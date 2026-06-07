Thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực

TPO - Không chỉ là sân chơi bổ ích, ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 còn góp phần chăm lo, tiếp thêm động lực cho lực lượng thanh niên công nhân Gia Lai.

Sáng 7/6, tại tỉnh Gia Lai, ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” năm 2026 chính thức được khai mạc. Ngày hội do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh Đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức.

Về dự chương trình, phía Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, có anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Về phía tỉnh Gia Lai có bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai; ông Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; cùng lãnh đạo Tỉnh Đoàn Gia Lai.

Chương trình còn có sự tham gia của đại diện đơn vị đồng hành và hơn 2.000 thanh niên công nhân đang làm việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu cùng đông đảo thanh niên công nhân dự khai mạc ngày hội. Ảnh: Trương Định

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Hiện nay, tổng số công nhân ở Việt Nam có khoảng 17 triệu người, trong đó chủ yếu là thanh niên. Đây là lực lượng thường xuyên, trực tiếp lao động sản xuất và tạo ra của cải vật chất cho đời sống xã hội.

Theo anh Quy, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước trong thời gian tới, thì thanh niên là một lực lượng rất quan trọng để thực hiện mục tiêu này. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước cũng có nhiều chính sách hỗ trợ cho công nhân nói chung và thanh niên công nhân nói riêng, nhằm giúp đội ngũ công nhân ổn định cuộc sống, nâng cao tay nghề trở thành mắt xích quan trọng trong bộ máy kinh tế của Việt Nam.

Anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu. Ảnh: Trương Định

Với tinh thần đó, nhằm cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trong thời gian qua cũng có nhiều chương trình, hoạt động để hướng đến các bạn thanh niên công nhân. Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” được tổ chức với chuỗi hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, đồng thời chăm lo, hỗ trợ và đồng hành cùng thanh niên công nhân trong lao động, sản xuất và cuộc sống.

Tại chương trình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng 20 suất quà cho các anh, chị thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai trao tặng 100 suất quà cho các anh, chị thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai trao quà cho thanh niên công nhân.

Những món quà góp phần chăm lo, tiếp thêm động lực cho lực lượng thanh niên công nhân Gia Lai. Ảnh: Trương Định

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Gia Lai và lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai trao quà cho thanh niên công nhân. Ảnh: Trương Định

Chị Nguyễn Quỳnh Lan (Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định), cho biết ngày hội Thanh niên công nhân năm nay được tổ chức tại tỉnh Gia Lai có nhiều hoạt động phong phú, đã tạo cơ hội để thanh niên công nhân giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sau những giờ lao động, sản xuất.

Theo chị Lan, đây cũng là dịp để thanh niên công nhân tăng cường kết nối, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

“Mong rằng thời gian tới, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội LHTN Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như thế này để thanh niên công nhân có thêm sân chơi bổ ích, cơ hội giao lưu, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng”, chị Lan chia sẻ.

Nhấn nút khởi động ngày hội Thanh niên công nhân tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định

Theo Ban tổ chức, được khởi xướng từ năm 2023, chuỗi ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” là minh chứng cho cam kết dài hạn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sống, nâng cao đời sống thể chất, tinh thần và thắt chặt sợi dây gắn kết trong cộng đồng lao động trẻ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Bước sang năm 2026, chương trình chính thức đánh dấu chặng đường năm thứ tư liên tiếp đồng hành cùng người lao động Việt Nam.

Nhìn lại hành trình 3 năm triển khai toàn diện trước đó (2023 - 2025), chương trình ý nghĩa này đã đi qua 15 tỉnh, thành dọc chiều dài đất nước, thu hút hơn 119.000 lượt thanh niên công nhân tham gia. Giai đoạn này đã mang lại những giá trị an sinh xã hội sâu sắc thông qua 48.500 lượt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí; mở ra hơn 350 gian hàng nhu yếu phẩm bình ổn giá và mang đến 15 đêm nhạc hội rực rỡ sắc màu, thắp sáng đời sống tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh đó, phong trào rèn luyện thể chất cũng được thúc đẩy mạnh mẽ với giải bóng đá Thanh niên công nhân Cúp Red Bull và các hội thi thể thao, thu hút gần 100 đội bóng và hơn 200 đội thể thao tranh tài. Đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn, chương trình trong 3 năm qua đã trao tận tay hàng nghìn phần quà và học bổng với tổng giá trị gần 800 triệu đồng.

Bước sang năm thứ tư này, chương trình dự kiến mang năng lượng tích cực đến với hơn 6.000 thanh niên công nhân tại Phú Thọ (30-31/5), Gia Lai (6-7/6), và TPHCM (13-14/6).

Tiếp nối thành công của ngày hội Thanh niên công nhân tại tỉnh Phú Thọ, ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” tại tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra các hoạt động như: Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc chuyên sâu và tặng quà miễn phí cho 1.000 thanh niên công nhân, giúp chủ động phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp; các giải đấu kịch tính như teambuilding, bắn cung, bơi và đặc biệt là giải bóng đá Thanh niên công nhân kết hợp chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Khám bệnh phát thuốc cho thanh niên công nhân. Ảnh: Trương Định

Ngoài ra, tổ chức liên hoan “Tiếng hát Thanh niên công nhân” tỉnh Gia Lai, tạo sân chơi để người lao động tự tin khẳng định bản sắc cá nhân sau những giờ làm việc căng thẳng; trao quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; các trò chơi cho con em và thanh niên công nhân...

