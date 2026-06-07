Tuổi trẻ Hải Phòng ra quân tình nguyện hè 2026

TPO - Sáng 7/6, Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và ngày hội thanh niên công nhân vui khỏe năm 2026.

Dự buổi lễ có anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, ông Lê Ngọc Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cùng 1.200 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thành phố.

Phát biểu khai mạc lễ ra quân, chị Nguyễn Thị Thủy – Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng cho biết, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay được triển khai với chủ đề “đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, được cụ thể hóa nội dung theo từng tuyến, gồm chương trình “tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch: tình nguyện mùa hè xanh, tình nguyện hoa phượng, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh.

Chị Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026.

Chị Nguyễn Thị Thủy nhấn mạnh, chiến dịch năm nay được thực hiện có bước biến về tư duy và phương thức tổ chức. Từ trọng tâm về số lượng sang nâng cao chất lượng, từ hoạt động mang tính hỗ trợ ngắn hạn sang tạo dựng các giá trị bền vững, từ cách làm phong trào sang tiếp cận theo hướng quản trị chương trình, dự án gắn với nhu cầu thực tiễn tại địa phương.

Thành Đoàn xác lập 10 chỉ tiêu trọng điểm cùng 18 hoạt động cấp thành phố, tập trung các nhóm nội dung: Tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh xã hội…

Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng và tham gia chiến dịch bằng những công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả. Mỗi đoàn viên hãy phát huy sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên Hải Phòng năng động, trách nhiệm, tiên phong xây dựng thành phố cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu tại buổi ra quân, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng gợi mở 5 nhóm nội dung để tuổi trẻ thành phố bám sát triển khai để đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong thời gian tới.

Trọng tâm, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững; vừa huy động được khí thế sôi nổi của thanh niên, vừa tạo ra kết quả cụ thể, đo đếm được tại cơ sở.

Ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026.

Đặc biệt quan tâm tới công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Trong đó, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết trong dịp hè.

Tạo môi trường sinh hoạt hè lành mạnh, an toàn cho thanh thiếu nhi. Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa nguy cơ tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy và các chất gây nghiện khác.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong triển khai xây dựng một số mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa. Tổ chức các hoạt động rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập cho thanh thiếu nhi trong dịp hè theo hướng thực hành, trải nghiệm, thiết thực. Qua đó, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống và cống hiến.

Một số hoạt động nổi bật trong ngày ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026 tại Hải Phòng:

Các đại biểu bấm nút phát động chiến dịch thanh niên Hải Phòng tình nguyện hè và ngày hội thanh niên công nhân vui khỏe 2026.

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm OCOP nông sản, các sản phẩm tiêu biểu của thanh niên thành phố.

Chị Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Thành Đoàn và đoàn công tác triển khai các hoạt động hưởng ứng. Trong ảnh: Lễ khởi công xây dựng Nhà khăn quàng đỏ tại xã Nguyên Giáp.

Tuổi trẻ Hải Phòng tổ chức lễ khánh thành Nhà nhân ái tại xã Việt Khê.

Tuổi trẻ TP Hải Phòng khởi công xây dựng Nhà nhân ái, trao tặng tủ sách thiếu nhi tại phường Bắc An Phụ.

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