Nữ lao công đỗ thạc sĩ

TPO - Một nữ nhân viên vệ sinh 33 tuổi, là mẹ của hai đứa con, được truyền cảm hứng học tập và đã giành được một suất học chương trình thạc sĩ, sau một năm vừa tự học, vừa làm việc trong khi nuôi dạy hai con.

Li Jia, 33 tuổi, đến từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, là nhân viên vệ sinh làm việc toàn thời gian tại Đại học Công nghệ Thành Đô.

Cô và chồng từng mở một nhà hàng gần khuôn viên trường, nhưng đã phải đóng cửa vì gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động.

Sau đó, Li nhận dọn vệ sinh tại trường đại học, vì công việc này ổn định, gần nhà và giờ giấc cố định, giúp cô dễ dàng chăm sóc con cái hơn.

Tuyến đường dọn dẹp của cô thường trùng với các địa điểm thi, nhờ đó cô có dịp tiếp xúc với sinh viên từ khắp nơi đổ về.

Cô Li dọn dẹp thùng rác trong khuôn viên trường. Ảnh: Baidu

Li nhớ lại việc nhìn thấy các sinh viên học bài dưới ánh đèn đường và cả những người tóc đã điểm bạc vẫn miệt mài làm bài thi.

“Không thể không xúc động trước những hình ảnh này,” cô nói. Tính cách thân thiện và hướng ngoại, cô Li kết nối trò chuyện trên mạng với nhiều sinh viên, và trang mạng xã hội của cô tràn ngập những bài đăng ăn mừng sau mỗi kỳ thi.

Được truyền cảm hứng từ sự miệt mài học tập của các sinh viên và muốn làm gương cho các con, cô quyết định tự mình tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Nhưng con đường đến kỳ thi của Li gian nan hơn mọi người.

Công việc thường ngày của cô Li. Ảnh: Baidu

Tốt nghiệp trường dạy nghề mà không có bằng cử nhân, theo quy định tuyển sinh, cô phải thi thêm hai môn nữa. Ngoài ra, Li chỉ có 8 tháng để chuẩn bị trước kỳ thi.

Khối lượng công việc của cô cũng tăng lên sau khi được thăng chức lên vị trí quản lý nhờ thành tích xuất sắc. Cô miệt mài học bất cứ khi nào có thể.

Sau khi đến nơi làm việc lúc 6 giờ sáng, cô nghe các bài học và tiếng Anh qua tai nghe, uống cà phê vào giờ ăn trưa để tỉnh táo khi làm bài tập, và ôn tập tài liệu cùng các con khi chúng làm bài tập về nhà sau giờ học.

Trong suốt quá trình, Li được chồng và bố mẹ chồng hỗ trợ giúp đỡ việc nhà và đưa đón con đi học. Tháng 4 vừa qua, cô được nhận vào chương trình thạc sĩ 3 năm tại Khoa Văn học và Luật, Đại học Công nghệ Thành Đô.

Li chăm chỉ học cùng con gái đang làm bài tập về nhà. Ảnh: Baidu

Nhận thức được rằng cuộc sống sau đại học sẽ đầy thử thách, nhưng Li tin rằng kinh nghiệm làm việc và được gia đình nhiều năm luôn bên cạnh hỗ trợ sẽ giúp cô vượt qua.

Li hy vọng sẽ có thành tích xuất sắc trong mọi môn học và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các bạn sinh viên đã động viên cô trong suốt quá trình học tập.

“Gửi đến tất cả những người đang nỗ lực: Nếu đó là điều đúng đắn cần làm, đừng quá lo lắng về kết quả. Các bạn sẽ gặt hái được thành quả,” cô nói.

Câu chuyện của cô Li đã gây tiếng vang rộng rãi trên mạng xã hội xứ tỉ dân.

Một cư dân mạng bình luận: “Môi trường định hình tư duy và lựa chọn của một người. Chúc mừng Li. Cô ấy đã trở thành tấm gương tốt nhất cho con cái của mình.”