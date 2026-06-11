Học bổng ICAEW PwC Rising Star đưa cơ hội nghề nghiệp tại Big4 đến gần hơn với sinh viên

Gần 300 sinh viên xuất sắc khối ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán đã nhận học bổng ICAEW PwC Rising Star – bệ phóng giúp nhiều bạn trẻ hiện thực hóa mục tiêu làm việc tại các doanh nghiệp Big4 sau khi tốt nghiệp.

Chương trình học bổng ICAEW PwC Rising Star được Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) phối hợp cùng PwC Việt Nam và T.A.D Learning triển khai từ năm 2022. Chương trình nhằm tìm kiếm, đào tạo và phát triển các sinh viên năm 2, năm 3 có thành tích nổi bật tại các trường đại học đối tác của ICAEW ở Việt Nam, qua đó giúp các em chuẩn bị hành trang nghề nghiệp từ sớm và tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp tại PwC ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Phát triển nghề nghiệp quốc tế cho sinh viên từ sớm

Năm 2026, học bổng ICAEW PwC Rising Star tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên các ngành Kế toán - Kiểm toán, Tài chính và Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), Trường Đại học Ngoại thương– Phân hiệu tại Tp.HCM và Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). Trong mùa học bổng năm nay, ICAEW trao tặng 100 suất học bổng chương trình ICAEW CFAB với tổng giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

Học bổng ICAEW PwC Rising Star tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên

Những sinh viên xuất sắc được lựa chọn không chỉ được tài trợ học phí chương trình ICAEW CFAB, mà còn có cơ hội thực tập tại PwC và nhận được những “đặc quyền” ưu tiên trong các kỳ tuyển dụng của doanh nghiệp Big4 này. Bên cạnh đó, Rising Star còn mang đến cho sinh viên cơ hội được đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia của ICAEW và PwC, đồng thời kết nối với mạng lưới chuyên gia, cựu học viên và những người đang hành nghề trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính.

Những sinh viên xuất sắc được tài trợ học phí chương trình ICAEW CFAB và có cơ hội thực tập tại PwC

Việc tiếp cận sớm với chứng chỉ quốc tế nền tảng ICAEW CFAB, kết hợp cùng trải nghiệm thực tế trong môi trường chuyên nghiệp tại PwC, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ngành nghề để từng bước trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tư duy làm việc cần thiết. Đây là nền tảng quan trọng để các em chinh phục được những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn tại Big4 và các doanh nghiệp lớn sau khi tốt nghiệp.

Trải nghiệm thực tập và cơ hội làm việc tại Big4

Sau 4 năm triển khai, học bổng ICAEW PwC Rising Star đã đồng hành cùng nhiều sinh viên trên hành trình phát triển nghề nghiệp từ sớm. Nhiều gương mặt xuất sắc từng nhận học bổng hiện đang làm việc chính thức tại PwC. Còn nhiều em khác đã có khoảng thời gian thực tập giá trị tại PwC, giúp các em có nhiều lợi thế cạnh tranh để có được việc làm tại các doanh nghiệp kiểm toán đa quốc gia hay các doanh nghiệp lớn ngay sau khi tốt nghiệp.

Một trong số đó là Trần Uy Cường, cựu sinh viên K47 Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, hiện đang giữ vị trí Assurance Associate tại PwC Việt Nam. Nhìn lại thời điểm đăng ký tham gia chương trình Rising Star, Cường cho biết :”Mình mong muốn có cơ hội học bổng, được thi nhiều môn hơn, tiết kiệm chi phí và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.”

Bạn Trần Uy Cường - cựu sinh viên K47 Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, hiện đang giữ vị trí Assurance Associate tại PwC Việt Nam

Theo Cường, ấn tượng nhất chính về Học bổng là những trải nghiệm toàn diện mà Rising Star mang lại, từ đào tạo chuyên môn, hướng dẫn 1 kèm 1, cho đến kết nối với cộng đồng học viên ICAEW đi trước. “Những trải nghiệm này không chỉ giúp mình củng cố kiến thức mà còn nâng cao tư duy phản biện và kỹ năng tiếng Anh, những kỹ năng vô cùng quan trọng cho công việc hiện tại của mình tại PwC”, Cường chia sẻ.

Nhìn lại hành trình đã qua, Cường cho rằng, điểm khác biệt lớn nhất của Rising Star so với các cơ hội khác chính là cộng đồng. Các anh chị luôn hỗ trợ nhiệt tình, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành trong suốt quá trình học tập và phát triển. Sự hỗ trợ đó đã giúp Cường vượt qua rất nhiều thử thách trong công việc.

Lương Trà My, cựu sinh viên trường ĐH Ngoại Thương - Phân hiệu tại Tp.HCM cũng là một gương mặt truyền cảm hứng mạnh mẽ của học bổng Rising Star. Nhìn lại hành trình chinh phục học bổng chuyên môn giá trị này, My nghiệm ra rằng: “Bạn không cần phải hoàn hảo mới có thể nắm bắt cơ hội, bạn chỉ cần đủ chủ động để bắt đầu.”

Lương Trà My, cựu sinh viên trường ĐH Ngoại Thương – Phân hiệu tại TP.HCM

My cho biết, học bổng ICAEW PwC Rising Star 2025 không đơn thuần là một danh hiệu, còn là một phép thử cho sự kiên trì và là bước đi chiến lược trên con đường trở thành một kiểm toán viên chuyên nghiệp. Trước khi đến với Rising Star, My đã xác định rõ con đường sự nghiệp tại các công ty kiểm toán hàng đầu. Để làm được điều này, My chủ động tiếp cận sớm với chương trình chuẩn quốc tế ICAEW CFAB và khát khao đặt mình vào một môi trường kỷ luật cao và chuyên nghiệp như PwC.

Câu chuyện của Cường và My là hai trong nhiều minh chứng cho giá trị mà học bổng ICAEW PwC Rising Star mang lại cho sinh viên theo đuổi lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán, Tài chính và Kinh doanh. ICAEW PwC Rising Star 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành và trở thành bệ phóng nghề nghiệp cho nhiều bạn trẻ trong thời gian tới.