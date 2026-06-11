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Chi tiết đề thi Ngữ văn, cập nhật giải đề sớm nhất

Hà Linh

TPO - Đúng 9 giờ 35 phút sáng nay (11/6), thí sinh trên toàn quốc hoàn thành bài thi Ngữ văn, kết thúc môn thi đầu tiên Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026.

Đề thi Ngữ văn năm nay vẫn gồm 2 phần: Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm).
Đề không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa nên trước đó, thí sinh khó có thể đoán đề như những năm trước.

Hoàng Anh dự thi tại điểm Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) cho biết, ngoài hai môn bắt buộc, em kết hợp với Vật lý và Hoá học để lấy điểm xét tuyển vào ĐH.

Nữ sinh hi vọng đề thi sẽ vào phần thơ. Những ngày qua, Hoàng Anh ôn tập lại tất cả các dạng bài đồng thời nắm bắt các vấn đề thời sự, vấn đề "nóng" được giới trẻ quan tâm.

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9 giờ 35 phút sáng nay, thí sinh trên toàn quốc hoàn thành bài thi Ngữ văn. (ảnh: Duy Phạm)

Báo Tiền Phong cập nhật đề thi sớm nhất...

Hà Linh
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