Sinh viên Đà Nẵng phải phấn đấu thành công dân số, công dân toàn cầu

TPO - Ngày 6/6, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Đột phá - Sáng tạo - Phụng sự - Hội nhập”.

Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức là cán bộ, hội viên, sinh viên tiêu biểu trong toàn Đại học (ĐH) Đà Nẵng.

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội đạt được nhiều kết quả ấn tượng, nổi bật là phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Các cấp bộ Hội đã tuyên dương 5.476 cá nhân và 33 tập thể đạt danh hiệu cấp Trường; 1.121 cá nhân và 27 tập thể cấp ĐH Đà Nẵng; 468 cá nhân và 26 tập thể cấp thành phố. Đặc biệt, 58 sinh viên và 20 tập thể đã vinh dự đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, vượt chỉ tiêu đề ra.

Sinh viên ĐH Đà Nẵng "Đoàn kết – Đột phá – Sáng tạo – Phụng sự - Hội nhập". Ảnh: Thanh Hiền

Đại hội đặt mục tiêu có 25 tập thể, sinh viên đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 550 tập thể, sinh viên đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố; 1.000 tập thể, sinh viên đạt danh hiệu tập thể, sinh viên đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” cấp cấp ĐH Đà Nẵng; 5.000 tập thể, sinh viên đạt danh hiệu tập thể, sinh viên đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” cấp cấp trường.

Bên cạnh đó, 80% sinh viên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng khoa học công nghệ do Hội Sinh viên các cấp triển khai thực hiện. Hằng năm, Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng tổ chức được ít nhất 1 hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; phấn đấu trồng 2.500 cây xanh…

Đặc biệt, công trình “Không gian sáng tạo trẻ ĐH Đà Nẵng” và Đề án “Chuyển đổi số các hoạt động của Hội Sinh viên ĐH Đà Nẵng”, “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên ĐH Đà Nẵng” là các công trình, đề án trọng tâm trong nhiệm kỳ.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐH Đà Nẵng chia sẻ, ĐH Đà Nẵng được Trung ương lựa chọn là 1 trong 4 đại học hàng đầu để đầu tư trọng điểm làm hình mẫu cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Đây là thời cơ, vận hội lớn nhưng cũng là thách thức, trách nhiệm đối với yêu cầu phát triển của đất nước.

Ông cũng lưu ý ĐH Đà Nẵng phát huy vai trò của các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp để định hướng, hỗ trợ sinh viên. Các trường đại học thành viên, các đơn vị đào tạo trực thuộc khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo để trường đại học phải thực sự là “nơi ươm mầm tài năng, là nơi sản sinh ra nhiều ý tưởng sáng tạo” tạo sự đột phá trong khoa học công nghệ.

ĐH Đà Nẵng phát huy vai trò của các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp để định hướng, hỗ trợ sinh viên.

Anh Lê Công Hùng - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, Hội Sinh viên ĐH Đà Nẵng cần đẩy mạnh các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị dẫn đầu trong hệ thống Hội Sinh viên thành phố về nghiên cứu khoa học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển các mô hình sáng tạo trẻ.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên ĐH Đà Nẵng khóa VI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Anh Đỗ Lê Hưng Toàn - Phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố, Phó Bí thư Đoàn ĐH Đà Nẵng làm Chủ tịch Hội Sinh viên; chị Nguyễn Thị Kim Ánh - Phó Bí thư Đoàn ĐH Đà Nẵng và anh Huỳnh Đức Trí - Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Bách khoa giữ chức Phó Chủ tịch.