Kết thúc môn thi đầu tiên, Sĩ tử thở phào đề Văn dễ

Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, khoảng 9h35 ngày 11/6, tiếng trống báo hết giờ làm bài môn Ngữ văn vang lên. Từ bên ngoài cổng trường, hàng trăm phụ huynh hồi hộp chờ đón con em sau môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, em Nguyễn Ngọc Hà Vi, thí sinh dự thi tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng cho biết đề thi khá vừa sức, bám sát nội dung được ôn tập trên lớp.
Ở phần đọc hiểu, em ấn tượng với câu hỏi liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo nên sự cộng hưởng trí tuệ. Theo em, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ và đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, người trẻ cần chủ động học hỏi, nâng cao năng lực, biết tận dụng công nghệ một cách hiệu quả và có trách nhiệm để đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội.
Đối với phần nghị luận văn học, đề yêu cầu phân tích bài thơ Những chiếc lá của Nguyễn Đình Thi. Đây là tác phẩm em đã được thầy cô hướng dẫn ôn tập khá kỹ nên em làm bài khá tự tin”, Hà Vi chia sẻ.
Theo Hà Vi, đề thi có tính thời sự, gần gũi với học sinh, không quá đánh đố và tạo điều kiện để thí sinh phát huy khả năng tư duy, liên hệ thực tiễn. Nữ sinh tự tin có thể đạt trên 8 điểm trở lên ở môn Ngữ văn.
Hoài Nam
Nguyễn Hà
Nhiều em ra sớm và tỏ ra thoải mái với đề Văn năm nay.
Phần 1 nói về AI, phần 2 đoạn viết về những người nổi tiếng ở Mỹ về công nghệ, và Việt Nam cần làm gì để có những người như vậy?.
Ở câu 4 điểm, phân tích bài thơ "Những chiếc lá" của Nguyễn Đình Thi.
Trần Văn Tiến Tài - học sinh trường THPT Trần Phú đánh giá đề không khó, hứng thú khi đề nhắc đến công nghệ.
Thanh Trần
Chiều 10/6, hàng chục nghìn học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi. Sau khi hoàn tất thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều thí sinh tại Đắk Lắk đã đến dâng hương tại tượng vua Lê Thánh Tông trong khuôn viên Trường THPT Hồng Đức để cầu bình an, may mắn trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.
“Em đến thắp hương để cầu bình an, sức khỏe và mọi việc diễn ra suôn sẻ. Đây là kỳ thi rất quan trọng nên em cũng có chút hồi hộp. Sau khi dâng hương, em thấy tâm lý thoải mái và tự tin hơn”, H’Rinh H Đơk - học sinh Trường TH-THCS-THPT Phú Xuân, chia sẻ.
Cùng tham gia dâng hương, em Phan Tấn Đức, học sinh Trường THPT Hồng Đức cho biết, nhiều thế hệ học sinh của trường vẫn giữ thói quen đến tượng vua Lê Thánh Tông trước các kỳ thi quan trọng.
Em Nguyễn Anh Nhật, học sinh Trường THPT Hồng Đức cho biết thêm, ngoài việc ôn tập kỹ kiến thức, thầy cô còn thường xuyên động viên, hỗ trợ học sinh về mặt tinh thần trước kỳ thi. “Thầy cô ôn luyện cho chúng em rất kỹ, đồng thời luôn động viên để chúng em có tâm lý thoải mái nhất khi bước vào phòng thi”, Nhật nói.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 toàn tỉnh có khoảng 35.500 thí sinh đăng ký dự thi tại 62 điểm thi với khoảng 1.500 phòng thi. Gần 5.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia phục vụ kỳ thi, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.
Huỳnh Thủy
Sáng 11/6, trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lực lượng Công an phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã kịp thời hỗ trợ một nữ sinh ngủ quên đến điểm thi đúng giờ, tránh bỏ lỡ môn thi quan trọng.
Theo Công an phường Châu Đốc, thí sinh T.H.C., học sinh Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, cư trú tại khóm Châu Long 2, do ngủ quên nên không có mặt tại điểm thi đúng thời gian quy định.
Khi phát hiện còn một thí sinh vắng mặt, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực thi đã khẩn trương xác minh thông tin và địa chỉ nơi ở của em.
Ngay sau đó, chỉ huy Công an phường phân công cán bộ Cảnh sát trật tự đang làm nhiệm vụ tại điểm thi sử dụng xe mô tô chuyên dụng đến tận nhà đón nữ sinh.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, em T.H.C. đã đến Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa đúng lúc để tham gia môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.
Nhật Huy
Sáng 11/6, tại Điểm thi Trường THPT Buôn Đôn (xã Ea Wer, Đắk Lắk), thí sinh Hữu Tuấn Anh bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trong tình trạng chân phải bó bột do bị gãy xương bàn chân sau một vụ tai nạn xảy ra cách đây 8 ngày.
Dù việc đi lại khó khăn, nam sinh vẫn quyết tâm tham dự kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách.
Để hỗ trợ bạn, hai học sinh cùng lớp là Lương Hoàng Anh và Trần Thu Hà đã đồng hành đến điểm thi.
Trong đó, Hoàng Anh cõng Tuấn Anh khi em không thể tự di chuyển, còn Thu Hà hỗ trợ mang đồ dùng học tập.
Hình ảnh các học sinh giúp đỡ bạn bị chấn thương đến phòng thi đã lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm động lực cho sĩ tử trong kỳ thi quan trọng này.
HUỲNH THUỶ
Sùng A Chúng, SN 1990, Bí thư Chi bộ thôn Khâm Trên, xã Nậm Chày, tỉnh Lào Cai.
Thí sinh Sùng A Chúng cho biết, sau nhiều năm rời ghế nhà trường, việc ôn tập và tham gia kỳ thi không tránh khỏi những áp lực nhất định.
Tuy nhiên, với mong muốn hoàn thiện trình độ học vấn để phục vụ tốt hơn công việc tại địa phương, anh đã tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để ôn luyện, quyết tâm hoàn thành kỳ thi với kết quả tốt nhất.
Thành Đạt
Sáng 11/6, hơn 18.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tại các điểm thi, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.
Tại điểm thi Trường THPT Vị Xuyên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, Công an xã Vị Xuyên đã kịp thời hỗ trợ em N.Q.A. (SN 2007, trú tại thôn 14, xã Vị Xuyên) đến điểm thi đúng giờ sau khi em không may ngủ quên. Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng của lực lượng công an, thí sinh đã không bỏ lỡ buổi thi quan trọng.
Tại các điểm thi vùng cao như Hoàng Su Phì, Tân Tiến, Bản Máy, Thàng Tín, Pờ Ly Ngài và điểm thi Trường THPT Hoàng Su Phì, các đội hình thanh niên tình nguyện cũng tích cực phối hợp với nhà trường và lực lượng chức năng triển khai các hoạt động tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh trong điều kiện địa hình còn nhiều khó khăn.
Cùng với lực lượng chức năng, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026 được triển khai đồng loạt tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của hơn 3.200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên và tình nguyện viên.
Tại đây các điểm thi, lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh và người nhà bằng nhiều hoạt động thiết thực như hướng dẫn thông tin, cấp phát nước uống, hỗ trợ suất ăn, vật dụng cần thiết, phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và giúp đỡ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Phú Nguyễn
Ngày 11/6, thông tin từ Tỉnh Đoàn Cà Mau, tại điểm thi Trường THPT Cà Mau, có một thí sinh bị tai nạn, được bố trí thi phòng riêng.
Trước đó, em T. (dự thi tại Trường THPT Cà Mau) không may bị tai nạn, gãy tay phải, khiến em không thể tự cầm bút viết được. Do đó, điểm thi đã bố trí một phòng thi riêng cho e T.
Trong phòng thi có lắp hệ thống ghi âm, camera giám sát, giám thị thực hiện đúng quy chế. Do em T. không tự viết bài được nên đơn vị bố trí giám thị hỗ trợ ghi lại bài làm của em.
Chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau cho biết, đã đến thăm và đánh giá cao tinh thần học tập của em T.. Chị Thư cũng đề nghị đội tiếp sức mùa thi của Tỉnh Đoàn tại điểm thi này sẵn sàng hỗ trợ em khi cần thiết.
Tân Lộc
Sáng 11/6, 95 điểm thi trên địa bàn 55 xã, phường với hơn 53.000 thí sinh tại TP Đồng Nai cùng cả nước bước vào kỳ thi THPT năm 2026.
Các điểm thi được huy động tối đa các lực lượng Công an, Dân quân tự vệ, bộ đội, điện lực đảm bảo công tác an ninh trật tự ngay từ bên ngoài trường, hậu cần có lực lượng thanh niên tình nguyện, y tế tiếp nước, sữa đến các thí sinh trước khi bước vào trường thi.
Thời tiết mát mẻ, thí sinh vui tươi thử sức với môn Ngữ văn.
Văn Quân
Sáng 11/6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước, hơn 37.100 thí sinh của tỉnh Đồng Tháp chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.
Tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (phường Đạo Thạnh), ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và ông Lê Quang Trí – Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo đến gặp gỡ, động viên cán bộ coi thi và các em thí sinh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chúc các em thí sinh bình tĩnh, tự tin, phát huy hết kiến thức của mình làm bài thi thật tốt và thực hiện nghiêm túc quy chế thi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị các em chú ý để không vô tình mang điện thoại vào phòng thi dẫn tới vi phạm.
Kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt - lần đầu tiên tổ chức sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp với số lượng thí sinh dự thi rất đông. Ông Huỳnh Minh Tuấn còn đề nghị tăng cường tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ coi thi, thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi; cùng với đó, bảo quản, lưu trữ bài thi đúng quy định.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 37.100 thí sinh đăng ký dự thi, gồm hơn 32.000 thí sinh Trung học phổ thông, hơn 3.600 thí sinh giáo dục thường xuyên và hơn 1.400 thí sinh tự do. Kỳ thi được tổ chức tại 71 điểm thi, với 1.580 phòng thi; đồng thời bố trí 51 điểm thi dự phòng để chủ động ứng phó các tình huống phát sinh.
Riêng tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo có tổng cộng 31 phòng thi, với số thí sinh đăng ký dự thi là 723 em; lực lượng làm nhiệm vụ coi thi là 107 người.
HÒA HỘI
Sáng 11/6, hơn 19.600 thí sinh ở Cà Mau bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thời tiết ở khu vực trung tâm Cà Mau trong sáng nay trời u ám, tuy nhiên may mắn khi kết thúc lễ khai mạc kỳ thi thì trời mới đổ mưa.
Tại các điểm thi, thí sinh đến địa điểm thi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đội tình nguyện viên. Nhiều thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được thanh niên tình nguyện đưa đón đến tận điểm thi, hỗ trợ suất ăn sáng, nước uống.
Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Hồ Thị Kỷ - điểm thi của tỉnh Cà Mau có đông thí sinh dự thi nhất, với 960 thí sinh của 4 điểm trường, chia làm 40 phòng thi. Dự lễ khai mạc tại điểm thi này, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cà Mau gửi lời động viên và chúc tất cả thí sinh thi hoàn thành tốt các môn thi, thực hiện hóa ước mơ đỗ tốt nghiệp, đậu vào các trường đại học theo nguyện vọng.
Em Phan Hiếu Vỹ, học sinh Trường PTDTNT Cà Mau cho biết, do là người dân tộc em được hỗ trợ chi phí đi lại trong kỳ thi. Dù ở cách điểm thi không xa, nhưng em vẫn tranh thủ đến điểm thi từ rất sớm.
“Em tự cài đặt báo thức, những ngày này em không học bài quá khuya vì sợ ngủ quên, trễ giờ,” Hiếu Vy nói, đồng thời cho hay đối với môn Ngữ văn em có chút lo lắng, bởi đề thi không gói gọn trong sách giáo khoa, khó đón trước.
Tương tự, Nguyễn Quốc Minh, học sinh Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển cũng có chút băn khoăn đối với môn Văn. “Năm nay không có đề minh họa nên em cũng không biết cấu trúc đề ra sao, có khác những năm trước không.
Tuy nhiên, em nghĩ phần văn bản đọc hiểu cũng không đến nổi khó, vượt ngoài khả năng thí sinh. Em chỉ lo lắng phần viết tự luận làm sao để có thể truyền đạt hết cảm xúc, suy nghĩ mà mình muốn truyền tải cho người chấm thi biết để có thể đạt điểm tối đa,” Quốc Minh nói.
Toàn tỉnh Cà Mau có 19.667 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT được bố trí thành 35 Điểm thi chính thức và 4 Điểm thi dự phòng, với 830 phòng thi. Theo thống kê trong buổi làm thủ tục chiều hôm qua, có 202 thí sinh vắng thi, có 6 thí sinh được miễn thi.
TÂN LỘC
Có mặt tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Thái Bình (phường Bình Phú), thí sinh Huỳnh Thị Minh Thu nhận được sự hỗ trợ tận tình của các thầy cô để lên phòng thi làm thủ tục, chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Em là một trong những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt của kỳ thi năm nay khi bị khuyết tật nặng ở tay. Để tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành bài thi, hội đồng thi đã bố trí cán bộ hỗ trợ viết hộ đối với môn Ngữ văn theo đúng quy định.
Chia sẻ trước giờ thi, Minh Thu cho biết em đã chuẩn bị tâm lý khá vững vàng cho kỳ thi quan trọng này. Dù hành trình học tập và ôn luyện gặp không ít trở ngại, em vẫn luôn kiên trì, nỗ lực vượt qua khó khăn với mong muốn đạt kết quả tốt, tiếp tục nuôi dưỡng và thực hiện những ước mơ còn ở phía trước.
Nhàn Lê
Sáng 11/6, hơn 41.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ văn. Từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để kiểm tra thông tin, ổn định tâm lý trước giờ làm bài.
Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo (phường Phú Thủy), từ khoảng 6 giờ sáng, không khí trước cổng trường đã trở nên nhộn nhịp. Các thí sinh tranh thủ xem lại giấy tờ dự thi, dò lại số báo danh và phòng thi. Trong khi đó, phụ huynh, lực lượng thanh niên tình nguyện cùng cán bộ coi thi cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh.
Công tác phân luồng, kiểm tra thông tin và đưa thí sinh vào khu vực thi diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn và đúng quy chế.
Em Đỗ Gia Bảo, dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, cho biết đã hoàn thành việc ôn tập từ nhiều ngày trước và giữ tâm lý khá thoải mái trước môn thi đầu tiên.
“Em tập trung ôn các dạng đề thường gặp, chú trọng phần nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Đến thời điểm này em khá tự tin và hy vọng sẽ hoàn thành tốt bài thi”, Bảo chia sẻ.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 toàn tỉnh có 41.114 thí sinh đăng ký dự thi. Trong buổi làm thủ tục chiều 10/6, có 40.779 thí sinh đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ 99,19%; 335 thí sinh vắng mặt, chiếm 0,81%.
Thái Lâm
Tại Vĩnh Long, Trường THPT Lưu Văn Liệt ở phường Long Châu là điểm thi có số lượng thí sinh cao nhất tỉnh, với 846 thí sinh, 36 phòng thi. Lực lượng công an, thanh niên đã có mặt từ sớm để đón, phát nước miễn phí và hỗ trợ thí sinh.
“Tối qua em đã đi ngủ sớm hơn thường lệ để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho buổi thi hôm nay. Nhưng em cũng trằn trọc hồi lâu mới ngủ được. Sáng nay có mẹ đưa đi thi và động viên em an tâm làm bài, em đã tự tin hơn” - Lê Tấn Phát, học sinh Lớp 12A7 Trường THPT Lưu Văn Liệt cho hay.
Là thí sinh đến từ một Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, sư cô Lộc Phan Yến Nhi chia sẻ, thời gian qua đã nỗ lực ôn tập để hoàn thành tốt kỳ thi này, rất tự tin hoàn thành tốt các môn thi và cho biết thi xong sẽ tiếp tục học tập tiếp các chương trình Phật giáo.
Cảnh Kỳ
Sáng 11/6, khoảng 35.500 thí sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Từ sáng sớm, thời tiết tại Đắk Lắk khá thuận lợi cho công tác tổ chức kỳ thi. Nhiều khu vực xuất hiện sương mù nhẹ, không khí mát mẻ giúp thí sinh có tâm lý thoải mái khi đến điểm thi.
Tại điểm thi Trường THPT Buôn Đôn, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng bà Lê Thị Thanh Xuân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh đã đến thăm, động viên cán bộ coi thi, lực lượng phục vụ kỳ thi và các thí sinh trước giờ làm bài.
Điểm thi Trường THPT Buôn Đôn có 688 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 22 thí sinh tự do, được bố trí tại 30 phòng thi. Tại đây, lãnh đạo tỉnh và ngành giáo dục đã động viên các thí sinh giữ bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt nhất kiến thức đã ôn luyện để hoàn thành kỳ thi.
Em H’Nay Êban thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Buôn Đôn cho biết, nhà cách điểm thi hơn 20km nên từ ngày 10/6, em đã được gia đình đưa đến lưu trú tại Trường PTDTNT THCS Buôn Đôn để thuận tiện cho việc dự thi. Em đã sẵn sàng cho kỳ thi với quyết tâm cao nhất.
Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, không khí trước giờ thi khá phấn khởi. Nhiều thí sinh có mặt từ sớm với gương mặt rạng rỡ, tâm lý thoải mái và tự tin bước vào môn thi đầu tiên.
Thí sinh Trần Thanh Hương nở nụ cười tươi trước cổng trường, cho hay đã chuẩn bị kỹ cho kỳ thi và quyết tâm hoàn thành bài thi tốt nhất có thể. Nhiều phụ huynh cũng có mặt từ sớm để đưa con em đến điểm thi, gửi gắm những lời động viên trước thời khắc quan trọng.
Tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và cán bộ nhà trường cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh, phân luồng giao thông và đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.
Huỳnh Thủy
Thời tiết sáng nay tại TPHCM khá mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh bước vào kỳ thi.
Ghi nhận tại các điểm thi, nhiều thí sinh đã có mặt từ rất sớm để ổn định tâm lý, kiểm tra lại giấy tờ và chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên. Lực lượng tình nguyện viên, cán bộ coi thi và phụ huynh cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ, động viên các em trước giờ làm bài.
Đến điểm trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn) từ 6h, Ngọc Lan tỏ ra khá thoải mái, vui vẻ trò chuyện với các bạn. Nữ sinh dùng học bạ đăng ký vào một số trường đại học, không phụ thuộc nhiều vào điểm thi tốt nghiệp THPT.
“Văn không phải là thế mạnh nên em đặt mục tiêu chỉ trên 6 điểm là được. Trước khi vào phòng thi em ôm mẹ một cái để lấy tinh thần”, Lan bày tỏ.
Tại cổng trường THPT Trưng Vương, hàng trăm phụ huynh có mặt từ rạng sáng để đưa con tới điểm thi. Từ xã Bình Chánh, chị Thanh Ngọc dậy từ 5h để vượt 20km đưa con gái tới điểm thi.
“Cả đêm qua tôi lo lắng, bồn chồn, sợ hôm nay trời đổ mưa khiến con dễ bị ốm. May mắn, nay thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Tôi đứng chờ ngoài cổng chứ chưa vội về vì sợ con gặp sự cố gì thì không phản ứng kịp”, chị Ngọc bày tỏ.
Tại TPHCM, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM có quy mô dân số khoảng 14 triệu người. Năm nay, thành phố ghi nhận 142.899 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, cao nhất cả nước.
Sở GD&ĐT TPHCM bố trí 246 điểm thi với hơn 6.000 phòng thi, phân bố tại ba khu vực: TPHCM cũ có 188 điểm thi, Bình Dương cũ có 30 điểm thi và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 28 điểm thi. Thành phố cũng bố trí riêng một điểm thi tại đặc khu Côn Đảo.
Do quy mô kỳ thi lớn, đề thi năm nay sẽ được vận chuyển đến các điểm thi trước một ngày, thay vì vào sáng ngày thi như trước đây. Với đặc khu Côn Đảo, đề thi và bài thi được vận chuyển bằng đường hàng không.
TPHCM sẽ chọn ngẫu nhiên 10 điểm thi ở ba khu vực để triển khai máy quét an ninh cầm tay, với cả hai ngày thi. Khâu quét kiểm tra sẽ do công an thành phố đảm nhận. Hầu hết điểm thi này có nhiều thí sinh tự do. Quá trình thực hiện, lực lượng chức năng sẽ tạo không khí thoải mái, tránh gây tâm lý lo lắng cho thí sinh.
Sáng 11/6, trước giờ diễn ra buổi thi đầu tiên Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, cùng lãnh đạo các sở ngành, đã đến kiểm công tác tổ chức kỳ thi tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán). Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chúc các sĩ tử tự tin và thực hiện tốt các môn thi trong kỳ thi quan trọng này.
Anh Nhàn - Nguyễn Dũng
Sáng 11/6, hơn 42.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào ngày thi đầu tiên, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Thái Hòa, ngay từ sáng sớm, các đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã có mặt để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh; hướng dẫn sơ đồ phòng thi, hỗ trợ nước uống miễn phí, phối hợp đảm bảo trật tự và an toàn giao thông khu vực cổng trường.
Năm nay, tỉnh Nghệ An có 42.129 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 2.235 thí sinh tự do. Qua tổng hợp, ngoài 2 môn Toán và Ngữ văn, khá nhiều thí sinh chọn môn xã hội là môn tự chọn. Trong đó, Lịch sử là môn có số lượng thí sinh dự thi đông nhất với 20.704 em; kế đó là Địa lý 18.068 em, Kinh tế Pháp luật 12.241 em.
Với các môn tự nhiên, Vật lý có 11.068 thí sinh đăng ký dự thi, Hóa học có 8.949 em, Sinh học 2.994 em và Ngoại ngữ là 7.846 em. Ngoài ra, các thí sinh còn đăng ký tự chọn môn Tin học, Công nghệ công nghiệp và Công nghệ nông nghiệp.
Với hơn 42.000 thí sinh dự thi, Nghệ An đã bố trí tại 71 điểm thi với 1.820 phòng thi. Toàn tỉnh huy động hơn 4.300 giáo viên làm giám thị và huy động gần 2.000 người làm công tác phục vụ tại các điểm thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Công tác tiếp sức mùa thi được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An lên kế hoạch từ sớm. Theo đó, có 210 đội hình tiếp sức mùa thi được thành lập với hơn 2.200 đoàn viên thanh niên ở các xã, phường, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tham gia.
Các đội tình nguyện sẽ phối hợp chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tặng nước uống, suất ăn; tổ chức đội hình xe ôm miễn phí… để hỗ trợ, động viên các em.
Thu Hiền
Sáng 11/6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, gần 18.600 thí sinh tại Hà Tĩnh bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Toàn tỉnh bố trí 35 điểm thi chính thức với 797 phòng thi và 70 phòng chờ. Hơn 2.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia công tác tổ chức kỳ thi.
Đúng 7 giờ 35 phút, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi với thời gian làm bài 120 phút theo hình thức tự luận.
Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi.
