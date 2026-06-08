Tăng kết nối thực chất, nâng tầm cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam

TPO - Theo anh Lê Mạnh Cường - Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, các tổ chức hội và câu lạc bộ doanh nhân cần đổi mới về phương thức hoạt động, tăng kết nối thực chất, tạo giá trị thiết thực cho hội viên, từ đó nâng tầm cộng đồng khởi nghiệp cho người trẻ Việt Nam.

Trước thềm Lễ trao Danh hiệu Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc 2026 tại Hải Phòng, anh Lê Mạnh Cường - Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam, đã chia sẻ về vai trò của câu lạc bộ trong hệ sinh thái Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng như những kỳ vọng đối với hoạt động của CLB trong thời gian tới.

Anh Lê Mạnh Cường phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Theo anh Lê Mạnh Cường, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam là đơn vị trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nên định hướng hoạt động luôn gắn với mục tiêu chung của tổ chức hội, đó là kết nối, hỗ trợ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nhân trẻ trên cả nước.

"So với các hội doanh nhân trẻ địa phương hay các đơn vị có nguồn lực lớn, hoạt động của CLB vẫn còn khá khiêm tốn. Tuy nhiên, lợi thế của chúng tôi là tập trung vào lĩnh vực đầu tư, khởi nghiệp và kết nối nguồn lực cho doanh nghiệp trẻ", anh Cường chia sẻ.

Theo anh Cường, trong giai đoạn kinh tế còn nhiều khó khăn, nhu cầu của doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc mở rộng quan hệ mà cần những giải pháp cụ thể để phát triển sản xuất, kinh doanh.

“Doanh nghiệp hiện nay rất thực tế. Họ tham gia một tổ chức vì muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác, khách hàng, đối tác hoặc những kinh nghiệm quản trị hữu ích. Vì vậy, nếu muốn thu hút và giữ chân hội viên, tổ chức phải tạo ra giá trị thực sự chứ không chỉ dừng ở các hoạt động mang tính phong trào", anh nói và cho biết, đây là điều CLB sẽ đổi mới mạnh mẽ trong thời gian tới.

Từ thực tiễn hoạt động, anh Cường cho rằng các câu lạc bộ trực thuộc như CLB Đầu tư và Khởi nghiệp có thể đóng vai trò là cầu nối giữa hội viên với cộng đồng doanh nghiệp trong hệ thống Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cũng như với các nhà đầu tư, chuyên gia và các nguồn lực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam xác định đổi mới, tăng cường kết nối, tạo giá trị thực chất, hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp trẻ.

Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng quy mô và nguồn lực của CLB còn hạn chế, do đó việc tạo ra những chương trình có sức lan tỏa lớn cần có sự phối hợp chặt chẽ với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các hội địa phương.

“Chúng tôi kỳ vọng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục là mái nhà chung của cộng đồng doanh nhân trẻ cả nước, đồng thời tạo điều kiện để các câu lạc bộ như chúng tôi phát huy thế mạnh riêng, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của doanh nghiệp hội viên và hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam", anh Cường chia sẻ.

"CLB không thể phát triển tách rời hệ thống hội. Chúng tôi kỳ vọng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục đóng vai trò hạt nhân kết nối, tạo ra các sân chơi chung, các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư quy mô quốc gia để doanh nghiệp hội viên có thêm cơ hội giao thương và hợp tác", anh Cường cho biết.

Theo anh, một trong những lợi thế lớn nhất của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hiện nay là mạng lưới hội viên rộng khắp cả nước, quy tụ nhiều doanh nhân ở các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Nếu khai thác hiệu quả nguồn lực này, đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp các doanh nghiệp trẻ mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

"Giá trị lớn nhất của hội hay CLB không nằm ở số lượng hội viên mà ở khả năng tạo ra các kết nối thực chất. Khi một doanh nghiệp ở Hải Phòng có thể tìm được đối tác tại Cần Thơ, một startup công nghệ có thể gặp nhà đầu tư phù hợp hay một doanh nghiệp sản xuất có thể mở rộng hệ thống phân phối thông qua mạng lưới doanh nhân trẻ thì đó là thành công của tổ chức hội", anh Cường nói.

Anh Lê Mạnh Cường làm việc với các CLB thành viên ở các địa phương

Theo Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam, cộng đồng doanh nhân trẻ đang bước vào giai đoạn mới với nhiều cơ hội từ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đây cũng là thời điểm các tổ chức hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hội viên.

Trong thời gian tới, CLB dự kiến tập trung xây dựng các nhóm ngành nghề chuyên sâu, các chương trình kết nối đầu tư theo lĩnh vực và các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm thực chiến giữa các doanh nhân.