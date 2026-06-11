Hà Tĩnh dùng máy quét an ninh chặn gian lận thi cử

TPO - Để phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, tất cả 35 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Tĩnh đều được trang bị máy quét an ninh cầm tay. Việc kiểm tra được thực hiện ngay từ cổng điểm thi trước khi thí sinh vào khu vực làm bài.

Sáng 11/6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, gần 18.600 thí sinh tại Hà Tĩnh bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Toàn tỉnh bố trí 35 điểm thi chính thức với 797 phòng thi, 70 phòng chờ; hơn 2.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động phục vụ kỳ thi. Đúng 7 giờ 35 phút, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi, với thời gian làm bài 120 phút.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ công tác tổ chức thi. Lực lượng công an, y tế, thanh tra và các đơn vị liên quan được bố trí tại các điểm thi nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Tại điểm Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, thí sinh được kiểm tra bằng máy quét cầm tay trước khi hoàn tất thủ tục vào phòng thi.

Điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi năm nay là việc tăng cường các biện pháp phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh đều được trang bị máy dò kim loại cầm tay để kiểm tra, phát hiện các thiết bị điện tử không được phép mang vào khu vực thi.

Ghi nhận tại một số điểm thi như Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Trường THPT Lý Tự Trọng, từ sáng sớm, lực lượng công an và cán bộ làm nhiệm vụ đã có mặt để triển khai công tác đảm bảo an ninh. Trước khi vào khu vực thi, các thí sinh được kiểm tra bằng máy dò cầm tay nhằm phát hiện các thiết bị điện tử, thiết bị thu phát tín hiệu hoặc vật dụng bị cấm theo quy chế thi.

Lực lượng làm nhiệm vụ sử dụng máy quét an ninh kiểm tra thí sinh trước khi vào khu vực thi.



Cán bộ làm nhiệm vụ rà soát các thiết bị điện tử trên người thí sinh bằng máy quét an ninh.

Việc sử dụng máy quét an ninh là điểm mới trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Tĩnh.

Thí sinh phối hợp kiểm tra an ninh trước giờ làm bài.

Nhiều thí sinh cho biết đây là lần đầu tiên được kiểm tra bằng máy dò cầm tay trước khi vào phòng thi nên ban đầu còn khá bỡ ngỡ. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ coi thi và lực lượng công an hướng dẫn, việc kiểm tra diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, không ảnh hưởng đến thời gian làm thủ tục dự thi của các em.

Trong quá trình kiểm tra, một số thí sinh được nhắc nhở gửi lại túi xách, điện thoại di động, đồng hồ thông minh và các thiết bị điện tử có khả năng lưu trữ, thu phát thông tin bên ngoài khu vực thi theo đúng quy chế. Nhiều em cho rằng việc tăng cường kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng giúp nâng cao tính công bằng, minh bạch của kỳ thi, đồng thời tạo tâm lý yên tâm cho các thí sinh khi bước vào phòng thi.

Theo cán bộ làm nhiệm vụ, máy dò được sử dụng để quét phía trước, phía sau và hai bên người thí sinh. Khi phát hiện vật thể kim loại hoặc thiết bị điện tử, máy sẽ phát tín hiệu cảnh báo để lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định, góp phần ngăn chặn nguy cơ gian lận bằng công nghệ cao ngay từ cổng điểm thi.