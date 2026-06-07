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Giới trẻ

Tuổi trẻ Nghệ An ra quân vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

Ngọc Tú

TPO - Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Nghệ An ra quân dọn vệ sinh môi trường, làm sạch biển, khơi thông dòng chảy, xây dựng các công trình cộng đồng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2026.

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Hưởng ứng Ngày Môi trường﻿ thế giới năm 2026 và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, ngày 6/6, đoàn viên, thanh niên nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An đã đồng loạt ra quân thực hiện các công trình, phần việc thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
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Tại xã Hải Lộc, hơn 200 đoàn viên, thanh niên cùng nhân dân địa phương tham gia lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026 tại bãi biển Cửa Hiền.
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Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt ra quân thu gom rác thải, làm sạch bãi biển, tuyến đường quốc phòng ven biển, khu trung tâm hành chính xã và nhiều tuyến giao thông trọng điểm.
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Các đoàn viên còn phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, xử lý các điểm tồn đọng rác thải, chăm sóc đường hoa và cây xanh. Hoạt động góp phần xây dựng cảnh quan địa phương theo hướng “sáng - xanh - sạch - đẹp”, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường﻿ sống.
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Ở vùng cao Mường Xén, hơn 50 đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”. Các bạn trẻ tích cực thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, làm sạch các tuyến đường, khe suối và khu vực công cộng.
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Những việc làm thiết thực đã góp phần lan tỏa lối sống xanh, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
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Chỉ trong thời gian ngắn, các đoàn viên thanh niên cùng lực lượng địa phương đã dọn dẹp sạch sẽ những con suối, kênh mương trên địa bàn xã Mường Xén.
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Cùng ngày, tại xã Tân Phú, Tân Kỳ, sau lễ phát động vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp, đoàn viên thanh niên cùng các lực lượng địa phương đồng loạt tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang cây cỏ, chăm sóc bồn hoa, thu gom và xử lý rác thải tại các khu dân cư.
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Đoàn xã Tân Kỳ phối hợp với Đoàn cơ sở Trại giam số 3 (Cục C10, Bộ Công an) thực hiện nhiều công trình ý nghĩa như nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng, treo cờ trên tuyến đường cờ Tổ quốc và xây dựng công trình “Khu vui chơi cho thanh thiếu nhi” tại xóm Đồng Thái. Những phần việc không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn mà còn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới.
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Trong khi đó, đoàn viên thanh niên xã Diễn Châu đã tổ chức tổng dọn vệ sinh tại khu vực biển Diễn Thành và tuyến đường 36m, thu gom hàng tấn rác thải, làm sạch cảnh quan phục vụ người dân và du khách.
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Hàng trăm đoàn viên thanh niên dọn sạch bãi biển, trả lại không gian xanh sạch đẹp cho bờ biển.
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Không chỉ tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường, tuổi trẻ nhiều địa phương còn gắn việc hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
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Thông qua hàng loạt hoạt động thiết thực, tuổi trẻ Nghệ An đã thể hiện rõ vai trò xung kích, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và chung tay vì sự phát triển bền vững của cộng đồng.
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Từ những việc làm cụ thể như nhặt rác trên bãi biển, khơi thông dòng chảy, chăm sóc cây xanh đến xây dựng các mô hình giảm thiểu rác thải nhựa, đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh đang góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực, tạo nên sức mạnh cộng đồng vì một Nghệ An xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn.
Ngọc Tú
#Nghệ An #đoàn viên thanh niên #tuổi trẻ Nghệ An #bảo vệ môi trường #Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới #đoàn viên #Hoạt động trồng cây và dọn vệ sinh

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