Lực lượng công an, thanh tra, y tế và các đơn vị liên quan cũng được bố trí đầy đủ tại các điểm thi nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo tăng cường phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao, tất cả 35 điểm thi trên địa bàn tỉnh đều được trang bị máy quét an ninh cầm tay để kiểm tra, rà soát các thiết bị điện tử trước khi thí sinh vào phòng thi.
Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Trường THPT Lý Tự Trọng từ sáng sớm, lực lượng công an và cán bộ làm nhiệm vụ đã có mặt trước cổng trường để thực hiện công tác kiểm tra an ninh.
Các thí sinh được hướng dẫn sắp xếp tư trang, đồng thời rà soát bằng máy quét an ninh nhằm phát hiện các thiết bị điện tử không được phép mang vào phòng thi.
Trong quá trình kiểm tra, một số thí sinh được nhắc nhở để lại túi xách bên ngoài khu vực thi; các thiết bị như đồng hồ điện tử có chức năng lưu trữ dữ liệu, kết nối thông minh cũng được yêu cầu loại bỏ theo đúng quy chế.
Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh, các đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi cũng được bố trí tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Hoài Nam
Sáng sớm 11/6, khoảng 57.000 thí sinh Hải Phòng tới các điểm thi dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Tại điểm trường THPT Lê Quý Đôn (phường Hải An, TP Hải Phòng) các em học sinh đến làm thủ tục vào phòng thi sớm. Phía ngoài, hàng chục cán bộ công an cơ sở hỗ trợ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự từ cổng trường đến các phòng thi. Khoảng 30 em học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn được huy động tham gia đội hình tình nguyện hỗ trợ thí sinh.
Nhiều giáo viên chủ nhiệm các Trường THPT trên địa bàn phường Hải An tới điểm thi điểm danh các em học sinh và hỗ trợ kiểm tra đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân trước khi các em bước vào phòng thi.
Theo Sở GD&ĐT Hải Phòng, năm nay toàn thành phố có 57.158 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó 55.518 thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp, 1.640 thí sinh đăng ký dự thi phục vụ tuyển sinh.
Thành phố bố trí 106 điểm thi với 2.440 phòng thi chính thức, 106 phòng thi dự phòng và 138 phòng chờ. Chiều 10/6, hơn 57.100 thí sinh đã tới các điểm trường để làm thủ tục thi.
Nguyễn Hoàn
Sáng 11/6, gần 21.000 sĩ tử Quảng Ninh đến 39 điểm thi để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong tại điểm thi Trường THPT Hòn Gai và THPT Chuyên Hạ Long, an ninh được thắt chặt tại khu vực cổng và trong khuôn viên khu vực thi.
Phía ngoài cổng rất đông tổ phụ huynh và lực lượng thanh niên tình nguyên có mặt sẵn sàng tham gia hỗ trợ các sĩ tử khi cần thiết. Các đội đưa đón lưu động sẵn sàng phương tiện hỗ trợ đưa đón thí sinh ở xa hoặc đi thi muộn.
Theo báo cáo của Hội đồng thi Sở GDĐT Quảng Ninh, chiều ngày 10/6 số thí sinh đến làm thủ tục thi là 20.584, tỷ lệ đạt 99,01.
Quốc Nam
Sáng sớm, tại trung tâm TP Cần Thơ mưa to gần nửa giờ, tuy nhiên đến khoảng 6h trời tạnh, thuận lợi cho thí sinh vào điểm thi an toàn.
Ghi nhận của phóng viên, tại điểm thi trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tân An, TP Cần Thơ), khoảng 6h, sau khi cơn mưa to dứt hạt, nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi để chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Khu vực cổng trường đã trở nên nhộn nhịp, những gương mặt học trò xen lẫn sự hồi hộp và quyết tâm trước kỳ thi. Bên ngoài phụ huynh cũng không kém phần lo lắng, nhìn vào bên trong trường. Lực lượng tình nguyện viên, an ninh nhiệt tình hỗ trợ, tiếp sức các em tự tin bước vào phòng thi.
Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, toàn thành phố có 34.228 thí sinh đăng ký dự thi; bố trí 80 điểm thi chính thức, 1.515 phòng thi, 33 phòng chờ và 80 điểm thi dự phòng. Tất cả các điểm thi đều đảm bảo là khu vực biệt lập, an toàn và thuận tiện giao thông.
HÒA HỘI
Tại điểm thi trường Cao đẳng Thái Nguyên, từ rất sớm các lực lượng chức năng đã có mặt để hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn kỳ thi. Đặc biệt, hàng trăm sinh viên có mặt từ rất sớm để hỗ trợ các thí sinh.
Trao đổi với Tiền Phong, Tỉnh đoàn Thái Nguyên cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 toàn tỉnh có 165 đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện với 4.950 tình nguyện viên đã được thành lập và triển khai hoạt động tại 47 điểm thi. Các đội hình đã hỗ trợ, hướng dẫn trên 22.000 lượt thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
Bên cạnh đó, chương trình đã hỗ trợ hơn 2.000 suất ăn và 200 chỗ ở miễn phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở xa điểm thi cùng người nhà thí sinh. Hơn 10.000 chai nước uống, 4.700 bộ dụng cụ học tập cùng nhiều vật dụng thiết yếu như áo mưa, quạt cầm tay đã được trao tận tay các thí sinh tại các điểm thi.
Các đội hình thanh niên tình nguyện cũng tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh tại khu vực thi. Nhiều mô hình hỗ trợ hiệu quả như xe ôm miễn phí, trông giữ đồ miễn phí tiếp tục được duy trì, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh yên tâm dự thi.
Thanh Hiếu
Sáng nay, hơn 35.000 thí sinh tại Đà Nẵng bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi Tốt nghiệp THPT.
Tại điểm thi THPT Nguyễn Hiền, các thí sinh đến khá sớm, từ cổng, các tình nguyện viên, bảo vệ nhắc nhở các TS chỉ được đưa những vật dụng đúng quy định vào trong.
Nhiều thí sinh mang chai nước còn nhãn mác được nhắc nhở xé ra trước khi đưa vào phòng thi.
THANH HIỀN
Thời tiết Hà Nội sáng nay khá mát mẻ, tạo thuận lợi cho hơn 129.000 thí sinh đến điểm thi.
Tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, thí sinh được "tiếp sức", động viên tinh thần bởi lực lượng thanh niên tình nguyện đến từ các trường ĐH. Sĩ tử được nhận lời chúc: "thi tốt", "đạt điểm 9 Văn" hay được "nhả vía đạt điểm cao"...
Phí Minh Triết, sinh viên ĐH Phenikaa (Hà Nội) cho biết, chiều qua, trong buổi làm thủ tục dự thi, một thí sinh thi tại điểm THCS (phường Dương Nội) nhưng đến nhầm điểm thi THPT Lê Quý Đôn (phường Hà Đông) cách nhau 8 cây số.
Lực lượng thanh niên tình nguyện có "xe ôm miễn phí" nên đã cử một bạn chở thí sinh đến điểm thi đúng.
Nguyễn Hà
Sáng 11/6, trước giờ thi môn đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã tới động viên thí sinh, các cán bộ làm thi, thăm hỏi phụ huynh và các lực lượng hỗ trợ tại điểm thi Trường THPT Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
Nghiêm Huê
Sáng 11/6, cùng với hàng triệu thí sinh trên cả nước, hơn 42.800 thí sinh Thanh Hóa chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, không khí trước giờ làm bài diễn ra sôi nổi nhưng vẫn bảo đảm nghiêm túc, an toàn.
Những gương mặt rạng rỡ, đầy quyết tâm của các sĩ tử cùng sự đồng hành của phụ huynh, lực lượng thanh niên tình nguyện và các lực lượng chức năng đã tạo nên bức tranh đầy cảm xúc trong ngày thi đầu tiên.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Thanh Hóa ghi nhận số lượng thí sinh tăng cao so với năm trước. Theo Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, toàn tỉnh có 42.867 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 1.290 thí sinh so với kỳ thi năm 2025. Trong đó, khối THPT có 36.727 thí sinh và khối giáo dục thường xuyên có 6.140 thí sinh.
Đáng chú ý, số lượng thí sinh tự do tham gia kỳ thi năm nay lên tới 2.240 em, gồm 2.118 thí sinh hệ THPT và 122 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Đây là những thí sinh đã hoàn thành chương trình học ở các năm trước, tham gia kỳ thi với mong muốn nâng cao kết quả xét tuyển hoặc hoàn thành mục tiêu học tập của mình.
Tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 83 điểm thi với 1.865 phòng thi chính thức, 83 phòng thi dự phòng và 99 phòng chờ. Khoảng 7.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các lực lượng phối hợp được huy động tham gia công tác coi thi, phục vụ và bảo đảm các điều kiện cho kỳ thi diễn ra thuận lợi.
Phạm Trường
Duy Phạm
Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Gia Lai có 3 thí sinh bất ngờ phải nhập viện điều trị do bệnh tim bẩm sinh và tai nạn giao thông.
Trong buổi làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế thi vào chiều 10/6, có 423 thí sinh vắng mặt.
Sáng 11/6, khi mặt trời vừa lên, nhiều thí sinh tại Bắc Ninh đã có mặt tại các điểm thi để chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tại điểm thi Trường THPT Hoàng Quốc Việt (phường Vũ Ninh), từ 6 giờ sáng, khu vực cổng trường đã trở nên nhộn nhịp. Những gương mặt học trò xen lẫn sự hồi hộp và quyết tâm trước kỳ thi. Lô Thị Quỳnh, học sinh Trường Phổ thông liên cấp Lương Thế Vinh (xã Tam Đa), cho biết em đã chuẩn bị kỹ kiến thức và khá tự tin trước giờ làm bài.
