Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chi tiết đề thi Ngữ văn, nhận xét, giải đề sớm nhất

Hà Linh

TPO - Đúng 9 giờ 35 phút sáng nay (11/6), thí sinh trên toàn quốc hoàn thành bài thi Ngữ văn, kết thúc môn thi đầu tiên Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026.

ngu-van-3848.jpg
ngu-van-2.jpg

Đề thi Ngữ văn năm nay vẫn gồm 2 phần: Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm).
Đề không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa nên trước đó, thí sinh khó có thể đoán đề như những năm trước.

Hoàng Anh dự thi tại điểm Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) cho biết, ngoài hai môn bắt buộc, em kết hợp với Vật lý và Hoá học để lấy điểm xét tuyển vào ĐH.

Nữ sinh hi vọng đề thi sẽ vào phần thơ. Những ngày qua, Hoàng Anh ôn tập lại tất cả các dạng bài đồng thời nắm bắt các vấn đề thời sự, vấn đề "nóng" được giới trẻ quan tâm.

de-ngu-van.jpg
9 giờ 35 phút sáng nay, thí sinh trên toàn quốc hoàn thành bài thi Ngữ văn. (ảnh: Duy Phạm)

Báo Tiền Phong cập nhật giải đề:

I, Phần Đọc Hiểu:

giai-de1.jpg
giai-de.jpg
giai-de-3.jpg

II, Phần viết (6 điểm)

giai-de-4.jpg
1.jpg
2.jpg
4.jpg
5.jpg

Dự đoán nhiều thí sinh đạt 7,5 – 8 điểm

Kết thúc môn thi Ngữ văn, nhiều thí sinh rạng rỡ rời phòng thi và đánh giá đề có cấu trúc ổn định, bám sát hơi thở thời đại và đặc biệt là "chạm" đến giới trẻ.

Thí sinh Phạm Hồng Minh, Trường THPT Quang Trung (Hà Nội) cho rằng, đề khá gần gũi khi đề cập đến những vấn đề người trẻ quan tâm hiện nay. Yêu cầu viết nghị luận 200 chữ trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam” rất hợp thời đại đồng thời khiến người trẻ phải trăn trở.

Kỳ thi này, Hồng Minh thi thêm 2 môn tự chọn là Hoá, Sinh để lấy điểm xét tuyển vào ngành Y. Riêng Ngữ văn, nữ sinh dự đoán sẽ đạt điểm 8.

Thí sinh Mai Phạm Quỳnh Chi, học sinh Trường THCS – THPT Marie Curie Hà Nội chia sẻ, đề không gây quá nhiều bất ngờ vì bàn về lĩnh vực công nghệ đã xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông thời sự gần đây. Nữ sinh cũng cho biết phần phân tích văn khoảng 400 chữ này khá "vừa sức", dễ hiểu và không có tính chất đánh đố.

Bên cạnh đó, đề thi còn tạo nên sự thích thú lớn khi đưa các nhân vật nổi tiếng hiện nay vào bài làm.

Thí sinh Đặng Lộc Sơn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ) bày tỏ sự bất ngờ và hào hứng khi thấy sự xuất hiện của các thần tượng như: Steve Jobs, Elon Musk...

Theo Sơn, việc đưa các nhân vật nổi tiếng ngoài đời thực vào giúp đề thi trở nên sát với lý tưởng, mơ ước của giới trẻ hiện nay, không còn cảm giác khô khan hay xa rời thực tế. Hoàn thành bài thi với 5 mặt giấy, Lộc Sơn kỳ vọng sẽ đạt điểm 7.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh, giáo viên môn Ngữ Văn tại trung tâm Tuyensinh247 đánh giá, đề thi bám sát cấu trúc trong đề minh hoạ được Bộ GD&ĐT công bố trước đó nhưng vẫn có tính phân hoá cao, đánh giá được năng lực của học sinh. Các câu hỏi đi theo hệ thống thể loại, điều này giải quyết được tình trạng học thuộc lòng, học tủ đòi hỏi học sinh phải nắm chắc kiến thức về đặc trưng thể loại.

Ở phần Đọc hiểu, đề cho văn bản nghị luận “CODE VÀ CÁT - Những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới” và đặt ra 5 câu hỏi cho thí sinh trả lời.

Phần làm văn (6 điểm), trong đó Câu 1: Nước Mĩ có Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk,... với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới. Từ gợi dẫn trên, với tư cách người trẻ, anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam”?

Đây là dạng nghị luận xã hội bàn về một vấn đề xã hội làm thế nào để phát triển nhân tài hiện nay. Câu 2 là phần Nghị luận xã hội phân tích bài thơ "Những chiếc lá" của tác giả Nguyễn Đình Thi. Có thể thấy, đề thi năm nay bám sát thực tế đồng thời có tính phân loại cao.

Cô Quỳnh Anh đánh giá, đề thi không những có thể kiểm tra, đánh giá được thực lực của đại trà học sinh chương trình phổ thông mà vẫn có thể dùng cho mục tiêu xét tuyển vào các trường Đại học.

"Dự kiến phổ điểm trung bình của môn Văn năm 2026 là 7.5 - 8.5 điểm. Điểm thí sinh đạt được nhiều nhất là 7.5 - 8 điểm", cô Quỳnh Anh dự đoán.

* Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổ trưởng bộ môn Ngữ Văn, Trường THPT Hoài Đức B (Hà Nội) nhận định đề tốt nghiệp năm nay khó và phân loại thí sinh rất tốt. Phổ điểm dự đoán từ 6.0 đến 7.5.

Cô Nga nói, phần Đọc hiểu là một văn bản nghị luận khá khó và các câu hỏi ở phần nhận biết (câu 1- 2) không phải câu hỏi quen thuộc với học sinh trong quá trình ôn tập. Câu 4 là câu hỏi về mối liên hệ giữa luận đề và các luận điểm trong văn bản là câu hỏi phân loại khá tốt trình độ của thí sinh. Câu 5 rất gắn với giới trẻ trong thời hiện đại. Câu hỏi khá hay và có tính thời sự.

Về phần viết, theo cô Nga, đặt câu hỏi: "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?" không những yêu cầu thí sinh phải nhìn vào sự cố gắng rèn luyện tư duy và năng lực của bản thân mà còn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại của Giáo dục Việt Nam. Câu này là câu phân biệt thí sinh rất mạnh mẽ.

Câu 2, yêu cầu thí sinh viết bài văn nghị luận văn học 600 chữ phân tích bài thơ “ Những chiếc lá “ của Nguyễn Đình Thi. Thể loại thơ tự do ngôn từ giản dị nhưng cách thể hiện sâu sắc khá khó hiểu với học sinh có học lực trung bình. Hình ảnh chú bé vác bao tải lá khô về nhóm bếp nấu cơm chờ mẹ đi làm về thật ấm áp thể hiện vẻ đẹp nhân văn, giá trị của gia đình và giá trị của cuộc sống thông qua hình ảnh những chiếc lá.

Hà Linh
#bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT #đề thi bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT #đề thi Ngữ văn Tốt nghiệp THPT 2026 #giải đề Ngữ văn #nhận xét đề thi #phổ điểm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe