Tuổi trẻ Nghệ An ra quân vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

TPO - Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Nghệ An ra quân dọn vệ sinh môi trường, làm sạch biển, khơi thông dòng chảy, xây dựng các công trình cộng đồng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2026.