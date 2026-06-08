Đưa quan hệ thanh niên Việt Nam – Campuchia phát triển thực chất, hiện đại

TPO - Trao đổi tại hội đàm, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Ban Thanh niên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia Chrun Theravat khẳng định quyết tâm tiếp tục phối hợp, cùng nhiều đề xuất đưa mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức thanh niên hai nước phát triển thực chất, hiện đại và hiệu quả hơn.

Chiều 8/6, tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết hội đàm với Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Ban Thanh niên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia Chrun Theravat.

Anh Nguyễn Minh Triết trao đổi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, thanh niên là lực lượng kế thừa, cầu nối quan trọng góp phần củng cố nền tảng xã hội, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa hai dân tộc trong tương lai. T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Ban Thanh niên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia và Hội LHTN Campuchia.

Anh Triết cho biết, những năm qua, quan hệ giữa các tổ chức thanh niên Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu. Trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, hai bên duy trì thường xuyên các cơ chế trao đổi, phối hợp triển khai nhiều chương trình hợp tác thiết thực, đồng thời tăng cường giao lưu thanh niên, trao đổi kinh nghiệm công tác và phối hợp hiệu quả tại các cơ chế hợp tác thanh niên khu vực và quốc tế.

Anh Triết cũng đã thông tin về tình hình công tác thanh niên Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ông Chrun Theravat trao đổi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Phó Chủ tịch Ban Thanh niên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia Chrun Theravat nêu rõ, chuyến thăm và làm việc lần này là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức thanh niên hai nước, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn mới.

Ông Chrun Theravat bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia qua các thời kỳ, đặc biệt là sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, cũng như giúp đỡ người dân vùng biên giới trong những giai đoạn khó khăn. Theo ông, đây là nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ hai nước tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trong tương lai.

Trao đổi tại buổi hội đàm, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Ban Thanh niên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia Chrun Theravat đã trao đổi, đề xuất nhiều nội dung tăng cường mối quan hệ hữu nghị, giao lưu hợp tác giữa tuổi trẻ hai nước.

Theo đó, hai bên tập trung xây dựng nền tảng thế hệ trẻ cho quan hệ Việt Nam – Campuchia. Tiếp tục phối hợp giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia; giúp thanh thiếu nhi hai nước hiểu rõ hơn những đóng góp, hy sinh và sự giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân hai nước trong các giai đoạn lịch sử.

Anh Nguyễn Minh Triết trao đổi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Hai bên phối hợp triển khai các hoạt động trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967 - 2027). Đặc biệt, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thanh niên cùng quan tâm, trong đó có phát triển nguồn nhân lực trẻ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên. Tiếp tục mở rộng hợp tác giữa thanh niên các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên giới.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ ASEAN, các cơ chế hợp tác thanh niên tiểu vùng Mekong và các diễn đàn thanh niên quốc tế.

Chúng tôi tin tưởng việc triển khai hiệu quả các định hướng hợp tác nêu trên sẽ góp phần đưa quan hệ giữa các tổ chức thanh niên Việt Nam và Campuchia phát triển thực chất, hiện đại và hiệu quả hơn, đồng thời đóng góp tích cực vào việc củng cố nền tảng xã hội và nền tảng thế hệ trẻ cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn mới”, anh Nguyễn Minh Triết.

Ông Chrun Theravat trao đổi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng