Tuổi trẻ Nghệ An ra quân vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

TPO - Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Nghệ An ra quân dọn vệ sinh môi trường, làm sạch biển, khơi thông dòng chảy, xây dựng các công trình cộng đồng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2026.
Tại xã Hải Lộc, hơn 200 đoàn viên, thanh niên cùng nhân dân địa phương tham gia lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026 tại bãi biển Cửa Hiền.
Những việc làm thiết thực đã góp phần lan tỏa lối sống xanh, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Đoàn xã Tân Kỳ phối hợp với Đoàn cơ sở Trại giam số 3 (Cục C10, Bộ Công an) thực hiện nhiều công trình ý nghĩa như nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng, treo cờ trên tuyến đường cờ Tổ quốc và xây dựng công trình “Khu vui chơi cho thanh thiếu nhi” tại xóm Đồng Thái. Những phần việc không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn mà còn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới.
Hàng trăm đoàn viên thanh niên dọn sạch bãi biển, trả lại không gian xanh sạch đẹp cho bờ biển.