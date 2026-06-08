Hiến kế gửi Đoàn: Mở đường cho thế hệ trẻ bứt phá

TP - Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, các cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên cả nước đang gửi gắm nhiều tâm huyết, kỳ vọng vào những bước chuyển mình chiến lược. Để tổ chức Đoàn thực sự là bệ phóng vững chắc, việc lấy nhu cầu thực tiễn của người trẻ làm trung tâm, thúc đẩy năng lực số, bản lĩnh văn hóa được xem là những giải pháp cốt lõi nhằm đưa thế hệ trẻ vững vàng bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Khơi dậy khát vọng vươn lên

Từng gắn bó với công tác Đoàn từ thời sinh viên, trải qua nhiều vị trí từ thủ lĩnh Đoàn cơ sở trước khi được phân công nhiệm vụ tại Tỉnh Đoàn, chị Mai Huỳnh Phương Trang, Phó Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Long bày tỏ niềm trăn trở lớn nhất hiện nay: Làm thế nào để tổ chức Đoàn tiếp tục duy trì sức hút, đồng thời thực sự đồng hành với thanh niên trong bối cảnh xã hội đang chuyển dịch và thay đổi rất nhanh chóng.

Theo chị Phương Trang, nhu cầu và mong muốn của thế hệ trẻ ngày càng trở nên đa dạng. Nếu như trước đây, thanh niên chủ yếu tìm đến tổ chức Đoàn để được hòa mình vào các phong trào hành động cách mạng, thì hiện nay, các bạn còn mong muốn nhận được sự hỗ trợ cụ thể về kiến thức, kỹ năng, cơ hội việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số và phát triển bản thân.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách đối với tổ chức Đoàn trong việc không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Phong trào muốn sống động phải lấy thanh niên làm trung tâm, lấy nhu cầu thực tiễn của chính các bạn làm cơ sở để thiết kế và xây dựng hoạt động.

Chị Trang bày tỏ tâm đắc khi Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn XIII đề xuất triển khai phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”. “Đây là một định hướng mang tính chiến lược, rất đúng đắn và kịp thời. Phong trào này định hình rõ nét vai trò của người trẻ với tư cách là lực lượng đi đầu trong những lĩnh vực mang tính quyết định đến tương lai của đất nước”, chị nói.

Chị Trang cho rằng, việc tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết để thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nội dung tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp sẽ khơi dậy tinh thần làm giàu chính đáng; tiên phong hội nhập quốc tế giúp người trẻ nâng cao bản lĩnh và tri thức toàn cầu. Song hành với đó, tiên phong trong tình nguyện vì cộng đồng tiếp tục làm lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, và tiên phong bảo vệ Tổ quốc sẽ xây dựng nên một thế hệ trẻ vừa có khát vọng phát triển, vừa có ý thức bảo vệ an ninh trật tự.

“Tôi kỳ vọng phong trào này sẽ được triển khai một cách sâu rộng, thực chất khi đi vào đời sống. Kỳ vọng lớn nhất là tổ chức Đoàn - Hội sẽ tạo dựng được môi trường thuận lợi để mỗi đoàn viên, thanh niên dù đang học tập, lao động, sản xuất hay công tác ở bất kỳ lĩnh vực nào đều có thể tìm thấy vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trong dòng chảy phát triển chung. Qua đó, phong trào không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà sẽ trở thành động lực mạnh mẽ khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo điều kiện cho thanh niên phát huy tối đa năng lực, sở trường để cùng chung tay giải quyết những bài toán thực tiễn của địa phương và đất nước trong kỷ nguyên mới”, chị Trang nói.

Làm chủ công nghệ

Dưới góc độ là thủ lĩnh sinh viên đại diện cho hàng nghìn người trẻ tại Trường Đại học Phương Đông, anh Kiều Quang Đại - Chủ tịch Hội Sinh viên nhà trường bày tỏ tinh thần hứng khởi và trách nhiệm khi hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đặt niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào một “kỷ nguyên mới” - kỷ nguyên của số hóa, hội nhập sâu rộng và vươn mình của dân tộc, anh Đại tin tưởng rằng Đại hội lần này sẽ thực sự trở thành trọng tâm kích hoạt năng lượng đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ.

Để đáp ứng yêu cầu của thời đại, thủ lĩnh sinh viên Trường Đại học Phương Đông kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ mang đến những luồng gió đổi mới mang tính chiến lược trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là việc chuyển đổi số toàn diện. Theo đó, các phong trào cần ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và phát triển các nền tảng số để sinh viên có thể tiếp cận cơ hội học tập, việc làm, hoạt động tình nguyện chỉ bằng một cú chạm. Sự đổi mới của Đại hội chính là điểm tựa để tổ chức Hội Sinh viên tại các trường đại học tự tin chuyển mình, sẵn sàng tinh thần chủ động, sáng tạo để đưa nghị quyết đi nhanh nhất vào đời sống học đường.

Người trẻ là lực lượng tiên phong làm chủ khoa học công nghệ

Anh Kiều Quang Đại cũng nhấn mạnh đến yếu tố nội lực của mỗi cá nhân và vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn - Hội. Anh cho rằng, để không bị tụt hậu và có thể dẫn dắt cuộc chơi công nghệ, người trẻ phải tự trang bị năng lực thực tế. Điều này đòi hỏi các bạn trẻ phải nắm vững kiến thức nền tảng, vận dụng tốt kiến thức liên ngành, có tư duy đổi mới, khả năng tự học, thích ứng nhanh, và đặc biệt là kỹ năng khai thác, cộng tác với AI.

Trong hành trình đó, tổ chức Đoàn - Hội đóng vai trò là “bệ phóng” và “cầu nối”, là người chuẩn bị “mảnh đất” và “tưới nước” cho thế hệ trẻ. Để đồng hành một cách thực chất, Đoàn cần chủ động thay đổi phương thức hỗ trợ thông qua việc số hóa các thủ tục, tạo môi trường thuận lợi và xây dựng các quỹ đổi mới sáng tạo để hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp thành công trong bối cảnh mới.

Tiên phong hội nhập quốc tế, tự tin định vị giá trị Việt

Bạn Hà Quang Hùng Sơn, sinh viên năm thứ tư, ngành Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, thế hệ trẻ ngày nay lớn lên trong môi trường số, có khả năng tiếp cận thông tin nhanh nhạy, tư duy cởi mở và tinh thần dám nghĩ, dám làm.

“Điểm đặc trưng nhất của người trẻ hiện nay chính là sự kết hợp hài hòa giữa khát vọng vươn tầm thế giới và ý thức sâu sắc về việc giữ gìn bản sắc dân tộc; họ không chỉ muốn “bước ra thế giới” mà còn khát khao mang hai tiếng Việt Nam theo cùng”, Sơn nói. Tuy nhiên, theo Sơn, hành trình này không trải đầy hoa hồng khi người trẻ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh toàn cầu gay gắt, cùng sự chênh lệch về kỹ năng ngoại ngữ và năng lực thực hành giữa các vùng miền. Vì vậy, bên cạnh nhiệt huyết, người trẻ rất cần một bản lĩnh tự cường cùng nền tảng kiến thức vững vàng để tiến bước có định hướng.

Trải nghiệm thực tế từ các chương trình giao lưu quốc tế lớn như JENESYS 2023 tại Nhật Bản, giao lưu tại Hàn Quốc năm 2025 và gần đây nhất là Hành trình đỏ 2026 tại Trung Quốc đã giúp Hùng Sơn đúc kết bài học đắt giá: Tiên phong hội nhập không đơn thuần là giỏi ngoại ngữ hay am hiểu xu hướng, mà là khả năng tự tin định vị giá trị Việt Nam trên sân chơi toàn cầu.

Để hiện thực hóa điều đó, Sơn cho rằng mỗi cá nhân cần tự trang bị ba nền tảng cốt lõi. Đầu tiên là «ngoại ngữ thực chiến», có khả năng ứng dụng thực tế trong đàm phán, thuyết trình và giao tiếp liên văn hóa thay vì chỉ dừng lại ở điểm số. Tiếp theo là chuyên môn bắt nhịp với các tiêu chuẩn quốc tế. Sơn đang theo đuổi chứng chỉ ACCA với mục tiêu làm việc tại các hãng kiểm toán lớn (Big4), bởi những chứng chỉ và chuẩn mực nghề nghiệp này chính là «ngôn ngữ chung» giúp lao động ngành tài chính làm việc xuyên biên giới một cách bình đẳng.

“Tiên phong là khi người trẻ dám nhận những việc mới, việc khó trên các lĩnh vực, đặc biệt là khoa học, công nghệ và tổ chức Đoàn dám trao cho họ những cơ chế, nguồn lực mạnh mẽ nhất để thực hiện. Có như vậy, mới thực sự tạo ra những hạt nhân tiên phong đưa đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới”. Kiều Quang Đại, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Phương Đông

Yếu tố cuối cùng và vô cùng quan trọng chính là bản sắc văn hóa. Từ những kỷ niệm diện áo dài biểu diễn nghệ thuật tại Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến việc giới thiệu văn hóa Việt tại các trường đại học Trung Quốc trong Hành trình đỏ 2026, Sơn nhận ra bản sắc dân tộc chính là “thương hiệu cá nhân” mạnh mẽ và khác biệt nhất của người trẻ Việt.

Gửi gắm kỳ vọng vào Đại hội Đoàn XIII, Hà Quang Hùng Sơn mong muốn Đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò là “bệ phóng” vững chắc, hành động sát sao và quyết liệt hơn từ cấp cơ sở. Tổ chức Đoàn cần tạo điều kiện, đồng hành chặt chẽ với học sinh, sinh viên trong việc tổ chức và tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, học thuật mang tầm vóc quốc tế. Đây không chỉ là giảng đường thực tế để người trẻ rèn luyện năng lực, xây dựng hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế, mà còn là phương thức để khẩu hiệu “Tiên phong hội nhập quốc tế” được thực thi một cách thực chất và hiệu quả nhất.