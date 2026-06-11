Tình nguyện viên 'đặc biệt' tiếp sức sĩ tử Đà Nẵng

TPO - Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hiền (thành phố Đà Nẵng) sáng 11/6, có một tình nguyện viên khiến nhiều người bất ngờ khi là học sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh.

Tình nguyện viên ấy là em Gia Khanh, học sinh trường THPT Tây Thạnh (thành phố Hồ Chí Minh). Khanh cho hay trong những ngày ra Đà Nẵng nghỉ hè, Khanh có tham gia một số đội nhóm, hoạt động hè và mạnh dạn tìm hiểu, kết nối với đội tình nguyện của trường THPT Nguyễn Hiền để được cùng các bạn tiếp sức mùa thi.

Gia Khanh tại điểm thi THPT Nguyễn Hiền. Ảnh: Thanh Hiền.

Từ hôm qua đến nay, Khanh khoác áo xanh tình nguyện có mặt sớm tại điểm thi, cùng các bạn bưng nước, phát nước, hướng dẫn và chúc các anh chị thí sinh bình tĩnh vượt vũ môn, làm bài thật tốt. Với Khanh, hoạt động tình nguyện ở đâu cũng có thể làm, miễn mỗi bạn trẻ có nhiệt huyết và nghiêm túc với công việc.

"Em từng tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ nên không xa lạ với các hoạt động tình nguyện. Sáng nay tới điểm thi, em cảm nhận không khí đi thi ở Đà Nẵng vẫn nhẹ nhàng, đỡ áp lực hơn thành phố Hồ Chí Minh", Khanh nói.

Khanh chia sẻ thêm, được tham gia tiếp sức mùa thi ở Đà Nẵng là một kỷ niệm đẹp và ý nghĩa trong mùa hè cuối cùng của thời học sinh. Khanh vừa góp sức cho kỳ thi, vừa chuẩn bị tâm lý sớm vì năm sau, Khanh cũng sẽ bước vào kỳ thi trọng đại như vậy.

Sáng ngày 13/6, Khanh sẽ quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi về, Khanh cố gắng có mặt ở tất cả các buổi thi để tiếp sức cho các sĩ tử.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng bố trí 99 đội hình tình nguyện tại 99 điểm thi với hơn 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

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