Kết thúc môn thi đầu tiên, Sĩ tử thở phào đề Văn dễ

report Câu hỏi về AI trong đề Văn, nữ sinh tự tin đạt trên 8 điểm

Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, khoảng 9h35 ngày 11/6, tiếng trống báo hết giờ làm bài môn Ngữ văn vang lên. Từ bên ngoài cổng trường, hàng trăm phụ huynh hồi hộp chờ đón con em sau môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, em Nguyễn Ngọc Hà Vi, thí sinh dự thi tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng cho biết đề thi khá vừa sức, bám sát nội dung được ôn tập trên lớp.

Ở phần đọc hiểu, em ấn tượng với câu hỏi liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo nên sự cộng hưởng trí tuệ. Theo em, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ và đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, người trẻ cần chủ động học hỏi, nâng cao năng lực, biết tận dụng công nghệ một cách hiệu quả và có trách nhiệm để đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội.

Đối với phần nghị luận văn học, đề yêu cầu phân tích bài thơ Những chiếc lá của Nguyễn Đình Thi. Đây là tác phẩm em đã được thầy cô hướng dẫn ôn tập khá kỹ nên em làm bài khá tự tin”, Hà Vi chia sẻ.

Theo Hà Vi, đề thi có tính thời sự, gần gũi với học sinh, không quá đánh đố và tạo điều kiện để thí sinh phát huy khả năng tư duy, liên hệ thực tiễn. Nữ sinh tự tin có thể đạt trên 8 điểm trở lên ở môn Ngữ văn.

Hoài Nam