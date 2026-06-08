Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mang 'phòng học số' tới thiếu nhi ở Côn Đảo

Châu Linh Châu Linh

TPO - Tại mảnh đất từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, tuổi trẻ Cụm thi đua số 1 Bộ Công an đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như “Vì đàn em thân yêu nơi biên giới, hải đảo”; tri ân những gia đình chính sách, cựu tù Côn Đảo, cựu chiến binh; trồng cây xanh vì môi trường.

Tuổi trẻ Cụm thi đua số 1 Bộ Công an gồm Công an TP Hà Nội, Công an TPHCM và Công an TP Hải Phòng vừa hội tụ trong hành trình trở về nơi ghi dấu trang sử hào hùng của dân tộc với các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại Côn Đảo.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực cụ thể hóa Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong công tác "Chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng" và "Tham gia phát triển xã hội bền vững; bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".

715471710-1459184112922606-7946985008161423909-n.jpg
719426337-1459184002922617-364808760806170790-n.jpg
Đoàn công tác dâng hương, tưởng niệm tại các địa chỉ đỏ trên Côn Đảo.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, tham quan những di tích lịch sử và tưởng niệm tại Cầu tàu 914 - chứng tích địa ngục trần gian...

Đặc biệt, tuổi trẻ Cụm thi đua số 1 Bộ Công an đã thực hiện chương trình “Vì đàn em thân yêu nơi biên giới, hải đảo”, trao tặng phòng học số cho học sinh Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc; tặng quà tri ân các gia đình chính sách, cựu tù Côn Đảo, cựu chiến binh...

Các đơn vị trong Cụm thi đua đã tham gia hội nghị ký kết giao kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2026 - 2028.

Đây là nội dung thể hiện quyết tâm chính trị của tuổi trẻ Cụm thi đua số 1 trong việc phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo; xây dựng lớp thanh niên Công an bản lĩnh về chính trị, vững vàng về nghiệp vụ, giàu lòng nhân ái và sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

716742864-1459183406256010-346835872979461416-n.jpg
717790393-1459180842922933-28282738201324114-n.jpg
716742859-1459183739589310-3746907955767237363-n.jpg
Tuổi trẻ Cụm thi đua số 1 Bộ Công an đã thực hiện chương trình “Vì đàn em thân yêu nơi biên giới, hải đảo”, trao tặng phòng học số cho học sinh Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc.
717417535-1459183696255981-1254471731937569262-n.jpg
Tuổi trẻ Cụm thi đua số 1 Bộ Công an trao tặng công trình thanh niên, các món quà ý nghĩa cho học sinh, người dân tại Côn Đảo.

Từ những địa chỉ đỏ đến những công trình, phần việc hướng về nhân dân, hành trình ý nghĩa tại Côn Đảo đã giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hun đúc thêm lý tưởng, niềm tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc.

Đó là nơi ngọn lửa truyền thống được tiếp tục thắp sáng, để mỗi đoàn viên, thanh niên Công an hôm nay thêm quyết tâm cống hiến, viết tiếp những trang đẹp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Châu Linh Châu Linh
#Côn Đảo #Bộ Công an #phòng học số #thiếu nhi #hoạt động xã hội #tri ân #tuổi trẻ #Cụm thi đua số 1 #Vì đàn em thân yêu nơi biên giới #hải đảo #Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc #Nghĩa trang Hàng Dương #Công an TP Hà Nội #Công an TPHCM #Công an TP Hải Phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe