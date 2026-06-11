Báo Tiền Phong tổ chức livestream 'Gợi ý và nhận định đề thi tốt nghiệp THPT 2026'

TPO - Ngay sau khi kết thúc các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Báo Tiền Phong sẽ thực hiện chuỗi livestream đặc biệt "Gợi ý và nhận định đề thi tốt nghiệp THPT 2026", nhằm giúp thí sinh, phụ huynh có thêm góc nhìn chuyên môn về đề thi, đánh giá khả năng đạt điểm và định hướng xét tuyển đại học.

​Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với sự tham gia của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước. Đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng, vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa là căn cứ để nhiều trường đại học sử dụng trong tuyển sinh.

Chương trình phát sóng trong hai ngày 11 và 12/6 - thời điểm kết thúc các môn thi.

Đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh trong mùa thi năm nay, Báo Tiền Phong triển khai chuỗi livestream "Gợi ý và nhận định đề thi tốt nghiệp THPT 2026" trên hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng của báo.

Tại chương trình, các giảng viên giàu kinh nghiệm, chuyên gia giáo dục và khách mời sẽ cùng phân tích đề thi, gợi ý đáp án, nhận định mức độ khó - dễ, khả năng phân hóa cũng như dự báo phổ điểm của từng môn thi.

Không chỉ dừng lại ở việc giải đề, chương trình còn cung cấp những thông tin quan trọng giúp thí sinh đánh giá tương đối kết quả làm bài, nhận diện cơ hội xét tuyển và chuẩn bị tâm thế cho giai đoạn đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng sắp tới.

Số phát sóng đầu tiên dự kiến có sự tham gia của ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc, giảng viên Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM, Thủ khoa ngành Báo chí và Truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM (khóa 2006 - 2010); ThS. Nguyễn Phước Bảo Khôi, giảng viên khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm TPHCM cùng các chuyên gia giáo dục. Thời gian phát sóng vào lúc 9h45 ngày 11/6.

Các số tiếp theo gồm môn Toán phát sóng lúc 16h00 ngày 11/6 với sự tham gia của Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng - Trưởng bộ môn Toán tại DOL Đình Lực, thủ khoa đầu vào năm 2010 và Huy chương bạc đầu ra Khoa Kỹ thuật xây dựng ĐH Bách khoa TPHCM năm 2015. Thời phổ thông, TS Thanh Tùng đoạt giải nhất môn toán toàn TPHCM các năm 2007, 2009 và 2010.

Môn Ngoại ngữ có sự tham gia của Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh (IELTS 8.5) hiện là quản lý học thuật tại DOL English. Cô Ngọc Anh từng đoạt học bổng và tốt nghiệp cử nhân kinh tế loại ưu, ĐH Tài chính (trực thuộc Chính phủ Nga). Cô giành học bổng và tốt nghiệp thạc sĩ tài chính loại xuất sắc ĐH West of England (UWE Bristol), Vương quốc Anh; có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế TESOL & TEFL, từng đạt danh hiệu "Đại sứ quốc tế" thời đại học…

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh và Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng.

Chương trình do Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh dẫn dắt, hứa hẹn mang đến không khí gần gũi, sinh động và những thông tin thiết thực dành cho thí sinh sau mỗi buổi thi.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Chuỗi livestream sẽ được phát trực tiếp trên Báo điện tử Tiền Phong, Fanpage Báo Tiền Phong, YouTube Báo Tiền Phong và các nền tảng số của báo.

Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch "Tiền Phong đồng hành mùa thi 2026", gồm các nội dung tư vấn tâm lý trước kỳ thi, giải đề thi, nhận định phổ điểm và chương trình độc quyền "Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường" dự kiến triển khai sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi.

Thời gian phát sóng: Ngày 11 và 12/6 Chủ đề: "Gợi ý và nhận định đề thi tốt nghiệp THPT 2026 – Gợi ý đề nhanh, nhận định đề chuẩn, tư vấn cơ hội xét tuyển".

Mời quý phụ huynh, thí sinh và bạn đọc theo dõi chương trình trên các nền tảng của Báo Tiền Phong.