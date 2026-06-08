Hiến kế gửi Đoàn: Nhân rộng 'tiếng loa an ninh', nâng cấp quản trị dữ liệu thanh niên

TPO - Từ mô hình “Tiếng loa an ninh” đưa cảnh báo, kỹ năng số và thông tin thiết yếu đến từng khu dân cư, đến đề xuất xây dựng, nâng cấp hệ thống quản trị dữ liệu thanh niên toàn Đoàn là những hiến kế thiết thực của tuổi trẻ lĩnh vực viễn thông gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc.

Chị Lê Nguyễn Phát Kim Ngân - Bí thư Đoàn MobiFone An Giang:

Xây dựng và nhân rộng mô hình “Tiếng loa an ninh”

Là một người trẻ công tác trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ số, tôi luôn tâm niệm rằng tuổi trẻ không chỉ là lực lượng nhanh nhạy tiếp cận công nghệ, mà phải là lực lượng tiên phong đưa công nghệ đi vào cuộc sống, giải quyết những vấn đề cụ thể của cộng đồng. Mỗi cán bộ, đoàn viên cần chủ động dấn thân vào việc mới, việc khó; biến tri thức, năng lực chuyên môn và khát vọng cống hiến thành những sản phẩm, mô hình thiết thực phục vụ người dân.

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, tôi trân trọng gửi tới Đại hội hiến kế xây dựng và nhân rộng mô hình “Tiếng loa an ninh” - giải pháp phát thanh thông minh kết hợp hạ tầng viễn thông, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo nhằm hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cơ sở.

Mô hình được đề xuất trên tinh thần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo tôi, chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi công nghệ không dừng lại ở các hệ thống kỹ thuật hay những ứng dụng hiện đại, mà phải đến được với từng người dân, từng khu dân cư; giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn, chính xác hơn, an toàn hơn và thuận tiện hơn.

“Tiếng loa an ninh” có thể khai thác hệ thống viễn thông sẵn có để quản lý, điều hành và phát nội dung từ xa; ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chuyển văn bản thành giọng nói, tự động hóa một phần quy trình biên tập, phân loại và phát thông tin. Qua đó, chính quyền và các lực lượng chức năng có thể kịp thời truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cảnh báo các phương thức lừa đảo, tội phạm công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ; phổ biến kỹ năng số, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích thiết yếu đến người dân.

Tại địa bàn có đặc điểm dân cư, ngôn ngữ và điều kiện tiếp cận công nghệ khác nhau như An Giang, hệ thống còn có thể nghiên cứu tích hợp khả năng phát nội dung bằng nhiều giọng đọc, nhiều ngôn ngữ phù hợp với từng khu vực. Nội dung tuyên truyền được xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu, đúng đối tượng và có thể điều chỉnh theo thời gian, địa bàn, mức độ khẩn cấp. Đây sẽ là một phương thức để thu hẹp khoảng cách số, nhất là đối với người cao tuổi, người dân ở địa bàn xa trung tâm hoặc những người chưa thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh.

Điểm cốt lõi của mô hình không phải là thay thế hoàn toàn hệ thống truyền thanh truyền thống, mà là tái cấu trúc phương thức vận hành trên nền tảng số. Từ việc phát thanh theo lịch cố định, hệ thống có thể chuyển sang điều hành linh hoạt, cập nhật tức thời, quản lý tập trung và giám sát được quá trình phát tin. Thông tin khẩn cấp có thể được ưu tiên theo từng khu vực; nội dung đã phát được lưu trữ, thống kê, đánh giá để từng bước nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Chị Lê Nguyễn Phát Kim Ngân - Bí thư Đoàn MobiFone An Giang.

Để mô hình hoạt động bền vững, tôi đề xuất tổ chức Đoàn tham gia ở 3 vai trò. Trước hết, đoàn viên, thanh niên ngành viễn thông và công nghệ cần trở thành lực lượng nghiên cứu, thử nghiệm, vận hành và cải tiến giải pháp. Những sáng kiến phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của địa phương, tận dụng hạ tầng hiện có, bảo đảm chi phí phù hợp, dễ sử dụng và có khả năng nhân rộng.

Tổ chức Đoàn cần phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp công nghệ, chính quyền địa phương, lực lượng công an và người dân. Đoàn Thanh niên có thể khảo sát nhu cầu thông tin, xây dựng nội dung tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số và tiếp nhận phản hồi để hoàn thiện mô hình.

Mỗi cơ sở Đoàn cần trở thành một hạt nhân phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng. Bên cạnh việc đưa thông tin qua hệ thống loa, đoàn viên có thể tổ chức các đội hình “bình dân học vụ số”, hướng dẫn người dân nhận diện lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác công nghệ một cách an toàn, có trách nhiệm.

