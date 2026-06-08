MC Khánh Vy nhắn gửi sĩ tử: Hãy luôn có niềm tin và phản xạ tích cực

TPO - Trước kỳ thi quan trọng, MC Khánh Vy cho rằng điều quan trọng nhất không phải là cố gắng loại bỏ hoàn toàn nỗi lo lắng, mà là giữ cho mình niềm tin rằng luôn có một lối đi phía trước. Từ những mặc cảm từng theo đuổi bản thân suốt nhiều năm, nữ MC chia sẻ cách xây dựng "phản xạ tích cực" để đối diện với áp lực, thất bại và cả những ngã rẽ không ngờ tới.

Xuất hiện trong podcast livestream “Vừa học vừa chill” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, MC Khánh Vy - "hot girl 7 thứ tiếng", MC Đường lên đỉnh Olympia đã mang đến nhiều chia sẻ chân thành về hành trình trưởng thành, cách đối diện với áp lực cho sĩ tử trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Những chia sẻ của Vy xoay quanh từ khóa "niềm tin". Theo Vy, đây không chỉ là một cảm xúc tích cực mà còn là "điểm tựa tinh thần" giúp con người vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.

Khánh Vy kể rằng bản thân luôn có một niềm tin rất mạnh mẽ rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Dù đối diện với thất bại, áp lực hay những tình huống tưởng chừng bế tắc, cô vẫn giữ suy nghĩ rằng phía trước chắc chắn sẽ có một cánh cửa mở ra.

"Tôi có một thói quen khá thú vị. Mỗi khi bước vào một căn phòng lớn hay một hội trường đông người, tôi thường nhìn xem cửa thoát hiểm ở đâu. Với tôi, đó giống như một phép ẩn dụ trong cuộc sống. Dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn luôn có một lối thoát. Điều quan trọng là mình phải tin rằng nó tồn tại", Khánh Vy chia sẻ.

Khách mời tham gia chia sẻ tại tập 5 trong chuỗi podcast livestream “Vừa học vừa chill” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Nữ MC cho rằng tuổi trẻ là giai đoạn con người thường trải qua những cung bậc cảm xúc rất mãnh liệt. Khi thành công, nhiều người dễ cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh cao. Ngược lại, khi thất bại, không ít người cho rằng mọi thứ đã chấm hết. Tuy nhiên, theo Khánh Vy, cả hai trạng thái này đều chỉ mang tính thời điểm.

"Có những lúc chúng ta nghĩ rằng một kỳ thi, một công việc hay một biến cố nào đó sẽ quyết định toàn bộ tương lai của mình. Nhưng sau khi nhìn lại, tôi nhận ra cuộc đời còn dài hơn rất nhiều. Những điều từng khiến mình đau khổ hay hạnh phúc tột độ rồi cũng sẽ trở thành một phần rất nhỏ trong hành trình trưởng thành", cô nói.

Theo Khánh Vy, niềm tin không phải là thứ xuất hiện tự nhiên mà cần được rèn luyện mỗi ngày. Cô ví điều này giống như việc hình thành một dạng "trí nhớ cơ bắp" trong não bộ. Khi liên tục nhắc nhở bản thân rằng khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, con người sẽ dần hình thành phản xạ tích cực trước nghịch cảnh.

"Nếu mỗi lần gặp vấn đề, bạn đều chọn cách tin rằng mình sẽ vượt qua được, thì lâu dần bộ não sẽ quen với điều đó. Đến khi khó khăn thực sự xuất hiện, bạn sẽ không còn dễ dàng gục ngã nữa", Khánh Vy chia sẻ.

Gửi lời nhắn tới các học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nữ MC cho rằng các em không nên đặt toàn bộ giá trị bản thân vào một kết quả thi cử.

"Các bạn hãy cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Nhưng nếu kết quả không như mong muốn thì cũng đừng nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Cuộc sống phía trước còn rất nhiều cơ hội, rất nhiều trải nghiệm và những con đường khác nhau để khám phá", cô nói.

Bên cạnh câu chuyện về niềm tin, Khánh Vy cũng lần đầu chia sẻ cởi mở về mặc cảm từng đeo bám mình trong suốt thời gian dài. Nữ MC thừa nhận bản thân không có thế mạnh ở các môn tự nhiên và từng nhiều lần cảm thấy tự ti vì điều đó.

Cô nhớ lại thời điểm còn đi học, khi từng chỉ đạt 2,5 điểm môn Toán trong một lớp có rất nhiều học sinh giỏi Toán. Khoảng cách về thành tích khiến cô cảm thấy mình thua kém và không ít lần nghi ngờ năng lực bản thân.

"Tôi từng nghĩ rằng vì mình học không giỏi môn này nên có thể sẽ không thành công. Khi còn nhỏ, nhiều người thường vô thức đánh đồng điểm số với năng lực và giá trị của một con người. Chính tôi cũng từng suy nghĩ như vậy", nữ MC chia sẻ.

Mặc cảm ấy theo cô kéo dài tới những năm đại học trước khi dần được hóa giải bằng sự thấu hiểu bản thân. Khánh Vy nhận ra rằng mỗi người sinh ra đều có những thế mạnh khác nhau và không ai có thể giỏi ở tất cả mọi lĩnh vực.

"Con cá không thể bay như con chim, nhưng điều đó không khiến con cá trở nên kém giá trị hơn. Khi hiểu được điều đó, tôi học cách chấp nhận những điều mình chưa làm tốt thay vì liên tục trách móc bản thân", cô nói.

Theo Khánh Vy, một trong những cách hiệu quả nhất để vượt qua sự tự ti là học cách tự cười vào chính mình. Khi không còn quá nặng nề với những thiếu sót cá nhân, con người sẽ có nhiều năng lượng hơn để tập trung phát triển những điểm mạnh riêng.

"Tôi nghĩ ai cũng có lúc tự ti. Điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng đừng để sự tự ti trở thành cái cớ khiến mình dừng lại. Hãy chấp nhận nó, mỉm cười với nó và tiếp tục tiến về phía trước", Khánh Vy nhắn nhủ.

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