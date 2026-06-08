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Giới trẻ

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Hơn 6.000 sinh viên tình nguyện TPHCM ra quân tiếp sức sĩ tử

Diệu Nhi

TPO - Hơn 6.000 sinh viên tình nguyện TPHCM sẽ đồng loạt triển khai hoạt động tại các điểm thi trên địa bàn, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM vừa phối hợp Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức Lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026 tại TPHCM. Tham dự chương trình có anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN.

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Anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM phát biểu tại Lễ ra quân.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cho biết, các tình nguyện viên đã được tập huấn đầy đủ về kỹ năng hỗ trợ thí sinh, xử lý tình huống, sơ cấp cứu cơ bản và phối hợp các lực lượng chức năng tại điểm thi nhằm bảo đảm môi trường thi an toàn, thuận lợi.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, hơn 6.000 sinh viên tình nguyện sẽ đồng loạt triển khai hoạt động hỗ trợ tại các điểm thi như: hướng dẫn thí sinh và phụ huynh; hỗ trợ sơ cấp cứu và các tình huống khẩn cấp; điều phối giao thông tại khu vực cổng trường và các nút giao thông trọng yếu; hỗ trợ trông giữ hành lý; phát tặng vật phẩm thiết yếu…

Bên cạnh đó, rất nhiều hoạt động ý nghĩa đã được chuẩn bị và tiếp sức từ sớm như: tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ tinh thần, ứng dụng công nghệ số "AI hỗ trợ kỳ thi", học bổng đến sự chuẩn bị để đồng hành cùng tân sinh viên sau kỳ thi…

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Các đội hình sinh viên tình nguyện ra quân tiếp sức sĩ tử trong kỳ thi năm nay.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, địa bàn TPHCM có 246 điểm thi. Vì vậy, ban tổ chức đặt mục tiêu bố trí lực lượng tình nguyện có mặt tại tất cả các điểm thi, nhằm bảo đảm mọi thí sinh đều được hỗ trợ kịp thời.

Theo Thành Đoàn - Hội Sinh viên TPHCM, vừa qua, hơn 25.000 lượt sinh viên đã đăng ký tham gia tiếp sức. Hơn 6.000 sinh viên đã được xét chọn và trực tiếp tham gia hỗ trợ tại các điểm thi, cùng 35 đội hình tình nguyện đến từ các trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn.

Trước đó, chương trình Tiếp sức mùa thi đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ tâm lý, chăm sóc sức khỏe mùa thi và rà soát trường hợp thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được trợ giúp.

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Hơn 6 nghìn sinh viên tình nguyện TP HCM ra quân tiếp sức sĩ tử.

Đến nay, Ban tổ chức phối hợp tổ chức 84 chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh cho hơn 45.000 học sinh tại các trường THPT trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, thành phố; phát hành 50.000 cẩm nang hướng nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng dành cho học sinh lớp 12.

Cũng tại Lễ ra quân, ông Trịnh Văn Hào - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long cho biết, chương trình năm nay tiếp tục đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội nhằm chăm lo cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức vận động được gần 10.000 áo thun, 3.500 mũ, hơn 15.000 chai nước uống, hơn 22.000 voucher suất ăn trưa, cùng hàng chục nghìn phần quà là thực phẩm, văn phòng phẩm hỗ trợ thí sinh và lực lượng tình nguyện viên.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt kỷ niệm 30 năm chương trình hỗ trợ thí sinh đi thi đại học, cao đẳng (1997 - 2026) và 25 năm chương trình mang tên “Tiếp sức mùa thi” (2001 - 2026).

Chương trình Tiếp sức mùa thi 2026 được triển khai với 3 giai đoạn chính: các hoạt động hỗ trợ trước kỳ thi (từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026); các hoạt động hỗ trợ trong kỳ thi (từ ngày 10/6 đến ngày 12/6/2026); các hoạt động hỗ trợ sau kỳ thi (từ tháng 7/2026 đến tháng 9/2026).

Diệu Nhi
#sinh viên #Tiếp sức mùa thi #TP HCM #tình nguyện #hỗ trợ thí sinh #đại học

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