Bằng sức trẻ của ngành viễn thông - công nghệ số, tôi nguyện đem kiến thức, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến để góp phần xây dựng một tổ chức Đoàn số tinh gọn, liên thông, sáng tạo và gần dân. Tôi tin rằng sự nhạy bén với công nghệ, tinh thần dám nghĩ, dám làm và khả năng kết nối cộng đồng của thanh niên sẽ là nguồn lực quan trọng để đưa Nghị quyết 57 đi vào thực tiễn.

Anh Dương Nhật Long - Bí thư Đoàn MobiFone Đắk Lắk:

Nâng cấp hệ thống quản trị dữ liệu thanh niên

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên quan trọng đối với mọi tổ chức. Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dữ liệu không chỉ phục vụ công tác thống kê, báo cáo mà còn là cơ sở để nắm bắt tình hình thanh niên, đánh giá hiệu quả phong trào, dự báo nhu cầu của từng nhóm đối tượng và đưa ra quyết định điều hành kịp thời, chính xác hơn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy dữ liệu trong công tác Đoàn tại nhiều cấp, nhiều đơn vị vẫn còn phân tán; việc tổng hợp số liệu, theo dõi chỉ tiêu, đánh giá tiến độ chương trình, phong trào phần lớn còn phụ thuộc vào báo cáo thủ công. Điều này không chỉ làm tăng khối lượng công việc cho cán bộ Đoàn mà còn ảnh hưởng đến tính kịp thời, đồng bộ và chính xác trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Anh Dương Nhật Long - Bí thư Đoàn MobiFone Đắk Lắk.

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, tôi đề xuất hiến kế xây dựng mô hình “Hệ thống điều hành số và quản trị dữ liệu thanh niên toàn Đoàn”. Đây là nền tảng kết nối, chuẩn hóa và trực quan hóa dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến cơ sở; đồng thời hỗ trợ các cấp bộ Đoàn theo dõi sát hơn tình hình đoàn viên, thanh niên và hiệu quả triển khai các chương trình, phong trào.

Hệ thống có thể được xây dựng theo hướng tích hợp dữ liệu từ các nền tảng hiện có, hình thành các bảng điều khiển số tập trung. Trên cùng một giao diện, cán bộ Đoàn có thể theo dõi số lượng đoàn viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ, kết quả các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên, hoạt động tình nguyện, công tác phát triển Đảng, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Dữ liệu cần được cập nhật thường xuyên, phân cấp theo thẩm quyền và bảo đảm kết nối giữa các cấp bộ Đoàn. Qua đó, lãnh đạo tổ chức Đoàn có thể nắm bắt nhanh tình hình, xác định những địa bàn triển khai tốt, những nơi còn khó khăn, những chỉ tiêu có nguy cơ không hoàn thành để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ.

Từ nền tảng dữ liệu đó, tổ chức Đoàn có thể từng bước chuyển từ phương thức điều hành chủ yếu dựa trên báo cáo định kỳ sang điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực. Đây là sự thay đổi quan trọng, giúp công tác Đoàn giảm tính hành chính, tăng tính chủ động, chính xác và thực chất.

Tôi cho rằng, để triển khai hiệu quả mô hình này, toàn Đoàn cần hình thành đội ngũ “hạt nhân dữ liệu và chuyển đổi số” tại các cấp. Đây có thể là những cán bộ, đoàn viên trẻ có năng lực về công nghệ, phân tích dữ liệu, truyền thông số và quản trị hệ thống. Các hạt nhân này sẽ tham gia chuẩn hóa dữ liệu, hỗ trợ vận hành nền tảng, phát hiện bất cập và đề xuất giải pháp cải tiến.

Tổ chức Đoàn cần có cơ chế tiếp nhận, thử nghiệm và nhân rộng những sáng kiến có tính ứng dụng cao. Những mô hình hiệu quả tại một địa phương, đơn vị cần được chuẩn hóa thành sản phẩm dùng chung, tránh tình trạng mỗi nơi phát triển một nền tảng riêng, gây phân tán nguồn lực và khó kết nối dữ liệu.

Qua đó, góp phần giảm đáng kể thời gian tổng hợp, báo cáo; giúp cán bộ Đoàn tập trung nhiều hơn cho hoạt động cơ sở, công tác vận động, tập hợp và đồng hành với thanh niên.

Khi dữ liệu được cập nhật, phân tích và sử dụng đúng cách, Đoàn có thể nhận diện rõ nhu cầu của từng nhóm thanh niên về học tập, việc làm, kỹ năng số, khởi nghiệp, sức khỏe tinh thần, hội nhập quốc tế và đời sống văn hóa. Từ đó, các chương trình của Đoàn sẽ được thiết kế sát đối tượng hơn, đúng nhu cầu hơn và tạo tác động thực chất hơn.

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