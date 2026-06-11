Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi tốt nghiệp: Hồi hộp với đề Văn

report Bắc Ninh: Thí sinh tự tin đến điểm thi

Sáng 11/6, khi mặt trời vừa lên, nhiều thí sinh tại Bắc Ninh đã có mặt tại các điểm thi để chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tại điểm thi Trường THPT Hoàng Quốc Việt (phường Vũ Ninh), từ 6 giờ sáng, khu vực cổng trường đã trở nên nhộn nhịp. Những gương mặt học trò xen lẫn sự hồi hộp và quyết tâm trước kỳ thi. Lô Thị Quỳnh, học sinh Trường Phổ thông liên cấp Lương Thế Vinh (xã Tam Đa), cho biết em đã chuẩn bị kỹ kiến thức và khá tự tin trước giờ làm bài.

“Em đã ôn tập rất kỹ trong thời gian qua nên tâm lý khá thoải mái. Em hy vọng sẽ làm tốt bài thi của mình”, Quỳnh chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng tự tin, Nguyễn Như Hà Anh, học sinh Trường THPT Hoàng Quốc Việt, cho biết môn Ngữ văn là môn học em yêu thích và có kết quả tốt nhất.

“Đây là môn em tự tin nhất trong tất cả các môn. Em kỳ vọng sẽ đạt khoảng 9 điểm. Bố mẹ lo tắc đường nên đưa em đến điểm thi từ rất sớm”, Hà Anh nói.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Hải Anh không giấu được sự háo hức khi chờ đón đề thi Ngữ văn. “Em rất mong được xem đề Văn năm nay. Đây cũng là môn em tự tin nhất nên em khá thoải mái trước giờ thi”, Hải Anh chia sẻ.

Không chỉ có sự đồng hành của gia đình, các sĩ tử còn nhận được sự tiếp sức từ lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện. Tại điểm thi Trường THPT Hoàng Quốc Việt, anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên thí sinh và các đội hình thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ hỗ trợ.

Theo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay được triển khai với gần 100 đội hình tình nguyện, huy động khoảng 4.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đội hình có mặt tại các điểm thi để hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ phụ huynh, phân luồng giao thông và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần giúp kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Nguyễn Thắng