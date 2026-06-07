Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hơn 4,8 tỉ đồng tiếp sức trẻ em khó khăn, thắp sáng những ước mơ

Xuân Tùng

TPO - Trong chương trình “Thắp sáng những ước mơ”, hơn 200 trẻ em đại diện trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trà My (TP Đà Nẵng) đã được nhận quà và học bổng. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trang bị kỹ năng cho trẻ em, hoạt động an sinh xã hội cũng đã được tổ chức.

Chương trình do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với UBND TP Đà Nẵng, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Theo Ban Tổ chức, chuỗi hoạt động của chương trình "Thắp sáng những ước mơ" tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội, đã huy động nguồn lực xã hội hóa với tổng kinh phí bằng tiền và hiện vật vận động được hơn 4,8 tỉ đồng.

tienphong-thapsanguocmo3.jpg
Ban tổ chức chương trình "Thắp sáng những ước mơ" cùng các nhà hảo tâm tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BTC

Trong chương trình tại xã Trà My, Ban Tổ chức đã trao tặng 404 suất học bổng “Thắp sáng những ước mơ” (mỗi suất trị giá 4 triệu đồng); 5 sổ tiết kiệm (trị giá 10 triệu đồng/sổ); 200 suất học bổng tiếng Anh trực tuyến; 200 thẻ học trực tuyến; 65 xe đạp dành cho trẻ em nhà xa trường.

Các đơn vị cũng đã trao tặng 58 bộ máy tính để bàn; 11 máy lọc nước, 8 ti vi cho các trường học; 35 phần mềm bảo vệ trẻ em trực tuyến cho thư viện cộng đồng và các trường học trên địa bàn xã Trà My; nhiều phần quà như balo, đồ dùng học tập, sữa, nhu yếu phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

tienphong-thapsanguocmo01.jpg
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, trao học bổng tặng học sinh tại chương trình. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, chương trình tổ chức khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 trẻ em và 200 người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo; khánh thành Vườn cổ tích tại trường mẫu giáo Họa Mi với nguồn kinh phí hỗ trợ từ gia đình cố Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Trần Thị Thanh Thanh; phối hợp tổ chức buổi truyền thông về “Các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em trên không gian mạng” tại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Trà My.

tienphong-thapsanguocmo9.jpg
Hoạt động khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe trong chương trình. Ảnh: BTC

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chia sẻ, chương trình ‘Thắp sáng những ước mơ’ không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, bảo đảm mọi trẻ em đều được thực hiện đầy đủ quyền của mình.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối nhiều hơn nữa nguồn lực xã hội để đồng hành cùng trẻ em trên hành trình phát triển toàn diện và không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, bà Hòa nói.

tienphong-thapsanguocmo2.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa các em học sinh tại công trình sân chơi thiếu nhi. Ảnh: BTC

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bày tỏ, chăm lo cho trẻ em là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Bằng sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, cùng với nghị lực của chính các em, những ước mơ hôm nay sẽ tiếp tục được chắp cánh, thắp sáng và trở thành hiện thực trong tương lai.

tienphong-thapsanguocmo5.jpg
Nhiều nguồn lực được trao tặng trong chương trình. Ảnh: BTC
tienphong-thapsanguocmo6.jpg

Chương trình có sự hỗ trợ, đồng hành của nhiều đơn vị như Ngân hàng Vietinbank, Công ty CP Dược phẩm Pharmacity, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam.

Xuân Tùng
#Tháng hành động vị trẻ em #Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam #học bổng #Đà Nẵng #bảo vệ trẻ em #kỷ nguyên số #thắp sáng những ước mơ #hoạt động an sinh xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe