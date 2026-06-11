Học Dược tại HUTECH: Vững chuyên môn, chắc tay nghề, nhận học bổng 30% học phí toàn khoá

Khi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ngày càng phát triển, ngành Dược mở ra nhiều hướng đi cho những bạn trẻ yêu thích nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm và tư vấn sử dụng thuốc.

Để theo đuổi lĩnh vực này, người học cần được trang bị nền tảng khoa học vững chắc, rèn kỹ năng thực hành chuẩn xác và sớm tiếp cận các môi trường nghề nghiệp đặc thù của ngành Dược. Tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), ngành Dược học được đào tạo theo hướng chú trọng thực hành, giúp sinh viên làm quen với quy trình bào chế, kiểm nghiệm, quản lý và tư vấn sử dụng thuốc đúng cách.

Ngành Dược là lựa chọn phù hợp với những thí sinh yêu thích lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Rèn kỹ năng bào chế, kiểm nghiệm từ phòng lab đến doanh nghiệp

Theo đuổi ngành Dược học tại HUTECH, sinh viên được tạo điều kiện thực hành thường xuyên trong hệ thống phòng lab hiện đại, từng bước làm quen với quy trình bào chế và kiểm nghiệm dược phẩm. Trong các giờ học thực hành, các bạn trực tiếp thực hiện thao tác phối trộn, cân đo, tạo dạng thuốc để hoàn thiện những sản phẩm như viên nang, viên nén, cốm, siro uống hay thuốc nhỏ mắt.

Sinh viên cũng được tiếp cận chuỗi thiết bị mô phỏng quy trình sản xuất tại xí nghiệp dược như máy trộn chữ V, máy xát sửa hạt trục đứng, hệ thống sấy tầng sôi, máy dập viên,... Song song đó, các bạn làm quen với những thiết bị kiểm nghiệm chuyên sâu như hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC hay máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS. Việc trực tiếp thao tác, căn chỉnh thông số và quan sát thành phẩm sau từng công đoạn giúp phòng lab trở thành môi trường học nghề sinh động, gần với thực tế sản xuất.

Cơ sở vật chất hiện đại tạo điều kiện cho sinh viên thực hành từ sớm

Bên cạnh kỹ năng bào chế, năng lực kiểm nghiệm cũng được chú trọng thông qua các bước phân tích thành phần, định lượng hoạt chất và đánh giá chất lượng thành phẩm. Qua mỗi mẻ thuốc tự tay thực hiện, sinh viên Dược hiểu rõ hơn yêu cầu khắt khe của ngành về độ chính xác, sự cẩn trọng và tính kỷ luật trong từng công đoạn.

Tham quan doanh nghiệp giúp người học tiếp cận môi trường làm việc trực quan

Hành trình học nghề còn được mở rộng qua các chuyến PharmaCom Tour tại nhiều doanh nghiệp đối tác uy tín như Long Châu, Pharmacity, Boston Việt Nam, Phytopharma, Labcos,... Các bạn được tham quan dây chuyền sản xuất, quan sát quy trình vận hành, tìm hiểu tiêu chuẩn kiểm định và cách doanh nghiệp kiểm soát chất lượng trong từng khâu. Những trải nghiệm thực địa giúp người học hình dung rõ hơn các hướng đi nghề nghiệp của ngành Dược, từ nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm đến tư vấn sử dụng thuốc và phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Học phí ổn định, học bổng đến 30% học phí toàn khoá tiếp sức cho thí sinh ngành Dược

Đối với khóa tuyển sinh 2026, HUTECH áp dụng chính sách học phí ổn định toàn khóa cho tất cả các ngành đào tạo. Mức học phí được công bố ngay từ đầu khóa và cam kết không tăng trong thời gian đào tạo theo chương trình chuẩn, giúp phụ huynh, thí sinh chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn.

Đặc biệt, đồng hành cùng thí sinh lựa chọn lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, HUTECH tặng học bổng 30% học phí toàn khóa cho thí sinh đăng ký học bổng trước ngày 30/6 và trúng tuyển các ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Ngành Dược học có thời gian đào tạo 05 năm, gồm 17 đợt đóng học phí (mỗi năm có 4 đợt đóng học phí), với học phí toàn khóa 306 triệu đồng. Sau khi áp dụng học bổng 30%, học phí còn khoảng 214 triệu đồng/toàn khóa, tương đương khoảng 12,6 triệu đồng/đợt.

Thí sinh trúng tuyển ngành Dược học HUTECH được nhận học bổng trị giá 30% học phí toàn khóa

Mức học phí này đã bao gồm học phí các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, học vượt, đồng thời được giữ ổn định trong toàn bộ thời gian đào tạo theo chương trình chuẩn của Nhà trường.

Bên cạnh đó, nhằm tri ân thiết thực đội ngũ nhân lực y tế đang đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, HUTECH còn áp dụng Học bổng y tế trị giá 35% học phí toàn khóa cho con, em cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế và cơ sở chăm sóc sức khỏe trên cả nước theo quy định tuyển sinh năm 2026.

Với chính sách học phí minh bạch, ổn định cùng chính sách học bổng đặc biệt áp dụng cho toàn khóa học và không kèm điều kiện duy trì kết quả học tập hằng năm, phụ huynh, thí sinh hoàn toàn có thể xác định rõ mức hỗ trợ tài chính ngay từ đầu. Đây là điểm tựa thiết thực để người học yên tâm theo đuổi ngành Dược học tại HUTECH và vững bước trên hành trình chạm đến chiếc áo blouse trắng.