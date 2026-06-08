Bỏ phố về quê, cô gái thu tiền tỉ từ loài ‘ngủ ngày, ăn đêm'

TPO - Từ bỏ công việc nơi phố thị để trở về quê, chị Mai Thị Thu Sương (30 tuổi, xã Thu Bồn, TP. Đà Nẵng) khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi ốc bươu đen. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, mô hình của chị Sương còn mở ra hướng sinh kế bền vững cho nhiều hộ nông dân địa phương.

Từ ao sen vườn nhà đến mô hình tiền tỉ

Những ngày đầu tháng 6, chúng tôi có mặt tại khu trại nuôi ốc bươu đen của chị Mai Thị Thu Sương ở xã Thu Bồn (TP. Đà Nẵng). Căn nhà ngay mặt tiền đường tỉnh lộ với tấm bảng "Ốc bươu Huy Hoàng" nổi bật.

Chị Mai Thị Thu Sương khởi nghiệp từ ao sen rộng 2.000 m2 sau vườn nhà. Ảnh: Giang Thanh

Phía trước là khu xưởng sản xuất, men theo con đường đất bên hông nhà, ra phía sau vườn là mênh mông ao nước phủ đầy bèo - nguồn thức ăn tự nhiên của ốc bươu đen - loài ốc “ngủ ngày, ăn đêm”.

Trước đây, hồ nước rộng 2.000 m2 vốn trồng sen kết hợp nuôi ốc nhưng không hiệu quả. Đến năm 2019, chị quyết định “chơi lớn”, cải tạo toàn bộ diện tích ao của gia đình để chuyển hoàn toàn sang nuôi ốc bươu đen.

Nhớ lại thời điểm “bỏ phố về quê”, chị Sương kể công việc ở thành phố sau khi tốt nghiệp đại học không như kỳ vọng. Những trăn trở, ấp ủ thôi thúc chị trở về và khởi nghiệp trên mảnh đất gia đình.

Loài ốc "ngủ ngày, ăn đêm" là hướng đi giúp cô gái trẻ làm giàu trên quê hương.

“Lúc đó, tôi nhận thấy nhu cầu tiêu thụ ốc bươu đen khá lớn, trong khi nguồn cung chưa ổn định. Gia đình lại có sẵn ao hồ, điều kiện tự nhiên và nguồn nước phù hợp nên tôi bắt đầu tìm hiểu và học hỏi kỹ thuật nuôi ốc để phát triển kinh tế”, chị Sương nhớ lại.

Giai đoạn đầu, chị gặp nhiều khó khăn khi thiếu kinh nghiệm, chưa nắm vững kỹ thuật nên tỷ lệ hao hụt con giống cao. Không nản chí, chị chủ động tìm kiếm các mô hình nuôi ốc bươu đen thành công và đến tận nơi để học, mạnh dạn đăng ký các lớp tập huấn kỹ thuật được địa phương hỗ trợ để nâng cao kiến thức.

Qua thời gian tích lũy kinh nghiệm, dám thử và dám thất bại, chị Sương cũng từng bước hoàn thiện quy trình nuôi, khắc phục những khó khăn ban đầu. Nhờ tận dụng tốt nguồn thức ăn tự nhiên như rau, cỏ, bèo, chi phí đầu tư được tiết giảm đáng kể.

“Ốc bươu đen rất phù hợp với điều kiện thời tiết, nguồn nước và thổ nhưỡng của địa phương. Đây là loài dễ nuôi, ít dịch bệnh và chi phí đầu tư không quá cao. Bởi vậy, khi nắm vững quy trình kỹ thuật nuôi, có thể dễ dàng triển khai nhân rộng”, chị Sương nói.

Chị Sương giới thiệu các sản phẩm chế biến từ ốc tại triển lãm quảng bá sản phẩm khởi nghiệp thanh niên trong khuôn khổ lễ trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025.

Vượt qua khó khăn về kỹ thuật, chị lại chật vật vì thị trường tiêu thụ chưa ổn định, đầu ra bấp bênh. Không nản chí, chị Sương tìm cách kết nối với các thương lái, khách hàng trên địa bàn cũng như các tỉnh, thành lân cận. Dần dần, thương hiệu ốc bươu của chị cũng được thị trường đón nhận.

Đến năm 2021, chị Sương quyết định mở rộng diện tích ao nuôi lên gấp đôi, đồng thời, xây dựng khu ươm giống và trứng ốc để chủ động nguồn con giống và cung cấp ra thị trường.

Đến nay, cơ sở tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động địa phương. Từ một quyết định trở về quê, chị Sương đã chứng minh rằng nông nghiệp, nếu làm đúng cách, hoàn toàn có thể trở thành con đường làm giàu bền vững.

Nâng tầm đặc sản ao làng

Khi mô hình nuôi ốc đi vào ổn định, chị Sương tiếp tục trăn trở bài toán nâng cao giá trị sản phẩm. Theo chị, việc chỉ bán ốc thương phẩm khiến thu nhập phụ thuộc nhiều vào biến động giá thị trường.

Các sản phẩm của cơ sở được lựa chọn giới thiệu trong triển lãm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại ĐH Đoàn TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

“Khách hàng hiện nay có xu hướng sử dụng thực phẩm tiện lợi nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Vì vậy, tôi quyết định nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chế biến từ ốc nhằm nâng cao giá trị nông sản địa phương và tạo thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng”, chị nói.

Tháng 6/2023, thương hiệu “Ốc bươu đen Huy Hoàng” chính thức ra mắt với nhiều sản phẩm như ốc nhồi ống nứa, nem lụi ốc, ốc gác bếp, chả ốc… Các sản phẩm nhanh chóng được thị trường đón nhận, có nguồn khách hàng ổn định là các nhà hàng tiệc cưới, quán ăn tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, sản phẩm ốc nhồi ống nứa của cơ sở được chứng nhận OCOP 3 sao và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Hưởng lợi từ các chính sách khuyến công, chị Sương tham gia các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường, phát triển kênh bán hàng online…

Mô hình nuôi ốc bươu đen được chị Sương chuyển giao, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

“Hiện, trung bình mỗi tháng, cơ sở duy trì sản lượng tiêu thụ từ vài trăm kg đến hơn 1 tấn ốc thương phẩm. Doanh thu hàng năm đạt hàng trăm triệu đồng và có xu hướng tăng trưởng ổn định”, chị Sương chia sẻ.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, chị cũng tích cực chuyển giao kỹ thuật cho người dân địa phương. Những hộ có nhu cầu sẽ được cung cấp con giống, hướng dẫn kỹ thuật từ khâu cải tạo ao, chăm sóc đến phòng ngừa rủi ro trong quá trình nuôi.

Đối với các hộ liên kết, cơ sở sẽ đồng hành để từng bước xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ, hỗ trợ bao tiêu khi sản phẩm đạt các tiêu chuẩn về chất lượng, giúp người nuôi yên tâm sản xuất.

Chị Mai Thị Thu Sương (thứ 3 từ phải sang) nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2025.

Trong thời gian tới, chị Sương đặt mục tiêu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng con giống và tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm chế biến, đồng thời, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu gắn với sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường qua thương mại điện tử và các kênh phân phối hiện đại.

“Tôi muốn xây dựng chuỗi giá trị khép kín, từ con giống, nuôi thương phẩm đến chế biến và tiêu thụ, qua đó, không chỉ nâng cao giá trị nông sản địa phương mà còn tạo thêm nhiều việc làm cho người dân”, chị Sương chia sẻ.