Cậu bé bỏng 97% cơ thể và giấc mơ thành nhà vô địch cầu lông

TPO - Một cậu bé ở Trung Quốc truyền cảm hứng với câu chuyện nỗ lực luyện tập cầu lông bất chấp đau đớn do cơ thể bị bỏng nghiêm trọng.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Xuanxuan (12 tuổi), đến từ thành phố Tế Nam, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Xuanxuan và em gái bị bỏng sau vụ cháy tiệm mì gia đình.

Theo Qilu Evening News, gia đình Xuanxuan gặp biến cố lớn vào 6 năm trước. Tiệm mì nhỏ của cha mẹ cậu bé xảy ra hỏa hoạn vào giữa đêm.

Dù may mắn sống sót, Xuanxuan lãnh hậu quả nghiêm trọng nhất, với các vết bỏng bao phủ tới 97% cơ thể. Bố mẹ và em gái cậu bé cũng bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Đến nay, Xuanxuan trải qua hơn 50 ca phẫu thuật. Phần da lành còn sót lại trên cơ thể chỉ nằm dưới hai bên nách và vùng nhỏ phía sau gáy. Khi cơ thể phát triển, các mô sẹo liên tục bị kéo căng, khiến Xuanxuan gần như phải chịu đau đớn mỗi ngày.

Cứ khoảng hai tháng một lần, Xuanxuan lại phải phẫu thuật cắt bỏ mô sẹo. Những cuộc phẫu thuật này thường gây nhiều đau đớn. Xuanxuan nhiều lần bật khóc vì quá sức chịu đựng.

Trong chuỗi ngày "ác mộng" không hồi kết đó, Xuanxuan tìm thấy tình yêu với bộ môn cầu lông. Cậu bé xem đó là mục tiêu cuộc sống, với thần tượng là Lin Dan - tay vợt đơn nam đến từ Phúc Kiến, sở hữu 20 danh hiệu vô địch thế giới và được xem là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của làng cầu lông.

Xuanxuan kể được truyền cảm hứng sau khi xem đoạn video về trận đấu của Lin Dan trên mạng. Cậu bé bị ấn tượng với tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của nhà vô địch sinh năm 1983.

Sau đó, mẹ Xuanxuan bắt đầu đăng tải các đoạn video ghi lại cảnh con trai tự tập cầu lông. Những video này thu hút sự chú ý của Dong Jiong, huấn luyện viên trưởng đội tuyển cầu lông người khuyết tật quốc gia Trung Quốc.

Ông Dong giới thiệu hai anh em Xuanxuan với huấn luyện viên họ Jiang, sắp xếp địa điểm tập luyện và hỗ trợ huấn luyện miễn phí cho các em.

Việc tập luyện với người bị bỏng nghiêm trọng như Xuanxuan không hề dễ dàng. Do phần lớn làn da đã mất đi độ đàn hồi, cậu bé không thể vươn người hay di chuyển như những vận động viên khác, thường xuyên bị ngã khi cố gắng cứu cầu. Trong các buổi huấn luyện cường độ cao, vận động viên nhí phải chịu những cơn đau bỏng rát và nhói buốt dữ dội.

Dẫu vậy, Xuanxuan chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Theo truyền thông Trung Quốc, cậu bé tập luyện 5-6 ngày mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài hơn 3 giờ.

"Kể từ khi sống sót bước ra khỏi phòng bệnh, cháu phải cho cơ thể này biết ai mới là người làm chủ", Xuanxuan tuyên bố trước truyền thông.

Cơ thể bỏng nặng khiến Xuanxuan chịu đau đớn khi tập cầu lông.

Huấn luyện viên Jiang đánh giá cao tiềm năng của cậu học trò. Ông tin một ngày nào đó cậu bé sẽ trở thành một trong những tay vợt cầu lông người khuyết tật hàng đầu thế giới.

Sau khi biết đến câu chuyện của Xuanxuan, Lin Dan đã gửi đoạn video cổ vũ tinh thần, kèm theo áo đấu và giày cầu lông làm quà tặng.

Ngày 22/5, Xuanxuan được gặp thần tượng tại buổi họp báo giải Lin Dan Cup Badminton Open ở Tế Nam.

Nhà cựu vô địch tặng "hậu bối" bức ảnh có chữ ký, cùng chiếc áo thun được thiết kế riêng và gọi cậu bé là “chiến binh nhí”.

“Trong mắt tôi, những vết sẹo của cậu bé chính là tấm huy chương đặc biệt nhất. Cậu bé đã chiến thắng trận đấu khó khăn nhất của cuộc đời mình. Tôi tin rằng không có khó khăn nào cậu bé không thể vượt qua trong tương lai", Lin Dan nói.

Hai người sau đó còn thi đấu giao hữu. Kết quả trận đấu không được công bố.

Hành trình vượt lên nghịch cảnh của Xuanxuan lay động trái tim nhiều cư dân mạng Trung Quốc: “Mới 12 tuổi nhưng cậu bé có dũng khí của đàn ông trưởng thành. Cậu bé giống như phượng hoàng nhỏ tái sinh từ ngọn lửa", “Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được thấy Xuanxuan thi đấu tại Paralympic Games"...