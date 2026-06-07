Gen Z Đà Nẵng ‘chạy đua’ lập trình 48h, sáng tạo giải pháp AI thương mại điện tử

TPO - Cuộc thi AI Cross-border Hackathon 2026 quy tụ hàng trăm lập trình viên trẻ “chạy đua” trong 48 giờ để phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới. Sự kiện nhằm tìm kiếm và ươm tạo các start-up AI có khả năng vươn ra thị trường quốc tế.

Chiều 7/6, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) tổ chức chương trình DEMO DAY cuộc thi lập trình AI Cross-border Hackathon 2026 với chủ đề “Xây dựng giải pháp AI cho thị trường toàn cầu”.

Các bạn trẻ "chạy đua" lập trình để sáng tạo giải pháp AI trong lĩnh vực thương mại điện tử. Ảnh: Giang Thanh

Thời gian gần đây, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại điện tử xuyên biên giới (Cross-border eCommerce) đã làm thay đổi sâu sắc hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, logistics và tài chính.

Sự phát triển của các nền tảng như Amazon, Alibaba, Shopee, Tiktok thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, nhưng đồng thời đặt ra nhiều thách thức về vận hành, dữ liệu và công nghệ. Trong khi đó, vẫn tồn tại khoảng cách giữa năng lực phát triển AI và ứng dụng thực tiễn trong doanh nghiệp.

Bởi vậy, cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm phát triển các giải pháp AI có tính ứng dụng toàn cầu, tạo tiền đề cho các dự án đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới.

Tham gia cuộc thi, các đội thi có cơ hội làm việc với các chuyên gia, kết nối với các doanh nghiệp công nghệ lớn.

Năm nay, cuộc thi quy tụ hơn 15 đội thi với 100 nhà phát triển là sinh viên công nghệ thông tin, kỹ sư phần mềm, chuyên gia dữ liệu, cá nhân đam mê kinh doanh/logistics… cùng tham gia xây dựng sản phẩm AI tiềm năng.

Trong khuôn khổ cuộc đua lập trình, các đội thi còn có cơ hội kết nối với hơn 20 doanh nghiệp hàng đầu trong cộng đồng eCommerce và AI, nhận được sự đồng hành từ các doanh nghiệp công nghệ lớn như BytePlus, TRAE, BurgerPrints…

Trong 48h, các đội thi lựa chọn và xây dựng giải pháp một trong các lĩnh vực: AI trong hoạt động toàn cầu, AI trong Thanh toán (Fintech), AI trong Thương mại điện tử xuyên biên giới kết hợp thuyết trình sản phẩm.

Trong vòng 48h, các đội thi phải hoàn thành giải pháp và nộp về ban tổ chức.

Các giải pháp công nghệ không giới hạn ngôn ngữ hay hình thức, thể loại sản phẩm. Các lập trình viên được thỏa thích sáng tạo trên mọi nền tảng như: Web/app/IOT miễn phù hợp với chủ đề, các bài toán của chương trình và trình bày được ý tưởng, giải pháp đã đề ra.

Tại chương trình DEMO DAY, 11 đội thi xuất sắc vượt qua vòng lập trình Hackathon trình bày ý tưởng và pitching trước Ban giám khảo để chọn ra đội thi chiến thắng.

Các dự án tập trung vào giải quyết các bài toán trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới như bản mô phỏng trực quan (mockup) cho sản phẩm, nền tảng AI đánh giá viral video, quản lý bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Các dự án lọt top 11 chung cuộc sẽ được tuyển chọn tham gia chương trình ươm tạo của Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) với sự cố vấn 1:1 từ chuyên gia, hỗ trợ phát triển sản phẩm và kinh doanh, có cơ hội thử nghiệm với doanh nghiệp thực tế, tiếp cận khách hàng, kết nối với nhà đầu tư và đối tác…

Top 11 dự án xuất sắc nhất cuộc thi nhận được cơ hội ươm tạo ở Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng.

Theo ông Phạm Đức Linh - Phó Chủ tịch thường trực DNES, trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam có cơ hội rất lớn để tiếp cận được thị trường toàn cầu.

“Thông qua cuộc thi lập trình AI Cross-border Hackathon 2026, chúng tôi mong muốn tạo “cú hích” để xây dựng các start-up công nghệ trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, có thể vươn ra thị trường toàn cầu với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế”, ông Linh nói.

Được biết, hiện Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng đang tập trung triển khai chương trình AI Venture Builder để ươm tạo, hỗ trợ các start-up giải quyết các bài toán thực tiễn, tạo ra giải pháp AI có thể thương mại hóa. Thông qua chương trình, các start-up có cơ hội tiếp cận nguồn lực từ các quỹ đầu tư trong và ngoài nước để vươn ra thị trường toàn cầu.