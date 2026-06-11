Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi tốt nghiệp: Hồi hộp với đề Văn

Sáng 11/6, khi mặt trời vừa lên, nhiều thí sinh tại Bắc Ninh đã có mặt tại các điểm thi để chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tại điểm thi Trường THPT Hoàng Quốc Việt (phường Vũ Ninh), từ 6 giờ sáng, khu vực cổng trường đã trở nên nhộn nhịp. Những gương mặt học trò xen lẫn sự hồi hộp và quyết tâm trước kỳ thi. Lô Thị Quỳnh, học sinh Trường Phổ thông liên cấp Lương Thế Vinh (xã Tam Đa), cho biết em đã chuẩn bị kỹ kiến thức và khá tự tin trước giờ làm bài.
“Em đã ôn tập rất kỹ trong thời gian qua nên tâm lý khá thoải mái. Em hy vọng sẽ làm tốt bài thi của mình”, Quỳnh chia sẻ.
Cùng chung tâm trạng tự tin, Nguyễn Như Hà Anh, học sinh Trường THPT Hoàng Quốc Việt, cho biết môn Ngữ văn là môn học em yêu thích và có kết quả tốt nhất.
“Đây là môn em tự tin nhất trong tất cả các môn. Em kỳ vọng sẽ đạt khoảng 9 điểm. Bố mẹ lo tắc đường nên đưa em đến điểm thi từ rất sớm”, Hà Anh nói.
Trong khi đó, Nguyễn Thị Hải Anh không giấu được sự háo hức khi chờ đón đề thi Ngữ văn. “Em rất mong được xem đề Văn năm nay. Đây cũng là môn em tự tin nhất nên em khá thoải mái trước giờ thi”, Hải Anh chia sẻ.
Không chỉ có sự đồng hành của gia đình, các sĩ tử còn nhận được sự tiếp sức từ lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện. Tại điểm thi Trường THPT Hoàng Quốc Việt, anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên thí sinh và các đội hình thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ hỗ trợ.
Theo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay được triển khai với gần 100 đội hình tình nguyện, huy động khoảng 4.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đội hình có mặt tại các điểm thi để hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ phụ huynh, phân luồng giao thông và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần giúp kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.
Nguyễn Thắng
Đến thăm và làm việc tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai (Hà Nội), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn gặp gỡ, động viên các thí sinh đang làm thủ tục dự thi. Bộ trưởng ân cần chúc các em giữ bình tĩnh, tự tin, không tự tạo áp lực cho bản thân để hoàn thành tốt nhất bài thi.
Người đứng đầu ngành Giáo dục khẳng định, điều toàn ngành đặc biệt quan tâm là bảo đảm mọi thí sinh đều đến điểm thi đúng giờ, tuyệt đối không để các em ở vùng sâu vùng xa hoặc gặp khó khăn về đi lại bị bỏ lại phía sau.
Theo Bộ GD&ĐT, môn Ngữ văn có hơn 1.208.000 thí sinh đăng ký dự thi. Đây là môn thi tự luận, có thời gian làm bài kéo dài 120 phút.
Sau khi thí sinh hoàn thành kỳ thi, các địa phương chấm thi từ ngày 13 - 30/6 và kết quả thi công bố vào 8 giờ sáng ngày 1/7.
Năm 2025 là năm đầu tiên đề thi Ngữ văn Tốt nghiệp THPT sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.
Do đó, thí sinh khó có thể đồn đoán đề thi ra nội dung nào trong sách giáo khoa như những năm trước.
Đề thi sẽ gồm 2 phần Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm).
Hà Linh
Theo lịch, sáng nay thí sinh có mặt tại điểm thi từ sớm để gửi đồ đạc, tư trang cá nhân vào khu vực riêng cách xa phòng thi ít nhất 25 mét. Sau đó, thí sinh mới về phòng thi làm thủ tục trước giờ thi.
Đúng 7 giờ 30 phút, các giám thị phát đề thi cho thí sinh. Mỗi em có 5 phút để kiểm tra tình trạng đề rách, mờ, thiếu trang, nhòe chữ... để báo cáo giám thị xử lý. Sau 5 phút, bắt đầu tính thời gian làm bài. Như vậy, 9 giờ 35 phút sáng, thí sinh sẽ hoàn thành bài thi đầu tiên.
Trước giờ làm bài thi, giám thị sẽ sử dụng bảng ảnh phòng thi để đối chiếu, nhận diện thí sinh, kiểm tra giấy tờ tuỳ thân và hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định.
Thí sinh cũng được nhắc nhở đồng thời kiểm tra các vật dụng mang vào phòng thi.
Trường hợp thí sinh không mang giấy tờ tuỳ thân, giám thị cho thí sinh viết cam kết để dự thi.
Sau khi nhận đề thi, tại phòng thi, thí sinh sẽ được giám thị cho chứng kiến và kiểm tra tình trạng niêm phong của các túi đề thi để thấy cả mặt trước và mặt sau còn nguyên nhãn niêm phong.
Cách phát đề cũng được quy định cụ thể. Giám thị sẽ phát đề thi cho từng thí sinh theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ phải sang trái (tính từ bàn giáo viên nhìn xuống).