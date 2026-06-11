Chi tiết đề thi Ngữ văn, nhận xét, giải đề sớm nhất

Đề thi Ngữ văn năm nay vẫn gồm 2 phần: Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm).

Đề không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa nên trước đó, thí sinh khó có thể đoán đề như những năm trước.

Hoàng Anh dự thi tại điểm Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) cho biết, ngoài hai môn bắt buộc, em kết hợp với Vật lý và Hoá học để lấy điểm xét tuyển vào ĐH.

Nữ sinh hi vọng đề thi sẽ vào phần thơ. Những ngày qua, Hoàng Anh ôn tập lại tất cả các dạng bài đồng thời nắm bắt các vấn đề thời sự, vấn đề "nóng" được giới trẻ quan tâm.

Báo Tiền Phong cập nhật giải đề:

I, Phần Đọc Hiểu:

II, Phần viết (6 điểm)

Dự đoán nhiều thí sinh đạt 7,5 – 8 điểm

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Kết thúc môn thi Ngữ văn, nhiều thí sinh rạng rỡ rời phòng thi và đánh giá đề có cấu trúc ổn định, bám sát hơi thở thời đại và đặc biệt là "chạm" đến giới trẻ.

Thí sinh Phạm Hồng Minh, Trường THPT Quang Trung (Hà Nội) cho rằng, đề khá gần gũi khi đề cập đến những vấn đề người trẻ quan tâm hiện nay. Yêu cầu viết nghị luận 200 chữ trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam” rất hợp thời đại đồng thời khiến người trẻ phải trăn trở.

Kỳ thi này, Hồng Minh thi thêm 2 môn tự chọn là Hoá, Sinh để lấy điểm xét tuyển vào ngành Y. Riêng Ngữ văn, nữ sinh dự đoán sẽ đạt điểm 8.

Thí sinh Mai Phạm Quỳnh Chi, học sinh Trường THCS – THPT Marie Curie Hà Nội chia sẻ, đề không gây quá nhiều bất ngờ vì bàn về lĩnh vực công nghệ đã xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông thời sự gần đây. Nữ sinh cũng cho biết phần phân tích văn khoảng 400 chữ này khá "vừa sức", dễ hiểu và không có tính chất đánh đố.

Bên cạnh đó, đề thi còn tạo nên sự thích thú lớn khi đưa các nhân vật nổi tiếng hiện nay vào bài làm.

Thí sinh Đặng Lộc Sơn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ) bày tỏ sự bất ngờ và hào hứng khi thấy sự xuất hiện của các thần tượng như: Steve Jobs, Elon Musk...

Theo Sơn, việc đưa các nhân vật nổi tiếng ngoài đời thực vào giúp đề thi trở nên sát với lý tưởng, mơ ước của giới trẻ hiện nay, không còn cảm giác khô khan hay xa rời thực tế. Hoàn thành bài thi với 5 mặt giấy, Lộc Sơn kỳ vọng sẽ đạt điểm 7.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh, giáo viên môn Ngữ Văn tại trung tâm Tuyensinh247 đánh giá, đề thi bám sát cấu trúc trong đề minh hoạ được Bộ GD&ĐT công bố trước đó nhưng vẫn có tính phân hoá cao, đánh giá được năng lực của học sinh. Các câu hỏi đi theo hệ thống thể loại, điều này giải quyết được tình trạng học thuộc lòng, học tủ đòi hỏi học sinh phải nắm chắc kiến thức về đặc trưng thể loại.

Ở phần Đọc hiểu, đề cho văn bản nghị luận “CODE VÀ CÁT - Những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới” và đặt ra 5 câu hỏi cho thí sinh trả lời.

Phần làm văn (6 điểm), trong đó Câu 1: Nước Mĩ có Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk,... với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới. Từ gợi dẫn trên, với tư cách người trẻ, anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam”?

Đây là dạng nghị luận xã hội bàn về một vấn đề xã hội làm thế nào để phát triển nhân tài hiện nay. Câu 2 là phần Nghị luận xã hội phân tích bài thơ "Những chiếc lá" của tác giả Nguyễn Đình Thi. Có thể thấy, đề thi năm nay bám sát thực tế đồng thời có tính phân loại cao.

Cô Quỳnh Anh đánh giá, đề thi không những có thể kiểm tra, đánh giá được thực lực của đại trà học sinh chương trình phổ thông mà vẫn có thể dùng cho mục tiêu xét tuyển vào các trường Đại học.

"Dự kiến phổ điểm trung bình của môn Văn năm 2026 là 7.5 - 8.5 điểm. Điểm thí sinh đạt được nhiều nhất là 7.5 - 8 điểm", cô Quỳnh Anh dự đoán.

* Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổ trưởng bộ môn Ngữ Văn, Trường THPT Hoài Đức B (Hà Nội) nhận định đề tốt nghiệp năm nay khó và phân loại thí sinh rất tốt. Phổ điểm dự đoán từ 6.0 đến 7.5.

Cô Nga nói, phần Đọc hiểu là một văn bản nghị luận khá khó và các câu hỏi ở phần nhận biết (câu 1- 2) không phải câu hỏi quen thuộc với học sinh trong quá trình ôn tập. Câu 4 là câu hỏi về mối liên hệ giữa luận đề và các luận điểm trong văn bản là câu hỏi phân loại khá tốt trình độ của thí sinh. Câu 5 rất gắn với giới trẻ trong thời hiện đại. Câu hỏi khá hay và có tính thời sự.

Về phần viết, theo cô Nga, đặt câu hỏi: "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?" không những yêu cầu thí sinh phải nhìn vào sự cố gắng rèn luyện tư duy và năng lực của bản thân mà còn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại của Giáo dục Việt Nam. Câu này là câu phân biệt thí sinh rất mạnh mẽ.

Câu 2, yêu cầu thí sinh viết bài văn nghị luận văn học 600 chữ phân tích bài thơ “ Những chiếc lá “ của Nguyễn Đình Thi. Thể loại thơ tự do ngôn từ giản dị nhưng cách thể hiện sâu sắc khá khó hiểu với học sinh có học lực trung bình. Hình ảnh chú bé vác bao tải lá khô về nhóm bếp nấu cơm chờ mẹ đi làm về thật ấm áp thể hiện vẻ đẹp nhân văn, giá trị của gia đình và giá trị của cuộc sống thông qua hình ảnh những chiếc lá.