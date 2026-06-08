Mang 'phòng học số' tới thiếu nhi ở Côn Đảo

TPO - Tại mảnh đất từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, tuổi trẻ Cụm thi đua số 1 Bộ Công an đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như “Vì đàn em thân yêu nơi biên giới, hải đảo”; tri ân những gia đình chính sách, cựu tù Côn Đảo, cựu chiến binh; trồng cây xanh vì môi trường.

Tuổi trẻ Cụm thi đua số 1 Bộ Công an gồm Công an TP Hà Nội, Công an TPHCM và Công an TP Hải Phòng vừa hội tụ trong hành trình trở về nơi ghi dấu trang sử hào hùng của dân tộc với các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại Côn Đảo.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực cụ thể hóa Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong công tác "Chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng" và "Tham gia phát triển xã hội bền vững; bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".



Đoàn công tác dâng hương, tưởng niệm tại các địa chỉ đỏ trên Côn Đảo.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, tham quan những di tích lịch sử và tưởng niệm tại Cầu tàu 914 - chứng tích địa ngục trần gian...

Đặc biệt, tuổi trẻ Cụm thi đua số 1 Bộ Công an đã thực hiện chương trình “Vì đàn em thân yêu nơi biên giới, hải đảo”, trao tặng phòng học số cho học sinh Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc; tặng quà tri ân các gia đình chính sách, cựu tù Côn Đảo, cựu chiến binh...

Các đơn vị trong Cụm thi đua đã tham gia hội nghị ký kết giao kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2026 - 2028.

Đây là nội dung thể hiện quyết tâm chính trị của tuổi trẻ Cụm thi đua số 1 trong việc phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo; xây dựng lớp thanh niên Công an bản lĩnh về chính trị, vững vàng về nghiệp vụ, giàu lòng nhân ái và sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tuổi trẻ Cụm thi đua số 1 Bộ Công an đã thực hiện chương trình “Vì đàn em thân yêu nơi biên giới, hải đảo”, trao tặng phòng học số cho học sinh Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc.

Tuổi trẻ Cụm thi đua số 1 Bộ Công an trao tặng công trình thanh niên, các món quà ý nghĩa cho học sinh, người dân tại Côn Đảo.

Từ những địa chỉ đỏ đến những công trình, phần việc hướng về nhân dân, hành trình ý nghĩa tại Côn Đảo đã giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hun đúc thêm lý tưởng, niềm tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc.

Đó là nơi ngọn lửa truyền thống được tiếp tục thắp sáng, để mỗi đoàn viên, thanh niên Công an hôm nay thêm quyết tâm cống hiến, viết tiếp những trang đẹp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.