“Em đã ôn tập rất kỹ trong thời gian qua nên tâm lý khá thoải mái. Em hy vọng sẽ làm tốt bài thi của mình”, Quỳnh chia sẻ.
Cùng chung tâm trạng tự tin, Nguyễn Như Hà Anh, học sinh Trường THPT Hoàng Quốc Việt, cho biết môn Ngữ văn là môn học em yêu thích và có kết quả tốt nhất.
“Đây là môn em tự tin nhất trong tất cả các môn. Em kỳ vọng sẽ đạt khoảng 9 điểm. Bố mẹ lo tắc đường nên đưa em đến điểm thi từ rất sớm”, Hà Anh nói.
Trong khi đó, Nguyễn Thị Hải Anh không giấu được sự háo hức khi chờ đón đề thi Ngữ văn. “Em rất mong được xem đề Văn năm nay. Đây cũng là môn em tự tin nhất nên em khá thoải mái trước giờ thi”, Hải Anh chia sẻ.
Không chỉ có sự đồng hành của gia đình, các sĩ tử còn nhận được sự tiếp sức từ lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện. Tại điểm thi Trường THPT Hoàng Quốc Việt, anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên thí sinh và các đội hình thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ hỗ trợ.
Theo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay được triển khai với gần 100 đội hình tình nguyện, huy động khoảng 4.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đội hình có mặt tại các điểm thi để hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ phụ huynh, phân luồng giao thông và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần giúp kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.
Nguyễn Thắng
Đến thăm và làm việc tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai (Hà Nội), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn gặp gỡ, động viên các thí sinh đang làm thủ tục dự thi. Bộ trưởng ân cần chúc các em giữ bình tĩnh, tự tin, không tự tạo áp lực cho bản thân để hoàn thành tốt nhất bài thi.
Người đứng đầu ngành Giáo dục khẳng định, điều toàn ngành đặc biệt quan tâm là bảo đảm mọi thí sinh đều đến điểm thi đúng giờ, tuyệt đối không để các em ở vùng sâu vùng xa hoặc gặp khó khăn về đi lại bị bỏ lại phía sau.
Theo Bộ GD&ĐT, môn Ngữ văn có hơn 1.208.000 thí sinh đăng ký dự thi. Đây là môn thi tự luận, có thời gian làm bài kéo dài 120 phút.
Sau khi thí sinh hoàn thành kỳ thi, các địa phương chấm thi từ ngày 13 - 30/6 và kết quả thi công bố vào 8 giờ sáng ngày 1/7.
Năm 2025 là năm đầu tiên đề thi Ngữ văn Tốt nghiệp THPT sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.
Do đó, thí sinh khó có thể đồn đoán đề thi ra nội dung nào trong sách giáo khoa như những năm trước.
Đề thi sẽ gồm 2 phần Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm).
Hà Linh
Theo lịch, sáng nay thí sinh có mặt tại điểm thi từ sớm để gửi đồ đạc, tư trang cá nhân vào khu vực riêng cách xa phòng thi ít nhất 25 mét. Sau đó, thí sinh mới về phòng thi làm thủ tục trước giờ thi.
Đúng 7 giờ 30 phút, các giám thị phát đề thi cho thí sinh. Mỗi em có 5 phút để kiểm tra tình trạng đề rách, mờ, thiếu trang, nhòe chữ... để báo cáo giám thị xử lý. Sau 5 phút, bắt đầu tính thời gian làm bài. Như vậy, 9 giờ 35 phút sáng, thí sinh sẽ hoàn thành bài thi đầu tiên.
Trước giờ làm bài thi, giám thị sẽ sử dụng bảng ảnh phòng thi để đối chiếu, nhận diện thí sinh, kiểm tra giấy tờ tuỳ thân và hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định.
Thí sinh cũng được nhắc nhở đồng thời kiểm tra các vật dụng mang vào phòng thi.
Trường hợp thí sinh không mang giấy tờ tuỳ thân, giám thị cho thí sinh viết cam kết để dự thi.
Sau khi nhận đề thi, tại phòng thi, thí sinh sẽ được giám thị cho chứng kiến và kiểm tra tình trạng niêm phong của các túi đề thi để thấy cả mặt trước và mặt sau còn nguyên nhãn niêm phong.
Cách phát đề cũng được quy định cụ thể. Giám thị sẽ phát đề thi cho từng thí sinh theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ phải sang trái (tính từ bàn giáo viên nhìn xuống).