí sinh tra soát thông tin trên phiếu dự thi. Ảnh Nghiêm Huê

Một trong những chỉ đạo cốt lõi của Bộ trưởng đối với hội đồng thi là nguyên tắc ứng phó với các sự cố bất thường. Ông yêu cầu cán bộ làm thi phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không tự ý xử lí mà phải lập tức báo cáo, xin ý kiến trưởng điểm thi và các cấp có thẩm quyền.

Đặc biệt, mọi quyết định đưa ra trước hết phải dựa trên tinh thần bảo vệ thí sinh, đồng thời đảm bảo tính khách quan, công bằng cho tất cả các em.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn thẳng thắn nhắc nhở cán bộ làm thi không được che giấu sai sót vì tâm lí sợ trách nhiệm. Nếu phát hiện sai sót, phải báo cáo và xử lí ngay từ đầu để hạn chế hậu quả. Việc chậm trễ hoặc cố tình che giấu có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng hơn đối với cả thí sinh và toàn bộ công tác tổ chức kì thi cấp quốc gia.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, năm 2026, Hà Nội có 129.173 thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT, tăng hơn 5.000 thí sinh so với năm 2025.

Thành phố bố trí 222 điểm thi với 5.899 phòng thi, 276 phòng chờ và 222 phòng thi dự phòng. Hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia công tác coi thi; trên 800 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi và hơn 600 cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Ông Hiền khẳng định, công tác chuẩn bị kì thi đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của Bộ GD&ĐT, Thành ủy và UBND TP Hà Nội. Thành phố đã rà soát toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất phục vụ các khâu của kì thi; thành lập các đoàn kiểm tra tại điểm thi, khu vực in sao đề thi, làm phách và chấm thi nhằm bảo đảm đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy chế.

Nghiêm Huê
#Kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 2026 #thi tốt nghiệp THPT năm 2026 #Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn

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